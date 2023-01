Covid-19

Das russische Verteidigungsministerium hat neue Details über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine veröffentlicht und erneut Fragen zur Verwicklung der US-Regierung in die Entstehung von Covid-19 gestellt.

Ich erinnere daran, dass die russischen Erklärungen über das US-Biowaffenprogramm keine russische Propaganda sind, sondern dass mir und meinem Informanten, mit dem ich für das Buch „Inside Corona“ recherchiert habe, viele der jetzt von Russland veröffentlichten Informationen schon lange aus öffentlich zugänglichen Quellen bekannt waren. Das Pentagon hat das meiste jedoch nach Beginn der russischen Veröffentlichungen vom Netz genommen, um die Spuren zu verwischen, wie ich hier aufgezeigt habe. Wenn Sie nicht wissen, worum es in dem Buch geht, lesen diese beiden aufeinander aufbauenden Artikel dazu, zuerst diesen und dann diesen.

Schon Anfang August 2022 hat das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass Covid-19 nach seinen Erkenntnissen eine Biowaffe ist, die mit Geldern der US-Regierung erschaffen wurde. In seiner aktuellen Veröffentlichung hat das russische Verteidigungsministerium neue Fragen zu dem Thema aufgeworfen und außerdem weitere Details über die Biowaffenforschung der USA in der Ukraine veröffentlicht.

Ich habe die russische Erklärung übersetzt, die Folien habe aus der Originalpräsentation übernommen und am Ende der Übersetzung verlinke ich die zusätzlich dazu veröffentlichten Dokumente. Wer mein Buch „Inside Corona“ gelesen hat und die bisherigen Veröffentlichungen des russischen Verteidigungsministeriums verfolgt hat, wird auch hier wieder einige „alte Bekannte“ – zum Beispiel die EcoHealth Allience oder Metabiota – finden, die laut den Ergebnissen meiner Recherchen zu „Inside Corona“ eine wichtige Rolle bei der Entstehung von SARS-Cov-2 gespielt haben.

Das russische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn der russischen Militäroperation Unterlagen über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine, eine Chronologie der Veröffentlichungen finden Sie am Ende dieses Artikels.

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation hat wiederholt auf Anzeichen dafür hingewiesen, dass die USA und ihre Verbündeten „Dual-Use-Programme“ außerhalb des nationalen Hoheitsgebiets durchführen, unter anderem durch den Betrieb von ihnen kontrollierter Biolabore, die vom Pentagon oder seinen Auftragnehmern finanziert werden.

Die Blockade der Initiative zur Entwicklung eines Verifikationsmechanismus der Biowaffenkonvention durch die USA auf der 9. Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten des Übereinkommens bestätigt einmal mehr, dass Washington etwas zu verbergen hat und dass die Gewährleistung von Transparenz in der biologischen Forschung den Interessen der USA zuwiderläuft.

Wir haben bereits über die an der Universität Boston durchgeführten Arbeiten zur Verstärkung der pathogenen Eigenschaften des Erregers von COVID-19, die aus dem US-Staatshaushalt finanziert werden, sowie über die mögliche Beteiligung der US-Behörde für internationale Entwicklung (USAID) an der Entstehung des neuen Coronavirus berichtet.

Eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung dieser Projekte kommt der zwischengeschalteten Organisation EcoHealth Alliance zu. Dokumente aus dem US Department of Defense Threat Reduction (DITRA), die wir bekommen haben, bestätigen, dass Spezialisten dieser Organisation seit 2015 die Vielfalt der Fledermauspopulation untersuchen und nach neuen Stämmen von Coronaviren und Mechanismen ihrer Übertragung von Tieren auf Menschen suchen. Insgesamt wurden mehr als 2.500 Objekte untersucht.

Im Rahmen des Forschungsprojekts zu Zoonoseviren in Südostasien haben die Mitarbeiter der EcoHealth Alliance folgende Anweisungen bekommen: „… wenn ein Experiment zu einem Virus führt, dessen Übertragbarkeit oder Pathogenität mehr als das Zehnfache des natürlich vorkommenden Stammes beträgt, sollten die Spezialisten ihre Arbeit sofort einstellen und das National Institute of Allergy and Infectious Disease sowie den zuständigen Rat für Biosicherheit informieren…“

Die hohe Grad der Bereitschaft von amerikanischen Herstellern von mRNA-Impfstoffen für die pandemische Infektion mit dem neuen Coronavirus wirft Fragen auf. Die Pharmaunternehmen schienen bereits im Vorfeld Impfstoffe entwickelt zu haben, konnten diese jedoch aufgrund der Spezifität des Virus nicht schnell auf den Markt bringen, was sich in der Folge in einer geringen Wirksamkeit des Impfstoffs und zahlreichen Nebenwirkungen geäußert hat.

Ich erinnere daran, dass die Johns Hopkins University am 18. Oktober 2019, zwei Monate vor den ersten offiziellen Berichten über die neue Coronavirus-Infektion in China, mit Unterstützung der Bill & Melinda Gates Foundation in New York die Übung „Event 201“ durchgeführt hat.

Im Zuge der Übung wurde die Epidemie eines bisher unbekannten Coronavirus simuliert, das von Fledermäusen über einen Zwischenwirt in Schweinen auf den Menschen übertragen wird.

Dass sich die COVID-19-Pandemie exakt nach diesem Szenario entwickelt hat, wirft Fragen über ihren absichtlichen Charakter, die Beteiligung der USA daran und die wahren Ziele der US-Bioprogramme zur Verbesserung der Eigenschaften gefährlicher Krankheitserreger auf.

Wir haben wiederholt festgestellt, dass die USA die international umstrittensten Forschungen außerhalb ihres Staatsgebiets betreiben.

Ein Beispiel sind die Experimente zur HIV-Infektion, die seit 2019 von US-Spezialisten in der Ukraine durchgeführt werden. Bei den Zielgruppen handelt es sich nicht nur um „Hochrisikopatienten“ – Strafgefangene oder Drogenabhängige -, sondern auch um Angehörige der ukrainischen Streitkräfte.

Während der Militäroperation wurden die Räumlichkeiten des medizinischen Zentrums Pharmbiotest in den befreiten Gebieten der Volksrepublik Lugansk inspiziert. Es diente der Durchführung klinischer Versuche mit Medikamenten, die schwere Nebenwirkungen haben: Medikamente gegen Leukämie, psychische Störungen, neurologische Erkrankungen, Epilepsie und andere gefährliche Krankheiten. (Anm. d. Übers.: Ich habe das Labor der Firma Pharmbiotest in Rubezhnoe Anfang Augst besuchen und dort Unterlagen sicherstellen können, die Experimente mit neuen Medikamenten an Ukrainern, darunter Minderjährigen, belegen)

Anfang 2023 entdeckten Anwohner in Lisitschansk eine großflächige Vergrabung von Biomaterialien, die zu Pharmbiotest gehörten. Klinische Proben und ambulante Aufzeichnungen von Patienten mit ihren persönlichen Daten wurden vergraben und nicht, wie vorgeschrieben, eingeäschert und vernichtet. Dies deutet darauf hin, dass die Beseitigung dieses Beweismaterials in äußerster Eile erfolgt ist. (Anm. d. Übers.: Das haben mir Anwohner bei meinem Besuch in dem Labor bestätigt)

Das russische Verteidigungsministerium hat Informationen über zahlreiche Fälle erhalten, in denen ukrainische Soldaten Psychostimulanzien und Betäubungsmittel wie Methadon und Amphetamine konsumieren. Es wurde aufgedeckt, dass Morphium in Gebiete geschmuggelt wird, in denen Kampfeinsätze durchgeführt werden. Ich erinnere daran, dass der Handel und Transport dieser Drogen nach ukrainischem Recht mit einer Freiheitsstrafe von 8 bis 12 Jahren geahndet wird. (Anm. d. Übers.: Auch das kann ich bestätigen, denn auf meinen Reisen in das Konfliktgebiet habe ich in vielen verlassenen ukrainischen Stellungen Drogen und Spitzen in großer Zahl gesehen)

