Kiew will Moskau zu Angriffen auf ukrainische Wohngebiete provozieren

Terrorangriff

Vor knapp einer Woche wurde Moskau von einem Schwarm Drohnen angegriffen. Wie die Lage jetzt ist, wie Putin reagiert hat und was solche Angriffe für die Zukunft bedeuten können, zeige ich hier auf.

Natürlich war der Drohnenangriff auf Moskau vor einer Woche ein wichtiges Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Hier übersetze ich den Beitrag aus der Sendung zu dem Thema.

Vorher sei noch einmal daran erinnert, dass die USA Kiew faktisch einen Blankoscheck für weitere Angriffe mit westlichen Waffen auf russisches Gebiet gegeben haben, indem der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA vor der Presse sagte, dass die USA zwar gegen solche Angriffe auf russisches Gebiet seien, dass es aber Kiews Entscheidung sei, was es mit den westlichen Waffen macht, wenn sie erst einmal in der Ukraine sind.

Beginn der Übersetzung:

Kiew provoziert Moskau zu Angriffen auf ukrainische Städte

Die Woche begann mit einem Angriff ukrainischer flugzeugähnlicher Drohnen auf Moskaus Randgebiete. Alle acht wurden abgefangen und kamen entweder vom Kurs ab oder wurden abgeschossen. Keine explodierte. Zum Glück gab es keine Opfer. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Besonderes Glück hatten zwei Studentinnen, deren Wohnungsfenster im 16. Stock der Profsojusnaja Straße vom Sprengkopf eine Drohne getroffen wurde, der aus einer Mischung aus fast zwei Kilogramm TNT und RDX bestand. Er detonierte nicht.

Aber das Ziel dieses Schwarms war geradezu kannibalisch. Das Ziel war es, Zivilisten zu vernichten, absichtlich Zivilisten. Geplant war ein gezielter Angriff auf Stadtbezirke. Präsident Putin wurde sofort, also kurz vor Tagesanbruch, sowohl von den Militär- als auch den Zivilbehörden in Moskau und der Moskauer Oblast über den Angriff und seine Abwehr informiert. Und so hat er noch am selben Tag reagiert – mit einer Bewertung des Anschlags selbst und der Handlungen der Sicherheitskräfte und der Führung der Hauptstadt:

„Das ist natürlich ein klares Beispiel für einen Terrorakt. Das Moskauer Luftabwehrsystem hat gut und zufriedenstellend funktioniert, auch wenn es noch einiges zu tun gibt. Aber mich beunruhigt nicht so sehr das, sondern die Versuche, Russland zu einer Gegenreaktion zu provozieren. Darauf setzen sie offenbar: Sie provozieren uns dazu, genauso zu reagieren“, sagte der Staatschef.

Genauso reagieren…

Mit anderen Worten: Wir müssen verstehen, dass Kiew Russland auf Anweisung des Westens provoziert, damit wir uns mit Angriffen auf ukrainische Städte revanchieren. Nicht auf militärische Einrichtungen, wie wir es bisher tun, nicht auf Infrastruktur, die auch Teil des militärischen Potenzials ist, sondern gezielt auf zivile Stadtteile, wie es das Nazi-Regime in Kiew tut, direkt auf Kiew oder Charkow, Lwow oder Tschernowzy. Dann kann man Russland eine unverhältnismäßige Reaktion vorwerfen, Brutalität, Tötung von Zivilisten, Vernichtung des Volkes – Kriegsverbrechen – was auch immer. Das ist die Idee. So ein Spiel spielen sie.

Es ist klar, dass Russland nicht genauso reagieren wird. Aber die Frage nach einer Antwort bleibt. Auf jeden Fall bedeuten die Angriffe auf Moskaus Wohngebiete nicht weniger, als dass viele Einschränkungen bei der Wahl der Mittel aufgehoben wurden. Nicht auf unsere Initiative hin. Aber für Putin ist die Wahl der Antwort keine Frage der Eile:

„Wir werden sehen, was wir tun. Aber die Bürger der Ukraine, die jetzt natürlich keine Stimme mehr haben, da in der Ukraine der totale Terror gegen die Zivilbevölkerung entfesselt wurde, sollten sich trotzdem darüber im Klaren sein, was die derzeitige Führung dieses Landes treibt, und einfach verstehen, dass es noch andere Bedrohungen gibt, zum Beispiel Versuche, die Arbeit des Kernkraftwerks Saporoschje zu stören oder irgendwelche ähnlich „schmutzigen“ Dinge aus dem Bereich der Atomindustrie einzusetzen. Wir haben es schon oft gesagt: Wir wissen, was sie vorhaben. Es ist klar, dass sie, egal was wir sagen, immer die Schuld bei Russland suchen werden, aber das stimmt nicht: Nicht wir haben 2014 den Krieg begonnen – das Kiewer Regime hat den Krieg im Donbass entfesselt – und wir sind nicht diejenigen, die die Mittel einsetzen, die die ukrainischen Macher verwenden. Und dieser Angriff auf zivile Ziele in Moskau ist ein weiterer Beweis dafür. Aber ich wiederhole: Unser Luftabwehrsystem in der Hauptstadt hat planmäßig funktioniert. Es gibt noch einiges zu tun, und wir wissen, was zu tun ist“, betonte Putin.

Offensichtlich kann der Präsident öffentlich nicht alles über das Atomkraftwerk in Saporoschje sagen, aber wir können davon ausgehen, dass im Falle eines Angriffs auf das Atomkraftwerk die Antwort Russlands genau die Waffe sein wird, die am meisten gefürchtet wird.

Zurück zu Moskau. Die Hauptstadt hat die Folgen des Drohnenangriffs schnell beseitigt. Nicht einmal eine Woche ist vergangen, und Sergej Sobjanin, der Moskauer Bürgermeister, erklärte: „Alle Reparaturen an den Häusern, deren Bewohner evakuiert worden waren, wurden durchgeführt. Zuerst wurde die Verglasung wiederhergestellt, damit die Menschen so schnell wie möglich in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Wo es nötig war, haben Spezialisten die Versorgungsleitungen repariert und beschädigte Elemente in den Wohnungen und Eingängen ersetzt. Darüber hinaus wurde eine Inspektion der Gebäudestrukturen durchgeführt, um verborgene Schäden zu ermitteln. Alle Schäden wurden behoben und die Versorgung der Gebäude funktioniert wieder normal. Alle Bewohner sind zu ihrem normalen Leben zurückgekehrt. Ich möchte den Mitarbeitern der städtischen Dienste für ihre schnelle und koordinierte Arbeit danken.“

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen