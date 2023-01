Kommt es zu Kämpfen zwischen Weißrussland und der Ukraine?

Eskalation?

Die Lage an der ukrainisch-weißrussischen Grenze ist schon lange angespannt, droht dort eine neue Front?

Die Meldungen, dass russische und weißrussische Streitkräfte in Weißrussland immer intensivere Übungen abhalten, weil die NATO die Flüge ihrer Überwachungs-, Spionage- und Kampfflugzeuge entlang der Grenze fast verdreifacht hat, und weil die Ukraine an der weißrussischen Grenze Truppen sammelt, gehen in den Medien weitgehend unter. Einerseits sind Provokationen gegenüber Weißrussland möglich, um den Krieg zu eskalieren, andererseits ist es auch denkbar, dass Weißrussland sich aufgrund ukrainischer Provokationen (es sind, unbeachtet von westlichen Medien, bereits ukrainische Raketen auf weißrussischem Gebiet heruntergekommen) der russischen Operation anschließt – dann wäre die ukrainische Hauptstadt Kiew für die gemeinsamen russisch-weißrussischen Kräfte nur wenige Kilometer entfernt.

Bemerkenswert war daher die Meldung vom 25. Januar, dass in allen an die Ukraine angrenzenden Regionen Weißrusslands Übungen durchgeführt werden, bei denen entlang der weißrussischen Straßen Checkpoints errichtet werden.

Am Sonntag war die Lage an der weißrussisch-ukrainischen Grenze auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den Beitrag zu dem Thema übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Übungen der Luftwaffe nehmen Fahrt auf. Die russischen Teams sind in Kampfformation, die Weißrussen geben Deckung. Die A50, ein fliegendes Radar, scannt den Himmel und führt die Jäger zu ihren Zielen. Die Besatzungen wehren gemeinsam Angriffe ab und setzen Fallschirmjäger ab.

Alle Schießstände und Flugplätze der weißrussischen Luft- und Luftabwehrkräfte sind einbezogen: Funktechniker überwachen den Himmel mit innovativen Systemen. Die Intensität der NATO-Flüge entlang der Grenzen des Unionsstaates hat sich verdreifacht, der Westen setzt das gesamte Arsenal bis hin zu taktischen Flugzeugen und Drohnen ein, darum fliegen unsere Luftpatrouillen an der Staatsgrenze.

Am Boden sind Einheiten des Grenzschutzes, sie wurden verstärkt und sind speziell ausgerüstet: jeder hat eine Pistole, Maschinenpistole oder ein Maschinengewehr. Dieser Außenposten liegt an der Grenze zur Ukraine und erhält besondere Aufmerksamkeit.

Die Überwachung ist streng, es gibt ein System von Videokameras und Patrouillen. Dies ist eine Patrouille, sie patrouilliert die Grenze in Gefechtsformation. An Grenze selbst ist besonders gesichert.

Hier ist der Grenzposten, dahinter liegt bereits die Ukraine, die Region Kiew. Es ist unklar, wer die Grenze auf der anderen Seite bewacht: Grenzschutzbeamte, das Militär, das Innenministerium oder die Territorialverteidigung, die faktisch vollkommen außer Kontrolle ist.

Ein Grenzer erzählt uns: „Es ist unmöglich herauszufinden, zu welcher militärischen Einheit sie gehören, da sie keine Abzeichen tragen.“ Es ist schwierig, das mit der Kamera festzuhalten, aber die Grenzbeamten bestätigen, dass regelmäßig Explosionen und Maschinengewehrfeuer von der anderen Seite zu hören sind. Zum Teil handelt es sich um Übungen: ukrainische Medien haben Übungen des Militärs in Wolhynien gezeigt. Kurios dabei: Die Interviews sind auf Ukrainisch, aber die Befehle werden auf Russisch gegeben. (Anm. d. Übers.: Dazu werden in dem Beitrag Ausschnitte aus den ukrainischen Berichten gezeigt, die das bestätigen)

Die Ukrainer verschanzen sich in Sümpfen und erzählen in den Interviews allen Ernstes, dass Biber für sie kämpfen und Gräben ausheben, die ihnen nur halb zu Taille gehen.

Das verwüstete ukrainische Grenzgebiet ist mit 250.000 Quadratkilometern das größte Minenfeld der Welt. Im Fernsehen werden natürlich Zäune und Plakate gezeigt, die vor den Minen warnen, in der Realität sind es handgeschriebene Schilder im Schnee. Vor einem Monat ist in der Region Zhytomyr ein Auto bei eisiger Kälte auf einen verminten Straßenrand gerutscht. Bei der Explosion starben Eltern, die acht Kinder hinterließen.

Das ukrainische Roulette ist tödlich für die eigene Zivilbevölkerung, auch wenn behauptet wird, an der Grenze sei es ruhig.

Es sind ganz und gar nicht die Weißrussen, die drohen, sondern die Ukrainer. Das geht bis zu ekelerregenden Aktionen, wie der Schaufensterpuppe in Militäruniform, die an einen Baum gehängt wurde. Beleidigende Gesten, Waffen, die in Richtung Weißrussland gerichtet werden, es gab im letzten Jahr fast hundert Provokationen. Ihre Worte stehen im Widerspruch zu ihren Taten. Auch Alexander Lukaschenko äußerte sich zu diesem Thema.

„Einerseits fordern sie uns auf, keinen Krieg gegen die Ukraine zu führen und unsere Truppen nicht dorthin zu verlegen. Sie bieten uns an, einen Nichtangriffspakt zu unterzeichnen. Und auf der anderen Seite bereiten sie diese explosive Mischung vor! Deshalb müssen wir hart reagieren“, sagte der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko.

Die Grenzen zur Ukraine werden so weit wie möglich verstärkt: Es besteht ein unbefristetes Einreiseverbot in die drei Grenzregionen, an den Straßen wurden Kontrollpunkte errichtet. Es wurden neue Außenstellen eröffnet, wie beispielweise Gden, die südlichste des Landes, an der Grenze zu Tschernobyl. Sie sind autonom, modular, die Blöcke können schnell verlegt werden und sie sind sicher. Säcke und Stacheldraht umzäunen sie.

Auf Kommando werden die Außenposten bei der Übung verteidigt und die Kämpfer nehmen blitzschnell ihre Positionen ein. Auch in solchen Befestigungen, die überall angelegt wurden, wo es nötig ist. (Anm. d. Übers.: Die im Beitrag gezeigten Befestigungen sind de facto Schützengräben)

In Anbetracht der Besonderheiten dieses Gebiets wurden neben dem Bau von Vorposten auch technische Strukturen wie Gräben oder Schächte eingerichtet. Die Grenzschutzbeamten nutzen sie nun für regelmäßige Übungen.

Die Lage an der Peripherie des Landes ist ständig angespannt, aber vollständig unter Kontrolle. Aufgrund dieser Situation sind auch die Manöver der alliierten Militärgruppe umfangreicher geworden. Das militärische Tandem aus Russland und Weißrussland kommt nach Einschätzung des Kommandos mit dem gemeinsamen Ziel, einen zuverlässigen gemeinsamen Verteidigungsraum zu schaffen, sehr gut zurecht.

Ende der Übersetzung