Wir sind der Ansicht, dass die Handlungen der Beamten, die Tests an ukrainischen Soldaten durchgeführt haben, in deren Blut hohe Konzentrationen von Antibiotika, Betäubungsmitteln und Antikörpern gegen Infektionserreger gefunden wurden, einer angemessenen rechtlichen Bewertung bedürfen. (Anm. d. Übers.: Auch das ist bestätigt, denn auch die Bundeswehr-Ärzte, die verwundete ukrainische Soldaten in Deutschland behandeln, haben bei einer ungewöhnlich hohen Anzahl von ihnen multiresistente Keime und Antikörper dagegen festgestellt)

Während der Militäroperation haben russische Soldaten mehr als 20.000 Dokumente sowie Referenz- und Analysematerialien sichergestellt und Augenzeugen und Teilnehmer an biologischen US-Militärprogrammen befragt. Diese Materialien bestätigen das Ziel des Pentagons, Komponenten biologischer Waffen herzustellen und an der Bevölkerung der Ukraine und anderer Staaten entlang unserer Grenzen zu testen.

Das russische Verteidigungsministerium hat bereits die Namen von Teilnehmern an den Biowaffenprogrammen genannt, darunter Vertreter der Demokratischen Partei der USA, US-Militärs und Auftragnehmer des Pentagon.

Aus den Berichten von DITRA liegen uns neue Informationen über die Hauptakteure der so genannten ukrainischen Projekte vor, die bisher „im Dunkeln“ geblieben sind.

Darunter sind: Karen Saylors, Geschäftsführerin von Labyrinth Global Health und ehemalige Leiterin der Metabiota-Programme in Zentralafrika. Seit 2016 arbeitet Saylors als leitende Beraterin für das Projekt U-P10 zur Erforschung der Übertragungswege der afrikanischen Schweinepest in der Ukraine.

Colleen Johnson ist Mitarbeiterin der Universität von Tennessee und Direktorin des Instituts für die Erforschung des Systems „Wirt-Pathogen“. Sie leitete das Projekt UP8 zur Untersuchung der Verbreitungsgebiete des Erregers des Krim-Kongo-Fiebers und von Hantaviren in der Ukraine. Johnson leitete den Prozess der Entnahme biologischer Proben bei ukrainischen Soldaten und stellte die Verbindung zwischen den amerikanischen Auftraggebern und dem Zentrum für öffentliche Gesundheit des Gesundheitsministeriums in der Ukraine sicher.

Lewis von Thaer ist Präsident und CEO von Battelle, einem großen Auftragnehmer des Pentagon und des Energieministeriums. Seit 2003 betreut das Unternehmen Forschungsprojekte im Zusammenhang mit zoonotischen Infektionen in der Ukraine.

Weitere Themen der ukrainischen Projekte werden auf der Folie gezeigt. Das sichergestellte Material wird dem Untersuchungsausschuss übergeben, damit dieser Maßnahmen ergreifen kann, um die Täter vor Gericht zu bringen.

Durch sein aktives Handeln gelang es dem russischen Verteidigungsministerium, die Durchführung der militär-biologischen Programme in der Ukraine zu stoppen. In diesem Zusammenhang hat das Pentagon aktiv Forschungsarbeiten, die im Rahmen der ukrainischen Projekte nicht abgeschlossen wurden, nach Zentralasien und Osteuropa verlagert. Parallel wird die Zusammenarbeit mit afrikanischen und asiatisch-pazifischen Ländern – Kenia, Singapur und Thailand – intensiviert.

