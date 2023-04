Mal was Lustiges: Eine kleine russische Karikaturen-Sammlung

Humor

In ernsten Zeiten muss man auch mal lachen dürfen, weshalb ich hier eine kleine Sammlung von Karikaturen einer russischen Künstlerin veröffentliche.

Ich habe schon Karikaturen der russischen Künstlerin mit dem Pseudonym „Kukufffka“ (auf Russisch ausgesprochen: „Kukuschka“, was übersetzt in etwa „durchgeknallt“ bedeutet) als Titelbilder benutzt. Sie veröffentlicht ihre Karikaturen in ihrem Telegram-Kanal und wenn ich da etwas sehe, was meiner Meinung nach für deutsche Leser lustig ist, bitte ich Sie, mir die Karikatur mit einem deutschen Text zu schicken.

Ich will hier einige ihrer Karikaturen veröffentlichen, die mir sehr gut gefallen haben, und die ich in Zukunft ab und zu als Titelbild für Artikel nutzen werde, wenn es thematisch passt.

