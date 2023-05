Neuer Untersuchungsbericht

In den USA ist ein neuer Untersuchungsbericht über den US-Wahlkampf 2016 Trump gegen Clinton veröffentlicht worden. Spiegel-Leser erfahren jedoch nicht worum es geht, weil die Neuigkeiten nicht ins gewollte Bild passen.

Stammleser des Anti-Spiegel kennen die Geschichte, um die es hier geht: Im US-Wahlkampf 2016 haben die Demokraten um Hillary Clinton sich die Geschichte der angeblichen russischen Wahleinmischung ausgedacht. Auf diese Geschichte bin ich in meinem neuen Buch, das demnächst erscheinen wird, im Detail eingegangen und werde darüber beim Erscheinen des Buches hier noch einmal im Detail berichten.

Die angebliche russische Wahleinmischung

Kurz gesagt, ist das so abgelaufen: Um von den Email-Skandalen von Hillary Clinton, die als US-Außenministerin 30.000 dienstliche Mails illegal von ihrem privaten Server verschickt hat, und der demokratischen Partei, die im Vorwahlkampf Hillary Clinton illegal gegen ihren Konkurrenten Bernie Sanders unterstützt hat, abzulenken, haben sich die Demokraten die Geschichte um die angebliche russische Wahleinmischung und Trumps Russland-Verbindungen ausgedacht.

Dass das alles frei erfunden war, ist inzwischen bekannt und erwiesen, wie ich in meinem Buch im Detail aufzeige. US-Sonderermittler Mueller, der die Sache untersuchen sollte, musste erklären, dass er keine Beweise, also rein gar nichts, gefunden hat, was diese Geschichte bestätigen würde.

Daraufhin wurde ein weiterer Sonderermittler eingesetzt, der überprüfen sollte, wie das FBI aufgrund von nicht vorhandenen Hinweisen gegen Trump auf die Idee gekommen ist, den Wahlkampfstab von Trump zu überwachen. Auch das war illegal und es fand übrigens mit Wissen des Weißen Hauses, in dem damals Obama Präsident und Biden Vizepräsident waren, statt, wie inzwischen ebenfalls bekannt ist. Faktisch haben die Demokraten Trump, ihren Gegner im Wahlkampf, ohne Grundlage durch das FBI überwachen und abhören lassen. Ein FBI-Beamter hat sogar vor Gericht gestanden, die dafür nötigen Unterlagen kurzerhand gefälscht zu haben.

Die Geschichte ist so umfangreich, dass sie einen wesentlichen Teil meines neuen Buches über die Machenschaften des Biden-Clans und der US-Demokraten füllt.

Aber die „Qualitätsmedien“ haben darüber faktisch nicht berichtet. Zuerst haben sie Vorwürfe von Trump, das FBI habe sein Team illegal abgehört, als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet. Als sich das als wahr herausgestellt hat und sogar der Name der FBI-Operation gegen Trump („Crossfire Hurricane“) bekannt wurde, haben die Medien das weitgehend unter den Teppich gekehrt.

Der neue Untersuchungsbericht

Nun hat US-Sonderermittler Durham seinen über 300 Seiten dicken Bericht vorgestellt, der bestätigt, was ohnehin schon bekannt war: Das FBI hat Trumps Wahlkampfteam ohne sachliche Grundlage ausspioniert.

Für die „Qualitätsmedien“ ist das jedoch kein Skandal, sie berichten in nur sehr kurzen Artikeln und verschweigen alles zum Verständnis wichtige. Der Spiegel-Artikel darüber trägt zum Beispiel die Überschrift „Russlandaffäre – Trumps Sonderermittler bescheinigt FBI schlampige Arbeit“ und er enthält keine Informationen in der Sache, sondern nur suggestive Formulierungen, die Trump in ein schlechtes Licht rücken sollen, anstatt die Leser über die neuen Informationen zu informieren. Der Spiegel-Leser erfährt zum Beispiel:

„Allerdings bescheinigte der Bericht dem FBI auch schwere Fehler: So hätten beispielsweise Anträge für Überwachung im Rahmen der Ermittlungen erhebliche Mängel aufgewiesen.“

Das klingt harmlos und nach Schlamperei, wie der Spiegel ja auch in seiner Überschrift schreibt. Damit kommt der Spiegel auch durch, denn seine Leser wissen ja nicht, dass FBI-Jurist Clinesmith vor Gericht eingeräumt hat, die der Überwachung zu Grunde liegen Dokumente gefälscht zu haben. Wer im Spiegel-Archiv nach dem Suchbegriff „Clinesmith“ sucht, findet 0 (in Worten Null) Artikel.

