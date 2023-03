Mehr Details über die Bewegung der Russlandfreunde

Leserfragen

Ich habe nach meinem Artikel über die Gründung der Internationalen Bewegung der Russophilen, bei der ich letzte Woche in Moskau dabei war, viele Fragen von Lesern bekommen, die ich hier kurz beantworten will.

Nach meinem Artikel über meine Teilnahme an der Konferenz zur Gründung der Internationalen Bewegung der Russophilen, an der ich letzten Dienstag in Moskau teilgenommen habe, habe ich viele Mails von Lesern bekommen. Im Grunde drehte es sich dabei immer um zwei Fragen: Erstens, ob man der Bewegung beitreten und sie unterstützen kann, und zweitens, ob es davon einen deutschen „Ableger“ geben wird.

Ich habe diese Fragen weitergeleitet und will sie daher nun beantworten. Die Bewegung steckt noch in ihren Anfängen. Es ist eine Initiative aus Bulgarien, wo es schon eine solche Bewegung gibt, deren Gründer allerdings erhebliche Probleme mit dem Staat bekommen hat. Trotzdem will die Bewegung, wenn es für die jeweiligen Initiatoren in ihrem Heimatländern gefahrlos möglich ist, weitere „Ableger“ in anderen Ländern gründen. Aus Deutschland waren nach meinen Informationen vier Teilnehmer bei der Gründungskonferenz dabei und derzeit wird geprüft, ob sie in Deutschland gefahrlos einen Verein der Russlandfreunde gründen können, der zur Internationalen Bewegung der Russophilen gehört.

Damit ist auch die zweite Frage im Grunde schon beantwortet, denn noch kann man die Gruppe in oder aus Deutschland kaum unterstützen, weil sie sich in fast allen Ländern noch in der Gründungsphase befindet.

Bei der Gründungskonferenz haben die Teilnehmer das Manifest der Internationalen Bewegung der Russophilen unterzeichnet, das ich übersetzt habe und das die Richtung und die Ziele der Bewegung beschreibt. Mehr kann ich bisher nicht tun, aber jeder Leser, der sich für eine Teilnahme an der Bewegung interessiert, die für Völkerfreundschaft und Verständnis für Russland, die russische Kultur und die Menschen in Russland eintritt, sollte einfach weiterhin aufmerksam den Anti-Spiegel verfolgen, denn wenn es Neuigkeiten gibt, werde ich berichten.

MANIFEST

der Gründer der Internationalen Bewegung der Russophilen

Russland hat viele Freunde in der ganzen Welt. Aus historischen, zivilisatorischen und kulturellen Gründen erweckt es weit über seine Grenzen hinaus aufrichtige Sympathie, Respekt und sogar Liebe.

Viele Menschen auf der ganzen Welt, die von warmen Gefühlen für Russland und das russische Volk geleitet werden, interessieren sich für seine Sprache und Kultur, wollen mit den Russen kommunizieren und sie besser verstehen, suchen nach zuverlässigen und ideologisch unbelasteten Informationen über das wirtschaftliche und politische Leben in Russland.

Diese Gefühle, diese Interessen und diese Bestrebungen verdienen Respekt und jede mögliche Unterstützung. Geleitet von diesen herzlichen Gefühlen für das russische Volk:

nehmen wir in Anbetracht der bedeutenden Rolle und des Einflusses Russlands in der Welt von heute;

bekunden wir unsere Achtung vor der russischen Geschichte, Sprache und Kultur;

sind wir fest davon überzeugt, dass die gegenseitige Zusammenarbeit unsere Völker stärker macht;

bringen wir unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass unsere globale Welt ohne einen aktiven und aufrichtigen Dialog mit Russland unvollständig und instabil ist.

Wir, die Russophilen verschiedener Länder, gründen die Internationale Bewegung der Russophilen und werden durch ihre ständige Stärkung und Erweiterung:

die russische Kultur und das Kennenlernen ihrer Errungenschaften fördern;

den Freunden Russlands in der ganzen Welt bei ihren Aktivitäten in Bezug auf Russland organisatorisch und methodisch helfen;

die Verbreitung zuverlässiger Informationen über Russland und seine Haltung zu den aktuellen Fragen unserer Zeit unterstützen;

uns der Russophobie in all ihren Erscheinungsformen entgegenstellen;

die „Volksdiplomatie“ zur Verteidigung einer multipolaren, friedlichen und harmonischen Welt stärken.

Unser Weg ist der Weg der Liebe, der Freundlichkeit und der Loyalität. Auf diesem Weg können wir Russophilen aus aller Welt den kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Institutionen in unseren Ländern eine große Hilfe sein, zur Suche nach gegenseitigem Verständnis beitragen und Feindseligkeit, Desinformationen und Misstrauen in der heutigen konfliktreichen Welt überwinden.

Wir, die Gründer der Internationalen Bewegung der Russophilen, sind davon überzeugt, dass es keine vernünftige Alternative zu gegenseitigem Respekt und Freundschaft zwischen den Völkern gibt, und in der Hoffnung auf die moralische Unterstützung all derer, die unsere Initiative für notwendig und nützlich für den Frieden halten, unterzeichnen wir dieses Manifest.