Unter dem Druck der internationalen Gemeinschaft ändert Washington sein Konzept für die Organisation militär-biologischer Aktivitäten und überträgt die Aufgaben des Auftraggebers auf rein zivile Stellen – das Gesundheitsministerium, das Energieministerium und USAID. So kann die US-Regierung Kritik auf internationalen Plattformen vermeiden und das Verteidigungsministerium und die DITRA aus der Schusslinie nehmen.

Im Rahmen ihrer Bemühungen, die Biowaffen-Aktivitäten in der Ukraine zu verschleiern, nutzen die USA aktiv die Einrichtungen von Chemie- und Pharmaunternehmen in Polen und den baltischen Staaten, außerdem wurde von ukrainischem Territorium Ausrüstung dorthin geliefert.

Die vom kollektiven Westen aufgedrängte Finanzierung zwingt die postsowjetischen Staaten dazu, den wahren Charakter der durchgeführten Arbeiten zu verbergen. So fördert die EU beispielsweise aktiv eine Initiative zum Aufbau eines Netzes von „Exzellenzzentren“ im Bereich der ABC-Abwehr, die den Einsatz von EU-finanzierten Biolabors in der ehemaligen Sowjetunion vorsieht. Potenziellen Partner wird dringend empfohlen, „diese Initiative nicht veröffentlichen, da sie für die Russische Föderation äußerst sensibel ist“. Es wird jedoch betont, dass die zentralasiatischen Staaten „bereits von der technischen Zusammenarbeit mit der EU profitieren“.

Im Jahr 2022 haben die USA, Kanada und EU-Staaten Programme für die Beschäftigung und Versetzung ukrainischer Spezialisten, die früher an militär-biologischen Aktivitäten beteiligt waren, in westliche Länder aufgelegt. Das ist vor allem auf die Befürchtung zurückzuführen, dass die russischen Strafverfolgungsbehörden von ihnen zusätzliche Beweise für illegale Aktivitäten erhalten könnten, die gegen internationale Verpflichtungen verstoßen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Strategie der „militär-biologischen Expansion“ nicht grundlegend neu ist und von den USA bereits während des Korea-Konflikts eingeführt wurde.

Seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden unter Federführung der US-Marine militär-biologische Labors in Afrika, Mittel- und Südamerika und Südostasien eingerichtet.

Ihr Hauptzweck bestand darin, Erreger besonders gefährlicher Infektionen zu sammeln und das Ausmaß von Erkrankungen in der örtlichen Bevölkerung zu ermitteln.

In den Gebieten, in denen sich diese Labors befanden, kam es, wie auch heute, zu einer Verschlechterung der epidemischen Situation mit besonders gefährlichen Infektionen, und es wurden neue, für diese Regionen untypische Krankheiten festgestellt. Ein Beispiel ist der Ausbruch des Rifttalfiebers 1977 in Kairo, wo das US Navy Biological Warfare Laboratory 3 stationiert war.

Davor war die Krankheit nur südlich der Sahara aufgetreten und tauchte dann plötzlich in Ägypten auf, wo gleichzeitig 18.000 Menschen erkrankten. Die anschließende Analyse von Proben aus der Bevölkerung ergab, dass die Gesamtzahl der Infizierten bei etwa zwei Millionen gelegen hat.

Eine ganze Reihe von Hinweisen deutet darauf hin, dass der Ausbruch von Menschen verursacht wurde und dass das US-Labor beteiligt war.

Erstens war das Personal einige Monate vor dem Ausbruch gegen das Rifttalfieber geimpft worden, obwohl in dieser Region noch nie ein Ausbruch der Infektion gemeldet worden war und sie in endemischen Regionen Afrikas als milde grippeähnliche Erkrankung aufgetreten war und keine Todesfälle verursacht hatte.

Zweitens wurde der Erreger während der Epidemie in Ägypten plötzlich hochpathogen für den Menschen. Die Krankheit verursachte Blutungen, schwere Schäden an den Augen und am Nervensystem. Das Virus entwickelte sich zu einem hochpathogenen Virus, das in dieser Hinsicht den Pocken-, Marburg- und Lassa-Viren fast gleichkommt. Diese plötzliche Veränderung der Pathogenität des Virus lässt sich nur schwer durch seine natürliche Entwicklung erklären.

