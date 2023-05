Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 16., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 16. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Kinzhal trifft Patriot, Afrika ergreift Friedensinitiative: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Russische Truppen haben in Kiew ein US-amerikanisches Patriot-Boden-Luft-Raketensystem mit einer Hyperschallrakete vom Typ Kinzhal getroffen, wie der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, am Dienstag mitteilte.

Die afrikanischen Staaten seien an einer friedlichen Lösung der Ukraine-Krise interessiert und bereit, dazu beizutragen, sagte der südafrikanische Präsident Cyril Ramaposa. Ihm zufolge beabsichtigen mehrere afrikanische Länder, eine Vermittlungsdelegation nach Moskau und Kiew zu entsenden.

Der Leiter der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums (GUR) Kirill Budanow hat zugegeben, dass der von ihm geleitete Dienst hinter den Terroranschlägen auf eine Reihe von Medienvertretern in Russland steckt.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben in der Nacht zum Dienstag einen präzisionsgelenkten Langstreckenangriff auf Einheiten der ukrainischen Streitkräfte und Lagerstätten für Munition, Waffen und militärische Ausrüstung, die aus westlichen Ländern eingeführt wurden, gestartet. Alle genannten Einrichtungen seien getroffen worden, sagte Konaschenkow. Seinen Angaben zufolge wurde ein US-Luftabwehrsystem vom Typ Patriot in Kiew durch einen Treffer einer Hyperschallrakete Kinzhal getroffen.

Die russische Luftverteidigung hat in den vergangenen 24 Stunden sieben Storm-Shadow-Langstrecken-Marschflugkörper, drei HARM-Radarabwehrraketen und sieben HIMARS-Raketen abgefangen. Kampfflugzeuge schossen ukrainische Su-24- und Su-25-Flugzeuge in der Nähe der Ortschaften Varvarovka und Krasnoarmejsk (DNR) ab.

Russische Sturmtruppen setzten ihre Offensive in den westlichen Stadtteilen von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) fort. Ein Luftangriff zerstörte eine Straßenüberführung in der Nähe des Dorfes Krasnoje (DNR), die von den ukrainischen Streitkräften zur Verlegung von Verstärkungstruppen nach Artjomowsk genutzt wurde. Einheiten der 4. motorisierten Schützenbrigade schlugen 10 Angriffe der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe von Krasnoje zurück, wobei über 70 ukrainische Soldaten bei den heftigen Kämpfen getötet wurden.

An anderen Abschnitten beliefen sich die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in den letzten 24 Stunden auf über 430 Personen.

Getreideabkommen

Der ukrainische Botschafter in der Türkei Vasily Bodnar sagte, Kiew erwarte, dass die Konsultationen zur Freigabe des Getreideabkommens in den nächsten Tagen im Online-Format stattfinden werden. Er fügte hinzu, es gebe die Chance, das Abkommen zu verlängern.

Die Türkei ist „optimistisch“ in Bezug auf das Getreideabkommen und erwartet, dass es „um mindestens zwei Monate verlängert wird“, so eine Quelle in Ankara gegenüber der TASS. Einer anderen Quelle zufolge sind die Verhandlungen über die Verlängerung auf technischer Ebene abgeschlossen, „die Frage wird nun auf politischer Ebene gelöst“ und „es besteht die Möglichkeit einer Verlängerung der Abkommen“.

Nach Angaben von Dmitri Peskow, dem Sprecher des russischen Präsidenten, werden die Kontakte fortgesetzt, aber „es gibt noch sehr viele offene Fragen, die unseren Teil des Abkommens betreffen“. „Es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden“, fügte der Kreml-Sprecher hinzu.

Kämpfer für den Frieden

Chinas Sondergesandter für eurasische Angelegenheiten Li Hui, der auf der Suche nach einer politischen Lösung der Ukraine-Krise eine Reihe von europäischen Ländern bereist, wird am 19. Mai Warschau besuchen, berichtete Agence France-Presse unter Berufung auf einen Sprecher des polnischen Außenministeriums. Es wird erwartet, dass der chinesische Gesandte vom stellvertretenden polnischen Außenminister Wojciech Gierwel empfangen wird.