Auch von dem, was der damalige FBI-Mitarbeiter Peter Strzok getan hat, weiß der Spiegel-Leser nichts. Strzok war laut interner FBI-Korrespondenz ein ausgewiesener Trump-Hasser und war an der Einleitung der Überwachung von Trump beteiligt. Schon 2020, also im Wahlkampf Trump gegen Biden, wurde bekannt:

„Erstens ist das Dokument seltsam aufgebaut. In einer normalen, rechtmäßigen elektronischen Mitteilung des FBI (EC) gäbe es eine „An“- und eine „Von“-Zeile. Die Crossfire Hurricane EC hat nur eine „Von“-Zeile; sie stammt von einem Teil der FBI-Abteilung für Spionageabwehr, dessen Kontaktperson als Peter Strzok aufgeführt ist. Die EC wurde ebenfalls von Peter Strzok verfasst. Und schließlich wurde sie von Peter Strzok genehmigt. Im Wesentlichen handelt es sich um ein Dokument, das von Peter Strzok erstellt, von Peter Strzok genehmigt und von Peter Strzok an Peter Strzok geschickt wurde“

Im Spiegel erfährt man, wenn man nach dem Suchbegriff „Strzok“ sucht, dass Strzok am Mueller-Bericht mitgearbeitet hat. Er durfte also seine eigenen Machenschaften untersuchen. 2019 schrieb der Spiegel zum Beispiel:

„Ratcliffe hatte im vergangenen Jahr mit einem Tweet für Aufsehen gesorgt. Darin hatte er sich zum Inhalt von Kurznachrichten geäußert, die sich die damaligen FBI-Mitarbeiter Peter Strzok und Lisa Page geschickt hatten. Beide gehörten auch zum Team von Sonderermittler Mueller.“

Strzok hat der Spiegel nur deshalb mehrmals in Artikeln erwähnt, weil Trump ihn angeblich ungerechtfertigter Weise gefeuert hat. Böser Trump!

Ich wiederhole mich: Die Geschichte ist zu umfangreich und komplex, um in einem Artikel behandelt zu werden. Außerdem muss man zum Verständnis weitere Zusammenhänge kennen. In meinem neuen Buch habe ich fast 350 Seiten gebraucht, um die Geschichte erschöpfend zu beschreiben.

Hier will ich daher als Kontrastprogramm zur Desinformation deutscher Medien aufzeigen, wie die russische Nachrichtenagentur TASS über den nun veröffentlichten Untersuchungsbericht von Sonderermittler Durham berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

US-Sonderermittler meint, das FBI habe bei der Untersuchung von Trumps Verbindungen zu Russland Fakten ignoriert

Nach Ansicht von John Durham hat das FBI auf untypische Weise gehandelt

Das FBI hat bei der Untersuchung der Beziehungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu Russland Fakten ignoriert, die nicht mit den Anschuldigungen übereinstimmen. Das geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht des US-Sonderermittlers John Durham hervor.

Im Jahr 2016 leitete das FBI eine Untersuchung über angebliche Verbindungen zwischen Trumps Mitarbeitern und Russland ein. Sie trug den Codenamen Crossfire Hurricane.

„Während der Operation Crossfire Hurricane wurden Fakten und Umstände ignoriert oder als irrelevant eingestuft, die nicht der Position entsprachen, dass Trump oder mit der Trump-Wahlkampagne verbundene Personen in illegale und konspirative Verbindungen mit der russischen Regierung verwickelt waren“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht verweist auf weitere Fakten, die die voreingenommene Haltung der an den Ermittlungen zu Trumps angeblichen Verbindungen zu Russland beteiligten Personen belegen. „Wie in Abschnitt IV A.2 dargelegt, äußerten einige der direkten Teilnehmer an der Untersuchung offen ihre Verachtung für Trump, fragten, wann sie eine Untersuchung gegen Trump einleiten könnten, und erklärten, dass sie nicht zulassen würden, dass Trump Präsident wird. Unsere Untersuchung ergab, dass die angegebene Grundlage für die Einleitung einer Untersuchung, ‚um festzustellen, ob es eine Koordination zwischen Personen, die mit der Trump-Kampagne in Verbindung stehen, und der russischen Regierung gab‘, höchst fragwürdig war“, heißt es in dem Text.

„Es ist äußerst besorgniserregend, dass das FBI es versäumt hat, Informationen kritisch zu analysieren, die der Position über eine Zusammenarbeit zwischen Trump und Russland widersprechen“, heißt es in dem Dokument.

Untypisches Vorgehen

Die US-Sonderermittler hat festgestellt, dass das FBI bei den Ermittlungen in untypischer Weise vorgegangen ist. „Die Geschwindigkeit und die Art und Weise, in der das FBI während der Präsidentschaftswahlen Crossfire Hurricane eröffnete und untersuchte und sich dabei auf rohe, unanalysierte und unbegründete Informationen stützte, stellt eine erhebliche Abweichung von den Vorgehensweisen in früheren Fällen dar, einschließlich der Fälle, in denen es um versuchte ausländische Einmischung in den Wahlprozess ging“, heißt es in dem Dokument, das auf der Website des US-Justizministeriums veröffentlicht wurde.