Von besonderem Interesse ist die Analyse der Konfiguration des anfänglichen Krankheitsherdes, die auf der Folie zu sehen ist. Die Form der Ausbreitung erinnert an eine Aerosolwolke, die durch die absichtliche Ausbreitung von Biomaterial oder dessen versehentliche Freisetzung in die Umwelt entstehen kann.

Trotz der vorliegenden Beweise für den künstlichen Charakter des Ausbruchs tat die US-Regierung alles, um die Beteiligung des Labors an dem Vorfall zu verbergen. Erst 2019 wurde beschlossen, es zur Fortsetzung der Forschung an hochgefährlichen Krankheitserregern, darunter Coronaviren, auf einen US-Marine-Luftwaffenstützpunkt in Italien zu verlegen.

Abschlie´ßend möchte ich anmerken, dass die Offenlegung des Inhalts der Biowaffenprogramme des Pentagons in der Ukraine durch die Russische Föderation in der Öffentlichkeit ein großes Echo ausgelöst hat. In postsowjetischen Staaten kam es zu Massendemonstrationen gegen die Aktivitäten der von den USA finanzierten Biolaboratorien. Organisationen der Eurasischen Wirtschaftsunion haben eine Resolution gegen die vom Pentagon finanzierten Biolabore verabschiedet.

Auch in den USA selbst wurde eine Reihe von Untersuchungen eingeleitet. US-Strafverfolgungsbehörden haben Vorfälle im Zusammenhang mit der Bestechung von Mitarbeitern sozialer Medien und Massenmedien bei der Berichterstattung über die Ursachen der neuen Coronavirus-Infektion sowie bei der Manipulation der öffentlichen Meinung in Bezug auf die amerikanischen Impfstoffe gegen COVID-19, die im Auftrag von Biotech- und Pharmakonzernen durchgeführt wurde, ins Visier genommen.

Ich erinnere daran, dass die Lobbyarbeit der US-Regierung für die Interessen der großen Pharmaunternehmen gängige Praxis ist. So wurde beispielsweise 2010 die Arbeit des Biomedizinischen Zentrum der US-Marine in Jakarta wegen eines „Interessenkonflikts“ und zahlreicher Unregelmäßigkeiten eingestellt.

Die Amerikaner haben in dieser Einrichtung Arbeiten außerhalb des vereinbarten Forschungsprogramms durchgeführt, unerlaubt Bioproben genommen und sich geweigert, die indonesische Regierung über den Zweck der durchgeführten Arbeiten und die erzielten Ergebnisse zu informieren.

Wie sich herausstellte, wurde das Material im Interesse des mit dem Pentagon verbundenen Pharmaunternehmens Gilead verwendet, das seine Medikamente unter anderem in der Ukraine und in Georgien getestet hat.

Malaysia folgte dem Beispiel Indonesiens und stellte die Arbeit des von den USA finanzierten Biolabors auf Beschluss seiner Regierung unter besondere Kontrolle.

So nimmt die Besorgnis der Weltgemeinschaft über die Aktivitäten der vom Pentagon finanzierten Biolabore ständig zu. Die von der Russischen Föderation auf internationalen Plattformen – der 9. Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention sowie im UN-Sicherheitsrat – angesprochenen Themen haben die mangelnde Bereitschaft der USA zu einem substanziellen Dialog gezeigt. Wir glauben, dass es von grundlegender Bedeutung ist, dass die Enthüllung der Fakten über illegale militär-biologische Aktivitäten eine Reihe von Staaten gezwungen hat, die möglichen Folgen ihrer Zusammenarbeit mit den USA im Bereich der Biosicherheit abzuwägen und die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit dieser Zusammenarbeit neu zu überdenken.

