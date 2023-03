Lawrow über die Nord-Stream-Sprengung

Interview

Der russische Außenminister Lawrow hat ein großes Interview gegeben, aus dem ich Teile übersetzt habe. In diesem Teil geht es um die neue westliche Legende über die Nord-Stream-Sprengung und Russlands mögliche Antworten.

Dass niemand in Russland die neue Version des Westens über die angebliche „pro-ukrainische Gruppe“, die die Nord Streams im Alleingang gesprengt haben soll, glaubt, überrascht wohl niemanden. In dem über einstündigen Interview, das der russische Außenminister Lawrow gegeben hat, ging es auch um diese Frage und ich habe die Fragen und Lawrows Antworten übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Es gibt einen hybriden Krieg, es gibt einen Krieg, der wie Sie, wenn ich richtig verstanden habe, sagten, fast zu einem echten Krieg geworden ist, und dann gibt es einen echten Krieg. Ich beziehe mich dabei nicht einmal auf das, was auf dem Schlachtfeld in der Ukraine geschieht, sondern auf Terrorakte. Und der letzte, der verständlicherweise die meiste Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist die Sprengung von Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Es erschien der aufsehenerregende Artikel von Seymour Hersch, aber er hat außerhalb der USA mehr Aufsehen erregt als in Amerika, wo man es vorgezogen hat, ihn zu ignorieren. Nun aber gibt es Berichte in angesehenen amerikanischen Publikationen wie der New York Times, dem Wall Street Journal, der Washington Post und in Deutschland Die Zeit, dass die Sprengung von irgendeiner seltsamen „anonymen Gruppe“ durchgeführt wurde: entweder von Ukrainern oder russischen Oppositionellen oder von beiden. Die Firma, die den Anschlag organisiert hat, soll angeblich in Polen registriert sein. Sie hat ihren Angriff von Deutschland aus durchgeführt. Zum ersten Mal wird zugegeben, dass die US-Geheimdienste, wenn nicht im Voraus, so doch schon vor vielen Monaten von der Operation wussten. Dabei wurde sogar versucht, Russland für die Explosionen verantwortlich zu machen. Trotz alledem wollen sie immer noch nicht sagen, was über die Operation bekannt ist: Wer war es, wer war der Auftraggeber? Das wirft Fragen auf: Welche Rolle spielen die USA in dieser ganzen Situation? Machen Sie die Regierung Biden dafür, was mit Nord Stream 1 und Nord Stream 2 geschehen ist, verantwortlich?

Sergej Lawrow: Um eine eindeutige Aussage machen zu können, brauchen wir eine objektive Untersuchung. Das ist es, was wir zu erreichen versuchen. Sobald die journalistische Recherche von Seymour Hersh erschien, haben wir die entsprechenden Fragen gestellt. Genauer gesagt, haben wir unmittelbar nach dem Terroranschlag Fragen gestellt. Wir haben sowohl öffentlich als schriftlich, namentlich durch unseren russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin, an seine Kollegen in Deutschland, Dänemark und Schweden appelliert. Wir haben eine große Anzahl offizieller diplomatischer Noten an diese Länder mit der Bitte geschickt, uns Antworten zu geben und uns die Teilnahme an der Inspektion des Abschnitts der Gaspipelines zu gestatten, auf den der Terroranschlag verübt worden war. Es gab keine klare Antwort, außer dass sie die Sache selbst untersuchen werden. „Die Untersuchung findet immer noch geheim statt.“ „Sie werden zu gegebener Zeit alles erfahren.“ Aber die Briefe des russischen Ministerpräsidenten Michail Mishustin vom September 2022 bleiben ohne jede offizielle Antwort. Das ist eine Frage der Manieren, aber nicht nur. Ich denke, dass es neben den Umgangsformen auch die Verwirrung dieser Länder ist. Sie wissen nicht, was sie einwenden sollen, vor allem nachdem Seymour Hersh die Ergebnisse seiner Recherche veröffentlicht hatte und versprach, weiter zusätzliche Bewertungen, zusätzliche Schlussfolgerungen zu veröffentlichen. Für uns war das ein zusätzlicher Faktor, der uns veranlasst hat, die Resolution in den UN-Sicherheitsrates einzubringen, die jetzt diskutiert wird und über die wir auf jeden Fall abstimmen lassen werden. Wir wollen Untersuchungen.

