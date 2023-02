Neue EU-Sanktionen und neue NATO-Waffen: Die Ereignisse des 13. Februar

Ukraine

Die NATO will Kiew weiter aufrüsten, die EU bereitet neue Sanktionen gegen Russland vor: Die Entwicklungen um die Ukraine

Das Dorf Krasnaja Gora in der DNR wurde im Laufe der Militäroperation befreit.

Im Rahmen des zehnten EU-Sanktionspakets gegen Russland könnten 130 weitere juristische und private Personen auf die schwarze Liste gesetzt werden, darunter hochrangige Militärs, Beamte und Journalisten, die für staatliche Medien arbeiten, berichtet das Portal Politico.

Die NATO hat sich seit 2014 aktiv auf den aktuellen Konflikt in der Ukraine vorbereitet und wird die ukrainische Armee weiter aufrüsten, um sie nach dessen Ende „noch stärker“ zu machen, so NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, hat die Befreiung des Dorfes Krasnaja Gora in der DNR gemeldet. In den vergangenen 24 Stunden setzten die russischen Truppen laut Konaschenkow ihre Angriffe auf Stellungen der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk, Krasnoliman, Kupjansk, Cherson und im Süden von Donezk fort, wobei die Gesamtverluste des Gegners mehr als 320 Personen betrugen.

Zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört, neun Drohnen und sechs Geschosse aus HIMARS-Mehrfachraketenwerfern wurden abgeschossen. Insgesamt wurden seit Beginn der Militäroperation 384 Flugzeuge, 207 Hubschrauber, 3.114 Drohnen, 404 Flugabwehrraketensysteme, 7.852 Panzer und andere gepanzerte Kampffahrzeuge, 1.017 Mehrfachraketenwerfer und 4.082 Feldartillerie- und Mörsergeschütze zerstört.

Kadyrovs Meinung

Die Übernahme der Kontrolle über Odessa und Charkow werde dazu beitragen, die Sicherheit Russlands zu gewährleisten, sagte der tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow. Seiner Meinung schont die russische Armee „sie [die Ukrainer] im Moment zu 100 Prozent“ und nutzt nicht ihr volles Potenzial. „Wenn wir anfangen würden, auch nur 20 Prozent zu nutzen, wäre in all diesen Städten, die existieren, und an all den Orten, an denen sie stationiert sind, niemand mehr übrig“, sagte Kadyrow.

Seiner Meinung nach werden die Aufgaben der Militäroperation bis Ende des Jahres abgeschlossen. „Ich glaube, das ist das Mindeste, was getan werden muss – wir müssen Odessa und Charkow einnehmen und auf diese Weise unseren Staat sichern“, betonte der tschetschenische Staatschef.

Appell der US-Botschaft

Die US-Botschaft in Moskau appellierte an die Amerikaner, Russland sofort zu verlassen. Auf der Website der Botschaft heißt es, dass US-Bürger aufgrund der „unvorhersehbaren Folgen“ des Konflikts in der Ukraine von Reisen nach Russland absehen sollten, und dass Amerikaner, die in Russland leben oder dorthin reisen, das Land aufgrund des „Risikos einer Verhaftung“ unverzüglich verlassen sollten. Es wird behauptet, dass die russische Seite „US-Bürgern die Anerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft verweigern, ihnen den Zugang zu konsularischem Beistand verweigern, sie mobilisieren, sie an der Ausreise hindern und/oder sie zum Militärdienst einberufen kann.“

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten, erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass für die russischen Behörden die russische Staatsbürgerschaft ausschlaggebend ist, unabhängig davon, ob eine Person eine andere Staatsangehörigkeit besitzt.

Der Kreml-Sprecher sagte auch, dass es im Moment „keine Daten“ über die Möglichkeit einer zweiten Mobilisierungswelle in Russland gebe.

Vorbereitung neuer Sanktionen

Das zehnte europäische Sanktionspaket gegen Russland wird „ausgewogen“ sein, sagte der Ministerpräsident der schwedischen EU-Ratspräsidentschaft, Ulf Kristersson. Er erinnerte daran, dass eines der wichtigsten Diskussionsthemen in der EU die eingefrorenen russischen Vermögenswerte sind. „Dieses Problem muss auf die richtige Weise gelöst werden, daran besteht kein Zweifel. Wir müssen uns einig sein, es gibt viele Mittel, die für den Wiederaufbau der Ukraine eingesetzt werden müssen“, sagte der schwedische Premierminister.