In einem Kommentar zu Li Huis Besuch rief Wang Wenbin, die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, die internationale Gemeinschaft auf, eine friedliche Lösung in der Ukraine zu fördern und es nicht den USA gleichzutun, die mit Waffenlieferungen „Öl ins Feuer gießen“.

Die russischen und ukrainischen Regierungen haben sich bereit erklärt, die afrikanische Delegation zu empfangen, die sich um eine friedliche Beilegung des Konflikts bemühen soll, so der südafrikanische Präsident. Ihm zufolge gehören zu der Gruppe von Ländern, diesen Bemühungen um eine Einigung angeschlossen haben, Ägypten, die Republik Kongo, Senegal, Südafrika, Uganda und Sambia. Ramaposa gab nicht an, wann die Mission stattfinden soll.

Waffen für Kiew

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, hat sich gegen Lieferungen deutscher Kampfjets an Kiew ausgesprochen. Kein europäisches Kampfflugzeug, ob Tornado oder Eurofighter, „sollte über dem ukrainischen Luftraum sein“, sagte sie in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Sie begründete das mit „der Reichweite der Maschinen und der Komplexität der Ausbildung“. Gleichzeitig schloss Strack-Zimmerman nicht aus, dass Kiew andere Flugzeuge wie sowjetischen MiG-29 oder US-amerikanischen F-16-Kampfflugzeuge erhalten könnte.

Politico berichtet unter Berufung auf einen Berater des ukrainischen Verteidigungsministers Jurij Sak, dass Kiew 40 bis 50 F-16-Kampfflugzeuge aus westlichen Ländern erhalten soll. Er sagte, der ukrainische Präsident Wladimir Selensky habe während seiner kürzlichen Reise in europäische Hauptstädte gewisse Zusicherungen bezüglich der Bildung einer „Koalition von Kampfjets“ erhalten und möchte, dass die Frage der Lieferungen im Mittelpunkt des G7-Gipfels in Hiroshima sowie des NATO-Gipfels in Vilnius im Juli steht.

Oberster Gerichtshof

Die Richter des Obersten Gerichtshofs der Ukraine haben die Befugnisse des Gerichtsvorsitzenden Wsewolod Knjasew, der der Bestechung verdächtigt wird, vorzeitig beendet. Nach Angaben des Pressedienstes des Gerichts wurde die Entscheidung in einer geheimen Abstimmung von 140 Richtern unterstützt. Knjasew wird zum 16. Mai freigestellt. Er bleibt Richter, denn nur der Oberste Justizrat kann ihm diesen Status entziehen.

Nach Angaben des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine (NABU) wurde Knjasew im Zusammenhang mit der Bestechung von Mitgliedern des Obersten Rates durch den Eigentümer der Finanz- und Kreditgruppe, den ukrainischen Milliardär Kostantin Zhevago, festgenommen. Die Ermittlungen stützen sich auf den Artikel des Strafgesetzbuches über die Annahme eines unzulässigen Vorteils (Bestechung) und das Anbieten eines solchen Vorteils, der eine Strafe von 8 bis 12 Jahren Gefängnis vorsieht.

Wie NABU-Direktor Semjon Krivonos sagte, ist dies „die größte Enthüllung einer Person, die eines der höchsten Ämter in der Justiz bekleidet“.

Das Geständnis von Budanow

Der Leiter des GUR des ukrainischen Verteidigungsministeriums gab zu, dass die Behörde hinter den Terroranschlägen auf eine Reihe von Medienvertretern in Russland steckte. „Wir haben bereits viele Personen des öffentlichen Lebens und der Medien erledigt“, sagte er in einem Interview mit dem ukrainischen Blogger Sergej Iwanow, als er gefragt wurde, ob Kiew Wladimir Solowjow oder Alexander Dugin erledigen könnte. Auf die Frage, ob Sachar Prilepin auf der Liste der Zielpersonen stehe, sagte Budanow: „Wir können das weder bestätigen noch dementieren.

Ende der Übersetzung