Frage: Und wenn Ihnen diese Untersuchung verweigert wird?

Sergej Lawrow: Als SeymourHersh seinen Artikel veröffentlichte, nannte ihn ein Herr namens Price, der am Ende seiner Karriere im Pressedienst des US-Außenministeriums direkt an Herrn Blinken berichtet, „Nonsens“. Dennoch wird alles, was Tatsachen betrifft, die auf eine mögliche Rolle der USA hinweisen – ich würde sogar sagen, auf eine sehr wahrscheinliche Rolle der US-Regierung -, als „Nonsens“, Unsinn, Erfindungen und so weiter bezeichnet. Und es bestehe keine Notwendigkeit für eine Untersuchung. Es gebe ja nationale Ermittlungen, und das sei angeblich genug.

Plötzlich, in denselben Tagen – sie koordinieren ihre öffentlichen Handlungen und Projekte sehr schlecht -, forderte die Pressesprecherin des US-Präsidenten Karine Jean-Pierre bei einer Pressekonferenz eine internationale Untersuchung der gemeldeten Vergiftungen in Schulen in der Islamischen Republik Iran. Eine internationale Untersuchung, obwohl dort niemand schwer verletzt wurde. Aber eine Untersuchung des direkten Angriffs auf die kritische Energieinfrastruktur ist nicht nötig. Denn die Schweden, Dänen und Deutschen werden das schon selbst „regeln“. Sie wissen, dass in den westlichen Ländern ein Angriff auf kritische Infrastrukturen in den wichtigsten Gesetzen mit einer Kriegserklärung gleichgesetzt wird. Wenn in diesem speziellen Fall festgestellt wird, dass ein Angriff auf ein NATO-Land, auf seine kritische Infrastruktur, von einem anderen Land des Blocks gestartet wurde, dann stellt sich die Frage: Was ist dann der Sinn des Nordatlantischen Bündnisses, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Mitgliedsstaaten angeblich vor Angriffen von außen zu schützen, wenn es gleichzeitig einen Angriff auf eines seiner Mitglieder von innen zulässt. Das ist schon eine interessante Frage.

Sie haben die jüngste Welle von Veröffentlichungen in der amerikanischen und zum Teil auch in der deutschen Presse über neue Versionen erwähnt: ein ukrainischer Oligarch, der besser selbst reinen Tisch machen sollte; man wolle nicht über eine ukrainische „Spur“ sprechen, weil das die deutsch-ukrainischen Beziehungen beeinträchtigen könnte, und so weiter in diesem Sinne. Erstens ist das „Kinderkram“. Zweitens, selbst wenn man die Logik akzeptiert, die sie jetzt vorbringen, dass sie die strategischen Beziehungen zwischen der BRD und der Ukraine sichern wollten, ist das im Grunde wie ein Kuckucksei ins Nest zu legen.

Wenn sie alles einem ukrainischen oder einem pro-ukrainisch ausgebildeten Taucher, der nicht mehr im Dienst war, zuschreiben wollten, egal, wenn sie eine ukrainische „Spur“ legen wollten, würde sich der Durchschnittsdeutsche, wie wahrscheinlich jeder andere Bürger von jedem anderen Land, fragen: Ist das die Ukraine? Die ukrainische „Spur“. Sie haben Nord Stream in die Luft gejagt, was, wie die Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen sagte – natürlich nicht nur wegen Nord Stream – zum Problem der Energieversorgung führte, dass die EU 300 Prozent mehr für Energie bezahlen muss. Kürzlich sagte der Leiter der Internationalen Energieagentur Fatih Birol, dass das nun für immer sei und dass es keine Rückkehr zu den früheren Preisen geben werde, die das wirtschaftliche Wohlergehen Europas, einschließlich Deutschlands, gesichert haben.