Durham kam zu dem Schluss, dass die Behörde von der strikten Einhaltung des Gesetzes abgewichen sei. „Auf der Grundlage unserer Analyse von Crossfire Hurricane und damit zusammenhängenden nachrichtendienstlichen Aktivitäten kommen wir zu dem Schluss, dass das Justizministerium und das FBI in Bezug auf bestimmte in diesem Bericht beschriebene Ereignisse und Aktivitäten ihre wichtige Aufgabe der strikten Einhaltung des Gesetzes nicht erfüllt haben“, heißt es in dem Dokument.

Durham kam unter anderem zu dem Schluss, dass die Daten, die die Behörde von den US-Geheimdiensten erhielt, eindeutig unzureichend waren, um Ermittlungsmaßnahmen gegen Trump einzuleiten. „Die von der Geheimdienst-Community erhaltenen Informationen waren völlig unzureichend, um die Hypothese zu bestätigen, die Anlass für die Crossfire-Hurricane-Untersuchung war“, so der Sonderermittler.

Durham zitierte den Fall des ehemaligen FBI-Anwalts Kevin Clinesmith, der 2020 zugab, eine E-Mail gefälscht zu haben, die Beamte zur Rechtfertigung der Überwachung des ehemaligen Trump-Wahlkampfberaters Carter Page verwendeten. „In anderen Fällen haben FBI-Beamte <…> bestenfalls eine laxe Einstellung zu Fragen der Glaubwürdigkeit und Genauigkeit gezeigt“, heißt es in dem Bericht.

Nach Einschätzung des Sonderermittlers haben „FBI-Beamte auch wiederholt wichtige Anforderungen vernachlässigt“, sie waren „nicht fest davon überzeugt, dass es genügend Beweise gab, um zu glauben“, dass Trump tatsächlich Verbindungen zur Russischen Föderation hatte. Darüber hinaus, so wird in dem Dokument betont, ignorierten einige Beamte des FBI „eine beträchtliche Menge an Informationen, die [den Republikaner] entlasten und die Ermittler dazu hätten veranlassen müssen, Vorsicht walten zu lassen und die Fakten erneut zu überprüfen“. Die wichtigste US-Spionageabwehrbehörde, so Durhams Ergebnisse, „verließ sich in hohem Maße auf Ermittlungshinweise, die von Trumps politischen Gegnern (direkt oder indirekt) bereitgestellt oder finanziert wurden“. „Das Justizministerium versäumte es, diese Materialien und die Motive derjenigen, die sie lieferten, angemessen zu prüfen oder zu hinterfragen, selbst als etwa zur gleichen Zeit der FBI-Direktor und andere von bedeutenden und potenziell widersprüchlichen Erkenntnissen erfuhren“, betont der Bericht.

Die Daten der US-Geheimdienste sprachen in keiner Weise für die Einleitung einer Untersuchung über Trumps Verbindungen zu Russland, heißt es in dem Bericht. „Die von den Nachrichtendiensten erhaltenen Informationen waren völlig unzureichend, um die Hypothese zu stützen, die Anlass für die Crossfire-Hurricane-Untersuchung war“, heißt es in dem Dokument.

Die Untersuchung des Sonderermittlers

Durham untersuchte seit Mai 2019 im Auftrag des damaligen Justizministers, US-Generalstaatsanwalt William Barr, die Umstände des Beginns der Überwachung von Trumps Wahlkampfstab durch die US-Geheimdienste. Im Oktober 2019 wurde bekannt, dass daraus ein Strafverfahren geworden war. Der Generalinspekteur des US-Justizministeriums, Michael Horowitz, erstellte Ende 2019 einen Bericht über das Ergebnis seiner eigenen Untersuchung des Falles. In einem Kommentar zu Horowitz‘ Ergebnissen stellte Barr fest, dass die Überwachung der Wahlkampfzentrale des Republikaners Trump, der im November 2016 die US-Präsidentschaftswahlen gewann, durch das FBI ungerechtfertigt war.

Die Einmischung in den US-Wahlprozess wurde von den US-Geheimdiensten im Jahr 2016 gegen Russland inkriminiert. Der ehemalige FBI-Chef und der Sonderermittler Robert Mueller untersuchten diese angebliche versuchte Beeinflussung fast zwei Jahre lang. Am 18. April 2019 veröffentlichte das US-Justizministerium seinen Abschlussbericht, in dem der Sonderermittler einräumte, dass er keine Absprachen zwischen Trump und Russland aufgedeckt habe. Trump selbst hat den Verdacht auf unzulässige Kontakte mit russischen Amtsträgern während des Wahlkampfs wiederholt zurückgewiesen, und auch Moskau hat die Erkenntnisse über Versuche der Einflussnahme auf die US-Wahl wiederholt zurückgewiesen.

Ende der Übersetzung

