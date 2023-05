London will russische Vermögen einbehalten, bis Russland die Ukraine entschädigt

Völkerrecht

Großbritannien will die eingefrorenen russischen Vermögenswerte erst freigeben, wenn Russland sich bereit erklärt, die Ukraine zu entschädigen.

Die Diskussion darüber, was mit den im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerten geschehen soll, läuft schon seit längerer Zeit. Die Hardliner im Westen fordern, diese Vermögenswerte zu konfiszieren und zum Wiederaufbau der Ukraine zu nutzen. Das ist juristisch allerdings schwierig, zumal es auch gegen das Völkerrecht verstoßen würde. Hinzu kommt, dass diese Maßnahme das wegen der ungezählten Sanktionen ohnehin schon angeschlagene Vertrauen in die westlichen Finanzplätze zerstören und dazu führen könnte, dass andere Staaten ähnlich mit westlichen Vermögenswerten verfahren.

In London wurde daher nun vorgeschlagen, die Konfiszierung quasi mit russischer Einwilligung durchzuführen und die eingefrorenen Vermögenswerte erst freizugeben, wenn Russland sich dazu bereit erklärt, die Ukraine finanziell zu entschädigen.

Faktisch wäre das keine „Freigabe“ der russischen Vermögenswerte, sondern ihre Überweisung an Kiew mit russischer Genehmigung. Man muss sich allerdings fragen, ob die Verantwortlichen in London wirklich der Meinung sind, dass Russland dem zustimmen könnte.

Darüber hat der britische Guardian berichtet und bevor ich eine Zusammenfassung des Artikels schreiben konnte, hat die russische Nachrichtenagentur TASS bereits eine gute Zusammenfassung veröffentlicht, die ich der Einfachheit halber übersetzt habe.

Guardian: Großbritannien wird eingefrorene russische Vermögenswerte erst zurückgeben, wenn Russland der Ukraine Entschädigung zahlt

Laut der Zeitung erörtert die britische Regierung gemeinsam mit ihren Kollegen aus der EU die Möglichkeit, russische Vermögenswerte zu beschlagnahmen

Großbritannien wird eingefrorene russische Staatsgelder erst dann zurückgeben, wenn Moskau sich bereit erklärt, die Ukraine für den entstandenen Schaden zu entschädigen. Dies berichtete die Zeitung The Guardian am Donnerstag unter Berufung auf britische Beamte.

Demnach erörtert die britische Regierung mit ihren Kollegen aus der EU die Möglichkeit, russische Staatsgelder zu beschlagnahmen, aber es wurde noch keine Entscheidung in dieser Angelegenheit getroffen. Einige Mitglieder der regierenden konservativen Partei, Vertreter der oppositionellen Labour-Partei und der ukrainischen Regierung haben die vollständige Beschlagnahme russischer Vermögenswerte in Großbritannien, die im vergangenen Jahr einen Wert von 26 Milliarden Pfund (32 Milliarden Dollar zu aktuellen Wechselkursen) hatten, und deren direkte Überweisung an Kiew zum Wiederaufbau des Landes nach dem Konflikt gefordert.

Gleichzeitig wird, wie die Zeitung betont, eine alternative, „rechtlich weniger riskante“ Strategie im Westen immer beliebter, der zufolge westliche Länder russische Vermögenswerte einbehalten würden, bis Russland sich bereit erklärt, die Ukraine zu entschädigen. Der Guardian fügte hinzu, dass die britische Regierung sich weigere, sich zur Enteignung der im Königreich deponierten Gelder der russischen Zentralbank zu verpflichten, aus Angst, einen Präzedenzfall zu schaffen, der das internationale Finanzsystem lähmen und Gegenmaßnahmen gegen Großbritannien provozieren würde.

Am Dienstag fand im Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des britischen Unterhauses eine Debatte auf Expertenebene über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg statt. Antonios Tsanakopoulos, Professor für Völkerrecht am St. Anne’s College der Universität Oxford, sagte, dass die Beschlagnahmung von russischem Staatsvermögen im Gegensatz zum Einfrieren gegen internationales Recht verstoßen würde, da russische Staatsvermögen Immunität genießen. Gleichzeitig sagte er, dass der Beschluss zum Einfrieren russischer Vermögenswerte nur vorübergehend sein sollte.

Am 18. Mai erklärte der stellvertretende britische Außenminister Leo Docherty, dass Großbritannien und seine Verbündeten die Idee, eingefrorene russische Vermögenswerte in die Ukraine zu transferieren, auf ihre Vereinbarkeit mit der nationalen Gesetzgebung und dem Völkerrecht hin prüfen würden. Er erinnerte daran, dass in den gemeinsamen Erklärungen der Staats- und Regierungschefs der G7 vom Februar und April darauf hingewiesen wurde, dass Russland keinen Zugang zu den eingefrorenen Vermögenswerten haben werde, solange die territoriale Integrität der Ukraine nicht wiederhergestellt sei.

