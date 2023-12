Laut New York Times kannte Israel Angriffsplan der Hamas schon über ein Jahr

LIHOP?

Die New York Times meldet, dass Israel den Angriffsplan der Hamas schon vor über einem Jahr kannte. Demnach hätte man ihn aber für zu ambitioniert gehalten und ihn nicht ernst genommen.

In der New York Times ist ein Artikel erschienen, in dem auf interne Mails und Memos verwiesen wird, laut denen Israel den Angriffsplan der Hamas schon vor über einem Jahr kannte, ihn aber nicht ernst genommen habe, weil er zu ambitioniert schien und man meinte, die Hamas könne eine so große koordinierte Aktion nicht durchführen.

Dennoch halte ich es für möglich und sogar wahrscheinlich, dass man in Israel von dem geplanten Angriff gewusst hat und ihn geschehen ließ, um einen Vorwand zu haben, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Gründe dafür gibt es viele, erst vor kurzem habe ich über das Gasfeld berichtet, das vor Gaza liegt. Darauf hat die israelische Regierung im Sommer einen Anspruch angemeldet, obwohl es laut geltenden Verträgen den Palästinensern gehört. Und schon Ende Oktober, als der Krieg bereits lief und die israelische Bodenoffensive bevorstand, hat Israel Förderlizenzen für das Gasfeld vergeben.

Noch ist es Spekulation, ob es sich dabei um „LIHOP“, als „let it happen on purpose“, handelt. Die Medien verbreiten immer wieder Meldungen darüber, dass die israelischen Sicherheitsdienste eine Fehleinschätzung getroffen hätten. Aber darüber, ob es es tatsächlich ein Fehler der Geheimdienste war, oder ob der Angriff zugelassen wurde, weil er den Zielen der israelischen Regierung diente, werden wir wohl noch sehr lange spekulieren.

Ich habe den Artikel der New York Times übersetzt, damit Sie sich ein eigenes Bild davon machen können.

Beginn der Übersetzung:

Israel kannte den Angriffsplan der Hamas schon vor mehr als einem Jahr

Ein von der New York Times eingesehener Plan legte den Angriff im Detail fest. Israelische Beamte taten ihn als ambitioniert ab und ignorierten spezifische Warnungen.

Israelische Beamte erhielten den Schlachtplan der Hamas für den Terroranschlag vom 7. Oktober mehr als ein Jahr vor dem Ereignis, wie Dokumente, E-Mails und Interviews zeigen. Doch israelische Militär- und Geheimdienstbeamte wiesen den Plan als ambitioniert zurück und hielten ihn für zu schwierig, um von der Hamas ausgeführt zu werden.

Das etwa 40-seitige Dokument, das von den israelischen Behörden mit dem Codenamen „Jericho Wall“ versehen wurde, skizzierte Punkt für Punkt genau die Art der verheerenden Invasion, die zum Tod von etwa 1.200 Menschen führte.

Das übersetzte Dokument, das von der New York Times eingesehen wurde, nannte kein Datum für den Angriff, sondern beschrieb einen methodischen Angriff, der darauf abzielte, die Befestigungen um den Gazastreifen zu überwältigen, israelische Städte einzunehmen und wichtige Militärstützpunkte zu stürmen, darunter ein Divisionshauptquartier.

Die Hamas folgte dem Plan mit schockierender Präzision. Das Dokument sah Raketenbeschuss zu Beginn des Angriffs vor, Drohnen, die die Sicherheitskameras und automatischen Maschinengewehre entlang der Grenze ausschalten sollten, und Bewaffnete, die in Massen mit Gleitschirmen, auf Motorrädern und zu Fuß nach Israel eindringen sollten – all dies geschah am 7. Oktober.

Der Plan enthielt auch Einzelheiten über den Standort und die Größe der israelischen Streitkräfte, Kommunikationsknotenpunkte und andere sensible Informationen, die Fragen darüber aufwarfen, wie die Hamas ihre Informationen sammelte und ob es undichte Stellen im israelischen Sicherheitsapparat gab.