Nun hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz damit gebrüstet, dass man den Winter überlebt habe und der russische Plan „nicht funktioniert“ habe. Wir hatten gar keine „Pläne“. Es war ihr Plan, auf russisches Gas zu verzichten. Sie haben den Winter überlebt. Sie sind jedoch nicht sehr erpicht darauf, uns zu sagen, wie viel das die Haushalte und damit die Steuerzahler gekostet hat. Die Bürger werden eine Frage haben: Wozu brauchen sie die Ukraine überhaupt? Wenn die die Pipeline in die Luft jagen – wer auch immer es war, ein Agent Kiews, der von jemandem aus dem Ausland bezahlt wurde oder einfach ein Einzelgänger, warum müssen sie dann Leoparden dorthin schicken, um dieses Land in die NATO aufzunehmen? Ich denke, dass dieser Versuch, „alle Spuren verwischen“ – sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne – weit mehr Fragen aufwirft.

Sie erwähnten, dass die Geheimdienste im Voraus gewarnt haben. Das Wall Street Journal berichtete, dass die CIA bereits im Juni und Juli 2022 die Geheimdienste in Deutschland und anderen europäischen Ländern vor einer ukrainischen Spur, vor dieser Aktion, die vorbereitet wurde, gewarnt hat. Und die Times berichtete, dass bereits im September 2022, nachdem der Anschlag stattgefunden hatte, dass eine Woche nach der Explosion festgestellt wurde, dass die Spur ukrainisch war. Das heißt, sie haben im Juni davor gewarnt, dass das passieren würde, und im September wurde festgestellt, dass es so war. Wissen Sie, irgendwie ist das nicht seriös, Erwachsene nehmen das nicht ernst.

Frage: Als ich vor einigen Monaten in Washington war, sprach ich mit einem prominenten republikanischen Kongressabgeordneten. Er stellte mir eine Frage, die ich an Sie weiterleiten möchte. Er fragte, was Russland als Reaktion darauf tun könnte? Könnte es für die USA negative Konsequenzen von der russischen Seite geben?

Ich muss Ihnen nicht sagen – Sie kennen Amerika und das politische Washington sehr gut -, dass man sich oft weniger über die Qualität der russischen Argumente als vielmehr über die konkreten Folgen für die USA Gedanken macht. Wenn es keine objektive Untersuchung geben wird, wie Sie sagten, was wahrscheinlich ist, wenn russische Anfragen unbeantwortet bleiben, ist es dann fair zu sagen, dass Russland irgendwie einen Weg finden wird, auf diesen Terrorakt zu reagieren, der unsere Kerninteressen betrifft?

Sergej Lawrow: Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr es mir in den Fingern juckt…

Frage: Natürlich weiß ich das. Deshalb stelle ich Ihnen die Frage. Ich muss es versuchen.

Sergej Lawrow: Ich stehe an der Spitze des Außenministeriums. Wir haben unsere eigenen Methoden. Ich werde keine Vorhersagen machen und auch nicht raten. Nachdem die UdSSR verschwunden war, verschwand auch die Sowjetologie in Amerika. Sie sind wahrscheinlich einer der überragende Dinosaurier, ein Träger dieser Wissenschaft.

Frage: Ein Vertreter eines aussterbenden Berufes.

Sergej Lawrow: Ja. Sowjetologen, das sind auch Russologen, müssten bis zu einem gewissen Grad gefragt bleiben. Das ist nicht geschehen. Wie ich höre, werden die jetzt wieder in die Räte geholt, in die Beratungen einbezogen.

Wir haben viele russische Sprichwörter, die Sowjetologen kennen sollten: „Siebenmal messen, einmal schneiden“, „der russische Bauer schirrt sein Pferd lange an, reitet aber schnell“. Ich möchte niemandem drohen oder einschüchtern. Ich möchte nichts andeuten. Ich weiß, dass dieser brutale Terroranschlag nicht ununtersucht bleiben wird. Wenn eine objektive, unvoreingenommene, transparente Untersuchung blockiert wird, die nicht darauf hinausläuft, zu sagen, dass die Schweden, Dänen und Deutschen dort „etwas gefunden“ haben und das soll das endgültige Urteil sein, werden wir natürlich darüber nachdenken, wie wir dem Westen auf diesen direkten Angriff, den Anschlag auf im Großen und Ganzen unser Eigentum, antworten.

Frage: Es gibt ein weiteres russisches Sprichwort. Ich möchte Sie nicht provozieren, aber es könnte auf diese Situation zutreffen. Sagen Sie mir, wenn es nicht zutrifft. Es ist das Sprichwort: „Seine Schuld muss man zurückzahlen“.

Sergej Lawrow: Natürlich. Unbedingt.

Ende der Übersetzung

