Bei dem US-Kampfflugzeug F-35 sind Probleme mit den Triebwerken aufgetreten, die nun im Zuge einer Modernisierung behoben werden sollen.

Die F-35 ist das teuerste Kampfflugzeug der Welt und sie macht seit ihrer Indienststellung im Jahr 2015 immer wieder mit Problemen Schlagzeilen. Trotzdem hat die Bundesregierung beschlossen, diese Flugzeuge als Ersatz für die alten Tornados zu bestellen, wobei der Kaufpreis noch offen ist, da die offiziell verkündeten zehn Milliarden Euro Kaufpreis nur eine „auf konservativen Prognosen und Ableitungen der US-Regierung„ sind und „ausdrücklich unter dem Vorbehalt der Anpassung“ stehen. Im Klartext: Die Flieger dürften am Ende wohl etwa 20 Milliarden kosten.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat nun über die aktuellen Triebwerksprobleme der F-35 und über ihre Lösung berichtet und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die USA planen die Modernisierung der gesamten weltweiten F-35-Flotte

Lockheed Martin hat bisher mehr als 890 dieser Kampfflugzeuge an den Weltmarkt geliefert

Alle F-35-Kampfflugzeuge sollen innerhalb von 90 Tagen mit Modifikationen nachgerüstet werden, um das potenzielle Problem der Triebwerksvibrationen zu lösen. Das gab das Joint Program Office (JPO) am 2. März bekannt.

Die Behörde erließ an diesem Tag eine Anweisung, in der sie die Nachrüstung der gesamten weltweiten Flotte der Flugzeugfamilie innerhalb der nächsten drei Monate sowie die sofortige Nachrüstung einer „kleinen Anzahl“ von Kampfflugzeugen, die seit Dezember Flugverbot haben, empfahl.

In der am 3. März veröffentlichten Presseerklärung erklärte das JPO-Direktorat, dass es kein Flugverbot für die F-35 verhängt, mit Ausnahme der neu gebauten Kampfflugzeuge, deren Triebwerke, die von Pratt & Whitney hergestellten F135, für Vibrationsprobleme anfällig sein sollen und die seit über zweieinhalb Monaten am Boden geblieben sind.

Die Behörde kündigte außerdem an, mit den Streitkräften, die F-35-Kampfjets betreiben, und mit internationalen Partnern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie diese technische Anweisung verstehen. „Die Sicherheit der Flugbesatzungen ist das Hauptanliegen des JPO“, erklärte die Direktion.

Der Zwischenfall in Fort Worth

Aufgrund eines Zwischenfalls mit einer der neuen F-35B in Fort Worth, Texas, der sich Mitte Dezember 2022 ereignete, wurden die Auslieferungen der F-35 an Kunden ausgesetzt, erinnert die Wochenzeitung Defense News. Videoaufnahmen, die zur Beurteilung der Flugqualität der F-35B herangezogen wurden, zeigen, wie sie bei der Landung vom Boden springt, sich nach vorne neigt und am Boden verdreht, bevor ihr Pilot sich mit dem Schleudersitz aus dem Flugzeug katapultiert, berichtet das Portal.

Nach diesem Vorfall hat Lockheed Martin, der Entwickler und Hersteller der F-35, die Abnahmeflüge für neue Flugzeuge dieses Typs gestoppt. Solche Flüge werden durchgeführt, bevor die Flugzeuge an die US-Regierung übergeben werden. Die Flugverbote haben somit zu einem Lieferstopp für Kampfflugzeuge dieser Familie geführt.

Vertreter von Lockheed Martin erklärten gegenüber der Wochenzeitung Defense News am 3. März, dass das Unternehmen die Flüge und Lieferungen neuer F-35-Flugzeuge, von denen die meisten in seinem Werk in Fort Worth gebaut werden, noch nicht wieder aufgenommen hat. Bislang hat Lockheed Martin mehr als 890 F-35-Kampfflugzeuge an den Weltmarkt geliefert.

Die Lösung des Problems

Ende Dezember setzten das US-Verteidigungsministerium und Pratt & Whitney die Lieferungen von Triebwerken für die Kampfjets aus. Eine Untersuchung des F-35B-Vorfalls ergab, dass er durch ein Vibrationsproblem im Antriebssystem verursacht wurde. Nach Angaben des Justizministeriums ist ein solches Problem „ein seltenes Ereignis“, und im Februar erklärte das Ministerium, Pratt & Whitney, das zur Holdinggesellschaft Raytheon Technologies gehört, und andere hätten eine Lösung für das Problem gefunden.

Nach Angaben des JPO sind die Triebwerke der meisten F-35-Flugzeuge nicht anfällig für Vibrationen. Dennoch soll die gesamte Flotte nachgerüstet werden, da die Lösung „kostengünstig ist und keinen Eingriff in die Konstruktion erfordert“ und zudem alle F-35-Triebwerke die gleiche Konfiguration haben werden.

Nach Angaben des JPO könnte diese Verfeinerung operativ in vier bis acht Stunden durchgeführt werden. Gleichzeitig machte die Behörde keine genauen Angaben über die Art der Verbesserung. Sie sagte nur, dass sie „das Risiko des Verlusts eines Flugzeugs im Falle einer harmonischen Resonanz“ verringern würde.

Außerdem arbeiten Experten an einer langfristigen Lösung, damit das Vibrationsproblem nicht wieder auftritt, sagte das JPO, ohne näher darauf einzugehen, was es vorhat.

Jen Latka, Vizepräsident der F135-Programme bei Pratt & Whitney, erklärte am 28. Februar bei einer Telefonkonferenz mit Journalisten, dass das Unternehmen derzeit neue Triebwerke ausliefert, in die die Nachrüstung bereits integriert ist.

Das JPO erklärte, es habe Pratt & Whitney am 24. Februar die Erlaubnis erteilt, die Triebwerkslieferungen wieder aufzunehmen.

Neue Aspekte

Latka erklärte, das Vibrationsproblem sei „sehr selten“ und verwies auf 600.000 Flugstunden des F135, bevor es aufgetreten sei. Sie fügte hinzu, dass keine Änderungen an der Triebwerkskonstruktion vorgenommen worden seien und dass „mehrere Faktoren“ vorhanden sein müssten, damit gefährliche Vibrationen auftreten könnten, die die Topmanagerin nicht nannte.

Auf die Frage, warum das Vibrationsproblem erst jetzt aufgetreten sei, sagte das JPO: „Harmonische Resonanzen werden im Rahmen der normalen Funktionen anderer Flugzeugsysteme verursacht. Die Untersuchung der Ursache ist noch im Gange, um festzustellen, wo sich die parametrische Empfindlichkeit dieser Systeme mit den Anregungsfrequenzen überschneidet.“

Latka zufolge hatte Pratt & Whitney die Resonanzprobleme mit dem F135-Triebwerk bereits vor dem Vorfall vom 15. Dezember in den Griff bekommen, und bei dem, was mit der F-35B geschah, handelte es sich um „neue Aspekte“, erklärte sie.

Weder das JPO noch Pratt & Whitney haben sich dazu geäußert, wer die Kosten für die Nachrüstung und andere Probleme mit dem F135-Triebwerk und die Aussetzung der Auslieferungen tragen wird.

Ende der Übersetzung