Das Dokument zirkulierte in weiten Kreisen des israelischen Militärs und des Geheimdienstes, aber Experten kamen zu dem Schluss, dass ein Angriff dieses Ausmaßes und dieser Ambition die Möglichkeiten der Hamas übersteigt, wie aus Dokumenten und offiziellen Angaben hervorgeht. Es ist unklar, ob Premierminister Benjamin Netanjahu oder andere führende Politiker das Dokument ebenfalls gesehen haben.

Letztes Jahr, kurz nach Erhalt des Dokuments, erklärten Beamte der Gaza-Division des israelischen Militärs, die für die Verteidigung der Grenze zu Gaza zuständig ist, dass die Absichten der Hamas unklar seien.

„Es ist noch nicht möglich, festzustellen, ob der Plan vollständig akzeptiert wurde und wie er umgesetzt werden soll“, hieß es in einer militärischen Einschätzung, die von der Times eingesehen wurde.

Im Juli, nur drei Monate vor den Anschlägen, warnte ein erfahrener Analytiker der Einheit 8200, des israelischen Signalnachrichtendienstes, dass die Hamas eine intensive, eintägige Trainingsübung durchgeführt hatte, die dem Plan zu ähneln schien.

Doch ein Oberst der Gaza-Division wies ihre Bedenken zurück, wie aus verschlüsselten E-Mails hervorgeht, die die New York Times einsehen konnte.

„Ich weise entschieden zurück, dass das Szenario imaginär ist“, schrieb die Analystin in dem E-Mail-Verkehr. Die Hamas-Übung entspreche voll und ganz „dem Inhalt der Jericho-Mauer“, so die Analystin.

„Es ist ein Plan, der darauf abzielt, einen Krieg zu beginnen“, fügte sie hinzu. „Es ist nicht nur ein Überfall auf ein Dorf.“

Beamte räumen insgeheim ein, dass Israel die Angriffe hätte abschwächen oder möglicherweise sogar verhindern können, wenn das Militär diese Warnungen ernst genommen und erhebliche Verstärkungen in den Süden umgeleitet hätte, wo die Hamas angriff.

Stattdessen war das israelische Militär unvorbereitet, als die Terroristen aus dem Gaza-Streifen strömten. Es war der tödlichste Tag in der Geschichte Israels.

Die israelischen Sicherheitsbeamten haben bereits eingeräumt, dass sie dabei versagt haben, das Land zu schützen, und es wird erwartet, dass die Regierung eine Kommission einsetzt, um die Ereignisse zu untersuchen, die zu den Angriffen führten. Das Dokument über die Mauer von Jericho legt eine jahrelange Kaskade von Fehltritten offen, die in dem gipfelten, was Beamte heute als das schlimmste Versagen des israelischen Geheimdienstes seit dem Überraschungsangriff betrachten, der zum arabisch-israelischen Krieg von 1973 führte.

All diesen Fehlern lag ein einziger, fatal falscher Glaube zugrunde, dass die Hamas nicht in der Lage sei, anzugreifen, und es auch nicht wagen würde, dies zu tun. Dieser Glaube sei in der israelischen Regierung so tief verwurzelt gewesen, dass sie die zunehmenden Beweise für das Gegenteil ignoriert habe, so die Beamten.

Das israelische Militär und die israelische Sicherheitsbehörde, die für die Terrorismusbekämpfung in Gaza zuständig ist, lehnten eine Stellungnahme ab.