Politico zufolge plant die EU, im Rahmen des zehnten Pakets die Ausfuhr von Lastkraftwagen, Baumaschinen und elektronischen Bauteilen nach Russland zu verbieten und gleichzeitig die Einfuhr von russischem Gummi und Bitumen zu verweigern. Weitere 130 juristische und private Personen können auf die schwarze Liste gesetzt werden, darunter hochrangige Militärs, Beamte und Journalisten, die für staatliche Medien arbeiten. Auch gegen Unternehmen und Einzelpersonen in anderen Ländern, insbesondere in Mali und im Iran, die angeblich mit militärischen Aktionen Russlands oder der Wagner-Gruppe in Verbindung stehen, könnten Sanktionen verhängt werden.

Nach Angaben von Politico könnte die EU auch gegen vier weitere russische Banken, darunter die Alfa Bank, Beschränkungen verhängen. Bloomberg berichtet jedoch, dass eine Reihe von EU-Ländern diesen Vorschlag ablehnen. Nach Angaben des Portals bleibt auch die Frage der Verhängung von Sanktionen gegen den Staatskonzern Rosatom umstritten. Dem Portal zufolge könnten jedoch Beschränkungen für den russischen Sektor der Drohnenherstellung eingeführt werden.

Stoltenbergs Geständnis

Die NATO beabsichtigt, die Bewaffnung der Ukraine nach dem Ende des gegenwärtigen Konflikts fortzusetzen, um dort eine „noch stärkere Armee“ aufzubauen und sie vollständig auf westliche Standards umzustellen, sagte Stoltenberg. Er räumte auch ein, dass die Allianz bereits 2014 mit der Vorbereitung auf diesen Konflikt begonnen und „die größte Aufstockung ihrer militärischen Kräfte“ eingeleitet habe.

Nach Angaben des Generalsekretärs werden die NATO-Verteidigungsminister bei ihrem Treffen in Brüssel am 14. und 15. Februar die Möglichkeit der Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine erörtern, aber „das wird viel Zeit in Anspruch nehmen“. Zugleich bekräftigte Stoltenberg, dass die Lieferung von Flugzeugen und anderen Waffen die NATO nicht zu einer Konfliktpartei mache. „Wir müssen einen klaren Unterschied machen: Die Entsendung von NATO-Flugzeugen mit Piloten zur Durchsetzung einer Flugverbotszone in der Ukraine ist eine Beteiligung der NATO an dem Konflikt, die Lieferung von Flugzeugen an die Ukrainer, damit diese sie selbst einsetzen können, ist etwas völlig anderes und macht die NATO nicht zu einer Konfliktpartei“, sagte der Generalsekretär.

Er bezeichnete die derzeitige Phase des Konflikts in der Ukraine als „logistischen Krieg“ und forderte die Bündnisstaaten auf, der Ukraine so schnell wie möglich Waffen zu liefern. Gleichzeitig räumte er ein: „Der Munitionsverbrauch in der Ukraine übersteigt die Produktion“ in den Ländern der Allianz. In diesem Zusammenhang forderte Stoltenberg die NATO-Länder auf, die Produktion von Munition und Waffen deutlich zu erhöhen.

Die Position von Musk

Das Starlink-Satellitennetz sei für die Kommunikation in der Ukraine notwendig, dürfe aber nicht zur Eskalation des Konflikts genutzt werden, sagte Elon Musk, der Chef von SpaceX, dem Unternehmen, dem die Satellitenkommunikationsanlagen gehören.

„Starlink ist das Kommunikationsrückgrat der Ukraine, vor allem an der Front, wo fast alle anderen Möglichkeiten, sich mit dem Internet zu verbinden, zerstört worden sind. Aber wir werden nicht zulassen, dass der Konflikt eskalieren und zum Dritten Weltkrieg führen könnte“, schrieb Musk auf Twitter.

Zuvor hatte SpaceX-Präsident Gwynne Shotwell erklärt, das Unternehmen habe den Zugang von Militärdrohnen in der Ukraine zum Starlink-Netzwerk eingeschränkt, weil es „nicht entwickelt wurde, um eine Waffe zu sein.“

