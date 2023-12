Leserfragen zu Spenden und warum ich diese Woche etwas Stress habe

In eigener Sache

Diese Woche habe ich ein sehr volles Programm, über das ich kurz berichten werde. Außerdem haben sich Leserfragen angesammelt, die ich hier und in folgenden Artikeln beantworten werde.

Ich bin diese Woche in Moskau, denn wir drehen einige Folgen Anti-Spiegel-TV „auf Vorrat“, weil Weihnachten und Silvester dieses Jahr auf Sonntage fallen. Wir werden also eine Weihnachtssendung drehen, in der wir die Vorweihnachtszeit in Moskau zeigen. Außenaufnahmen inklusive Ortswechsel sind eine zeitaufwändige Sache, weshalb ich in den nächsten Tagen nur wenig schreiben kann.

Außerdem drehen wir auch eine Silvestersendung und natürlich wird es auch an diesem Sonntag wieder eine aktuelle Anti-Spiegel-TV-Sendung geben.

Hinzu kommt, dass am Donnerstag Putins Jahrespressekonferenz stattfindet, bei der er sich über vier Stunden den Fragen der Anwesenden stellt. Das werde ich natürlich verfolgen, um darüber zu berichten. Und am Freitag kommt auch wieder Tacheles. Und als wäre das noch nicht genug, habe ich noch einen Termin beim Finanzamt und (leider) einen beim Zahnarzt.

Sie sehen, diese Woche ist bei mir sehr vollgepackt, weshalb ich nicht weiß, ob ich es schaffe, in den nächsten Tagen allzu viele Artikel zu schreiben. Aber ich tue, was ich kann.

Außerdem bekomme ich inzwischen so viele Mails, dass ich sie kaum noch alle lesen kann. Von beantworten gar nicht zu reden. Da sich aber einige Fragen wiederholt haben, werde ich in den nächsten Tagen darauf eingehen und auf die häufigsten Leserfragen, die ich per Mail bekommen habe, eingehen.

Der erste Fragenkomplex, der in letzter Zeit häufig gekommen ist, ist die Frage nach der Möglichkeit, meine Arbeit mit Spenden zu unterstützen.

Kann ich nicht eine IBAN für Spenden veröffentlichen? Nein, ich habe kein Konto in Deutschland und selbst, wenn ich eins hätte, wäre es wegen der Sanktionen fast unmöglich, das Geld aus Deutschland nach Russland zu überweisen. Daher funktionieren derzeit nur noch die Coins, über die ich bereits geschrieben habe.

Was ist mit Paypal? Hier gilt das gleiche, denn auch PayPal hat Russland „abgeklemmt“. Wenn Sie mir früher per PayPal gespendet haben oder auch noch einen laufenden Dauerauftrag haben, ist das kein Problem. Das Geld ist nicht weg und irgendwann werde ich es auch bekommen, aber das ist leider kompliziert geworden, weshalb ich den PayPal-Knopf von der Seite genommen habe.

Gibt es nichts einfacheres als die Coins? Wegen der Bankensanktionen leider aus Deutschland nicht. Dabei sind die Coins gar nicht so kompliziert, auch wenn viele mir geschrieben haben, sie wären schon zu alt, das noch zu lernen. Daran ist nichts kompliziertes, wenn man es über Telegram macht. Notfalls helfen bestimmt Kinder oder Enkel. Auch die Überweisung per Telegram ist denkbar einfach, man muss nur bei Telegram @HelpingThomas in das Suchfeld eingeben und kann dann direkt überweisen.

Hier ist noch einmal das Erklärvideo:

Telegram Guide: Geld nach Russland senden leicht gemacht!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Ohne Ihre Unterstützung kann der Anti-Spiegel nicht leben

An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Spendern danken, die mich nun wieder finanziell unterstützen, nachdem ich dafür eine Möglichkeit gefunden habe. Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert und wirklich kinderleicht ist.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas schicken, denn ohne finanzielle Unterstützung kann ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer gibt es hier meine Wallet-Nummern:

Für USDT über TRC20 ist meine Wallet-Nummer: TLkhwyNF12wfCsidqSoN7kZJh74PedAtPQ

Für Bitcoin ist meine Wallet-Nummer: 13zpe3F2Qz9cPvkRxjMDr62VBaE4YytV16

Für Toncoin ist meine Wallet-Nummer: UQBmwZVMXHloPVt0lsPCkO0HtabX5s7-iImomXG7nyDvBaYB

Ich werde wahrscheinlich noch weitere Wallets eröffnen, dies ist nur der Anfang. Es werden also mit der Zeit weitere Wallet-Nummern hinzukommen.