Die Beamten wollten nicht sagen, wie sie in den Besitz des Dokuments über die Jericho-Mauer kamen, aber es war eine von mehreren Versionen von Angriffsplänen, die im Laufe der Jahre gesammelt wurden. In einem Memorandum des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2016, das die New York Times einsehen konnte, heißt es beispielsweise: „Die Hamas beabsichtigt, die nächste Konfrontation auf israelisches Gebiet zu verlegen.“

Ein solcher Angriff würde höchstwahrscheinlich eine Geiselnahme und „die Besetzung einer israelischen Gemeinde (oder vielleicht sogar mehrerer Gemeinden)“ beinhalten, heißt es in dem Memo.

Das Dokument über die Mauer von Jericho, benannt nach den alten Befestigungsanlagen im heutigen Westjordanland, war sogar noch deutlicher. Darin werden Raketenangriffe beschrieben, die israelische Soldaten ablenken und in Bunker treiben sollen, sowie Drohnenangriffe, die die aufwändigen Sicherheitsmaßnahmen entlang des Grenzzauns zwischen Israel und dem Gazastreifen außer Kraft setzen sollen.

Derselbe Satz wurde von der Hamas in ihren Videos und Erklärungen seit dem 7. Oktober häufig verwendet.

Eines der wichtigsten Ziele, die in dem Dokument genannt werden, ist die Überrumpelung des israelischen Militärstützpunkts in Re’im, wo sich die für den Schutz der Region Gaza zuständige Division befindet. Auch andere Stützpunkte, die unter dem Kommando der Division stehen, wurden aufgeführt.

Die Hamas verwirklichte dieses Ziel am 7. Oktober, indem sie in Re’im wütete und Teile des Stützpunkts überrannte.

Die Kühnheit des Plans, so sagten Beamte, machte es leicht, ihn zu unterschätzen. Alle Militärs schreiben Pläne, die sie nie umsetzen, und israelische Beamte schätzten, dass die Hamas, selbst wenn sie einmarschieren würde, nur ein paar Dutzend Soldaten aufbieten könnte und nicht die Hunderte, die schließlich angriffen.

Israel hatte auch die Aktionen der Hamas falsch eingeschätzt. Die Gruppe hatte über Genehmigungen verhandelt, die es Palästinensern ermöglichen sollten, in Israel zu arbeiten, was israelische Beamte als Zeichen dafür werteten, dass die Hamas nicht auf einen Krieg aus war.

Doch die Hamas hatte seit vielen Jahren Angriffspläne ausgearbeitet und israelische Beamte waren in den Besitz früherer Versionen gelangt. Was ein Geheimdienst-Coup hätte sein können, wurde zu einer der schlimmsten Fehleinschätzungen in der 75-jährigen Geschichte Israels.

Im September 2016 erstellte das Büro des Verteidigungsministers ein streng geheimes Memorandum, das auf einer viel früheren Version eines Hamas-Angriffsplans basierte. In dem Memorandum, das vom damaligen Verteidigungsminister Avigdor Lieberman unterzeichnet wurde, heißt es, dass eine Invasion und Geiselnahme „zu einer schweren Schädigung des Bewusstseins und der Moral der Bürger Israels führen“ würde.

In dem Memo, das die Times einsehen konnte, heißt es, die Hamas habe hochentwickelte Waffen, GPS-Störsender und Drohnen gekauft. Außerdem heißt es, dass die Hamas ihre Kampftruppen auf 27.000 Personen aufgestockt hat – in einem Zeitraum von zwei Jahren kamen 6.000 neue Kämpfer hinzu. Die Hamas hatte gehofft, bis 2020 40.000 Mann zu erreichen, so das Memo.

Letztes Jahr, nachdem Israel das Dokument über die Jericho-Mauer erhalten hatte, erstellte die Gaza-Abteilung des Militärs ihre eigene nachrichtendienstliche Bewertung dieses jüngsten Invasionsplans.

Die Hamas hatte „beschlossen, einen neuen Überfall zu planen, der in seinem Umfang beispiellos ist“, schrieben die Analysten in der von der New York Times eingesehenen Bewertung. Darin hieß es, die Hamas beabsichtige eine Täuschungsaktion, gefolgt von einem „groß angelegten Manöver“, um die Division zu überwältigen.