Das russische Verteidigungsministerium wird weiter in dieser Richtung arbeiten und Sie informieren.

Die Chronologie der russischen Veröffentlichungen

Wie versprochen, können Sie hier noch einmal alles über die russischen Veröffentlichungen zum Thema der US-Biowaffenlabore in der Ukraine finden.

Schon Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Dokumente veröffentlicht, die belegt haben, dass die Ukraine nach Beginn der russischen Militäroperation in aller Eile gefährliche Krankheitserreger vernichtet hat. Im Westen wurde derweil bestritten, dass es diese Krankheitserreger in der Ukraine überhaupt gegeben hätte. Und ebenfalls Anfang März hat das russische Verteidigungsministerium Details über die Krankheitserreger veröffentlicht, an denen geforscht wurde und auch mitgeteilt, welche amerikanischen Organisationen daran geforscht haben.

Was Anfang März noch „russische Propaganda“ war, hat die stellvertretende US-Außenministerin Nuland ein paar Tage später bei einer Anhörung im US-Parlament unter Eid indirekt bestätigt, aber die westlichen Medien hielten das nicht für berichtenswert. Auch dass die WHO Kiew wiederum nur ein paar Tage später aufgefordert hat, „hochgefährliche Krankheitserreger“ zu vernichten, die Kiew laut westlichen Medien und Politikern angeblich gar nicht hatte, fanden die westlichen Medien nicht interessant genug, um darüber zu berichten. Daher weiß davon im Westen auch kaum jemand, während russische Medien im Detail darüber berichtet haben.

Ende März hat das russische Verteidigungsministerium weitere Details und Dokumente zu dem US-Biowaffenprogramm in der Ukraine veröffentlicht, aus denen unter anderem hervorging, dass unter anderem eine New Yorker Firma namens Rosemont Seneca an der Finanzierung beteiligt war. Stammlesern des Anti-Spiegel ist die Firma ein Begriff, denn sie hat in einem anderen Zusammenhang eine wichtige Rolle in der Ukraine gespielt. Die Firma gehört übrigens Hunter Biden, dem Sohn des US-Präsidenten.

Wie kurz danach öffentlich wurde, haben die US-Spezialisten in der Ukraine auch Tests an Menschen durchgeführt. Weitere Details wurden Mitte April und Anfang Mai veröffentlicht. Außerdem hat der ehemalige US-Präsident Bush Junior Mitte Mai die Existenz der unter ihm in der Ukraine begonnenen US-Biowaffenprogramme, wenn auch unfreiwillig, zugegeben.

Anfang Juni fand in Moskau eine Konferenz über die Biowaffenprogramme des Pentagon in der Ukraine statt, in der die der Öffentlichkeit bekannten Fakten zusammengetragen wurden und an der auch ich teilgenommen habe. Darüber habe ich in zwei Artikeln (hier und hier) berichtet. Nur wenige Tage später hat das Pentagon zugegeben, 46 Biolabore in der Ukraine finanziert zu haben, allerdings sei es dabei nur um Gesundheitsvorsorge gegangen, Details dazu inklusive Link zur Erklärung des Pentagon finden Sie hier.

Mitte Juni hat das russische Verteidigungsministerium viele Details über die US-Biowaffenprogramme und die Erreger, an denen geforscht wurde, veröffentlicht, denen Anfang Juli weitere Details folgten.

Anfang August hat das russische Verteidigungsministerium erklärt, dass es Covid-19 für eine US-Biowaffe hält und Anfang September wurden weitere Details über die US-Biowaffenprogramme in der Ukraine veröffentlicht.

Russland hat im September eine Sondersitzung der Vertragsstaaten der Biowaffenkonvention erwirkt, den Vertragsstaaten seine Erkenntnisse präsentiert und den USA und der Ukraine 20 Fragen gestellt, von denen sie nicht eine beantworten konnten oder wollten. Darüber hat das russische Verteidigungsministerium im Dezember weitere Details veröffentlicht.

