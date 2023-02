Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 28. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 28. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Die NATO befürchtet einen russischen Sieg, die Ukraine zieht frische Reserven an die Front: Die Lage um die Ukraine

Das Kiewer Regime hat in der Nacht zum 28. Februar versucht, mit Drohnen zivile Infrastrukturen in russischen Regionen anzugreifen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Dienstag mit, die Angriffe seien vereitelt worden.

Das ukrainische Kommando zieht neue Reserven an die Front in der DNR und der Region Charkow, die USA warten auf die Frühjahrsoffensive der Ukraine, und die NATO hat nicht vor, die Beziehungen zu Russland nach dem Ende der Militäroperation wiederherzustellen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen in und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Laut Generalleutnant Igor Konaschenkow, dem offiziellen Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, haben russische Truppen mit Unterstützung aus der Luft und von Artillerie in den vergangenen 24 Stunden etwa 540 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte vernichtet. Darüber hinaus trafen die russischen Streitkräfte 93 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen. Konaschenkow fügte hinzu, dass eine beträchtliche Menge gegnerischer militärischer Ausrüstung worden sei.

Russische Streitkräfte haben den Stadtteil Stupki im Norden von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) befreit, erklärte Denis Puschylin, der amtierende Chef der DNR. Er sprach von einem großen Erfolg „angesichts der Tatsache, dass dort um jedes Haus gekämpft wird“. Zuvor hatte Jan Gagin, ein militär-politischer Experte und Berater des amtierenden DNR-Chefs gegenüber der TASS erklärt, dass die russischen Streitkräfte den Nachschub der ukrainischen Gruppen in Artjomowsk blockiert hätten, alle Straßen stünden unter der Kontrolle der russischen Streitkräfte. Er betonte, dass die Ukraine das wichtige Logistikzentrum, Tausende von Soldaten, Söldner und eine große Menge an militärischer Ausrüstung faktisch bereits verloren habe.

Drohnenangriffe

Das Kiewer Regime hat in der Nacht zum 28. Februar versucht, zivile Infrastruktur des Gebiets Krasnodar und der Republik Adygea mit Drohnen anzugreifen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. „Einheiten der russischen Streitkräfte für elektronische Kampfführung haben die Drohnen abgewehrt“, so das Ministerium.

Die ukrainischen Streitkräfte ziehen Reserven zusammen

Das ukrainische Kommando hat etwa 350 Soldaten und bis zu 15 Offiziere der ukrainischen Streitkräfte, die auf NATO-Übungsplätzen ausgebildet wurden, in die Stadt Tschasov Yar (11 km westlich von Artjomowsk und 25 km südlich von Kramatorsk) verlegt, wie Andrej Marotschko, ein pensionierter Oberstleutnant der Volksmiliz der LNR, gegenüber der TASS erklärte. Er fügte hinzu, dass „die frisch eingetroffenen Kämpfer sehr diszipliniert und in guter körperlicher Verfassung sind“. Darüber hinaus wurden etwa 30 Einheiten ukrainischer leicht gepanzerter Rad- und Kettenfahrzeuge dorthin geliefert.

Weitere rund 700 mobilisierte ukrainische Soldaten seien in Kupjansk in der Region Charkow eingetroffen und würden von Offizieren in den Häusern von Einwohnern untergebracht, sagte Marotschko. Ihm zufolge geraten viele der mobilisierten Soldaten mit den Offizieren aneinander, weil „sie keine besondere Ausbildung durchlaufen und keine Erfahrung im Umgang mit Waffen haben“. In Richtung Krasnoliman, so Marotschko, werden etwa 15 Prozent der ukrainischen Soldaten mit Lungenentzündung, urologischen Erkrankungen und Erkältungskrankheiten aus ihren Stellungen evakuiert.

Vorrangige Ziele

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, hält eine Verhandlungslösung für den Konflikt in der Ukraine für möglich, betonte jedoch, dass die Berücksichtigung der neuen territorialen Gegebenheiten und die Erreichung der erklärten Ziele der Militäroperation Vorrang hätten.

Er fügte hinzu, dass derzeit „niemand Signale [für die Bereitschaft zu Verhandlungen] von ukrainischer Seite erkennen kann“ und dass „wir im Moment davon ausgehen, dass die ukrainische Seite de jure keinerlei Verhandlungen in dieser Angelegenheit führen kann“.

Dem Kreml-Sprecher zufolge gibt es in der Ukraine möglicherweise Politiker, mit denen Verhandlungen geführt werden könnte. In einem Interview mit Iswestija sagte Peskow, dass einige ukrainische politische Kräfte die derzeitige Regierung in Kiew nicht mögen, „einige dieser Kräfte, auch wenn es wenige sind, befinden sich noch in Kiew, andere außerhalb“, auch in Russland. Als Beispiel nannte Peskow Viktor Medwedtschuk, der „seine Anhänger hat, wenn auch nicht so viele, wie man gerne hätte“. Diejenigen, die sich in der Ukraine aufhalten, „haben einfach Angst und für sie ist es physisch gefährlich, irgendwie ihren Kopf zu erheben“, weil sie sofort vernichtet werden könnten, betonte der Sprecher des russischen Präsidenten.

Kiew entscheidet selbst

Die USA wollen, dass die Ukraine den Konflikt gewinnt, und sind der Meinung, dass Kiew entscheiden soll, wie dieser Sieg aussehen wird, sagte John Kirby, der Koordinator für strategische Kommunikation im Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses. Seinen Worten zufolge rechnet Kiew damit, im Frühjahr, wenn sich die Wetterbedingungen verbessern, „in die Offensive zu gehen“.

Das Pentagon gehe davon aus, dass die Ukraine die gelieferten Waffen wie vorgesehen einsetzen werde, sagte der US-Verteidigungsstaatssekretär für politische Angelegenheiten Colin Cole bei einer Anhörung im Kongress. Gleichzeitig räumte Cole ein, dass das Problem der Korruption in dem Land sehr akut sei, weshalb die USA „weiterhin auf die Wichtigkeit von Rechenschaftspflicht und Transparenz“ bei Waffenlieferungen pochen würden.

Neue Lieferungen

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall hat im Auftrag der Bundesregierung mit der Lieferung von automatischen Aufklärungssystemen mit Infrarotkameras und Drohnen im Wert von mehreren Dutzend Millionen Euro an die Ukraine begonnen, teilte das Unternehmen mit. Die SurveilSPIRE-Aufklärungssysteme bestehen aus mobilen Überwachungstürmen mit Tag- und Nachtsichtkameras, autopilotierten Minidrohnen und Steuerungssystemen.

Die Systeme können auf Anhängern zu ihrem Bestimmungsort transportiert werden und haben eine dreiköpfige Besatzung. Die Bediener werten die Daten der Kameras und Drohnen aus und erhalten die Videos über das globale Satellitenkommunikationssystem Starlink und 4G-Mobilfunk. Das System ist auch mit Solarzellen für autonomen Betrieb ausgestattet.

Risiken für die NATO

Eine Ausweitung der NATO-Hilfe für die Ukraine ist ohne das Risiko einer Eskalation nicht möglich, aber für das Bündnis würde ein russischer Sieg viel größere Risiken mit sich bringen, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er äußerte auch die Befürchtung, dass China beginnen könnte, Russland tödliche Waffen zu liefern.

Eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine würde nicht zu einer Wiederherstellung der Beziehungen zwischen Russland und der NATO führen. „Es gibt keinen Weg zurück“, sagte Stoltenberg.

Ende der Übersetzung