Die Gaza-Division bezeichnete den Plan jedoch als „Kompass“. Mit anderen Worten, die Division stellte fest, dass die Hamas wusste, wohin sie wollte, aber noch nicht dort angekommen war.

Am 6. Juli 2023 schrieb der erfahrene Analyst der Einheit 8200 an eine Gruppe anderer Geheimdienstexperten, dass Dutzende von Hamas-Kommandos vor kurzem Trainingsübungen durchgeführt hatten, bei denen hochrangige Hamas-Kommandeure zusahen.

Zu den Übungen gehörten der Abschuss israelischer Flugzeuge und die Eroberung eines Kibbuz und einer militärischen Ausbildungsstätte, wobei alle Kadetten getötet wurden. Während der Übung benutzten die Hamas-Kämpfer denselben Satz aus dem Koran, der oben auf dem Plan für den Angriff auf die Jericho-Mauer stand, schrieb sie in dem E-Mail-Verkehr, den die New York Times einsehen konnte.

Die Analystin warnte, dass die Übung sich eng an den Plan für die Jericho-Mauer anlehnte und dass die Hamas die Kapazitäten für die Durchführung dieses Plans aufbaute.

Der Oberst der Gaza-Division lobte die Analyse, sagte aber, die Übung sei Teil eines „völlig phantasievollen“ Szenarios und kein Hinweis auf die Fähigkeit der Hamas, es durchzuführen.

„Kurzum, warten wir geduldig ab“, schrieb der Oberst.

Das Hin und Her ging weiter, wobei einige Kollegen die ursprüngliche Schlussfolgerung der Analystin unterstützten. Bald berief sie sich auf die Lehren aus dem Krieg von 1973, in dem syrische und ägyptische Armeen die israelischen Verteidigungsanlagen überrannten. Die israelischen Streitkräfte formierten sich neu und schlugen die Invasion zurück, aber das Versagen der Geheimdienste diente den israelischen Sicherheitsbeamten lange als Lehre.

„Eine ähnliche Erfahrung haben wir bereits vor 50 Jahren an der Südfront gemacht, und zwar im Zusammenhang mit einem Szenario, das uns unvorstellbar erschien, und die Geschichte könnte sich wiederholen, wenn wir nicht vorsichtig sind“, schrieb die Analystin an ihre Kollegen.

Keine der E-Mails enthielt eine Vorhersage, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehe, auch wenn sie bedrohlich war. Die Analystin stellte auch nicht die gängige Meinung der israelischen Geheimdienstler in Frage, dass Yahya Sinwar, der Führer der Hamas, nicht an einem Krieg mit Israel interessiert sei. Aber sie schätzte richtig ein, dass sich die Fähigkeiten der Hamas drastisch verbessert hatten. Die Kluft zwischen dem Möglichen und dem Gewollten hatte sich deutlich verringert.

Das Versäumnis, die Zusammenhänge zu erkennen, erinnerte an ein anderes analytisches Versagen vor mehr als zwei Jahrzehnten, als die amerikanischen Behörden ebenfalls zahlreiche Hinweise darauf hatten, dass die Terrorgruppe Al Qaida einen Angriff vorbereitete. Die Anschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center und das Pentagon waren weitgehend ein Versagen der Analyse und der Vorstellungskraft, so das Fazit einer Regierungskommission.

„Das Versagen des israelischen Geheimdienstes am 7. Oktober klingt immer mehr nach unserem 11. September“, sagte Ted Singer, ein kürzlich pensionierter hoher CIA-Beamter, der viel im Nahen Osten gearbeitet hat. „Das Versagen wird eine Lücke in der Analyse sein, um der militärischen und politischen Führung ein überzeugendes Bild davon zu vermitteln, dass die Hamas die Absicht hatte, den Angriff zu starten, als sie es tat.“

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen