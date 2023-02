Neues über Nord Stream und Selensky in Europa: Die Ereignisse des 8. Februar

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 8. Februar, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 8. Februar.

Beginn der Übersetzung:

Die Rolle der USA bei der Sprengung von Nord Stream, Selenskys Europareise: Die Lage rund um die Ukraine

Russische Streitkräfte vernichten innerhalb von 24 Stunden bis zu 75 ukrainische Soldaten in den Gebieten von Ugledar und Vodjanogo in der DNR.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat das Land zum zweiten Mal während der russischen Militäroperation verlassen. Am Mittwoch brach er zu einer Europareise auf, auf der er mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak zusammentraf, Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs Frankreichs und Deutschlands führen und am EU-Gipfel teilnehmen wird.

Der US-amerikanische Enthüllungsjournalist Seymour Hersh veröffentlichte einen Artikel, in dem er behauptete, dass die USA hinter der Sabotage der Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2 stecken und dass die Entscheidung zur Durchführung der Operation von Präsident Joe Biden persönlich getroffen wurde. (Anm. d. Übers.: Den Artikel von Hersh übersetze ich gerade, er wird hier am Donnerstagmorgen veröffentlicht)

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Wie Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, mitteilte, haben die russischen Streitkräfte in der Nacht 74 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in 123 Gebieten getroffen und dabei Stellungen, Personal und militärische Ausrüstung vernichtet. Russischer Artilleriebeschuss traf das Hauptquartier der 79. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte und zerstörte drei Lagerhäuser mit Munition und Treibstoff in der im von Kiew kontrollierten Teil der Volksrepublik Donezk.

Die russischen Streitkräfte haben in der Nacht bis zu 75 ukrainische Soldaten in den Gebieten Ugledar und Vodjanogo in der Donezker Volksrepublik getötet. Der Gegner habe 35 Kämpfer bei Kupjansk und über 135 Kämpfer bei Krasnolimansk verloren, so Konaschenkow weiter. Er wies darauf hin, dass die russischen Streitkräfte die Werkstätten eines Unternehmens der Luftfahrtindustrie in Charkow zerstört haben, in denen Drohnen und Bombardiermunition modernisiert wurden. Der Gegner verlor durch die Angriffe der russischen Streitkräfte eine erhebliche Menge an militärischer Ausrüstung.

Auf der Suche nach Kampfjets und neuen Waffen

Selensky ist nach Europa gereist, wo er Kampfjets und neue Waffen fordern will. Wie Journalisten in Kiew mitgeteilt wurde, fährt der ukrainische Staatschef dorthin, „um Ergebnisse zu erzielen“, wobei die Beschleunigung der Waffenlieferungen das wichtigste Ziel ist.

In einer Rede vor dem britischen Parlament erklärte Selensky, er wolle „alles Mögliche und Unmögliche tun, damit die Welt moderne Flugzeuge nach Kiew liefert“. Der ukrainische Präsident wurde in London von König Charles III. empfangen und traf mit Sunak und dem britischen Verteidigungsstabschef Admiral Tony Radakin zusammen.

Selensky wird voraussichtlich am Mittwochabend nach Paris fliegen, wo er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz treffen wird. Er wird am Donnerstag zum außerplanmäßigen EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

Mit Blick auf die Zukunft

Die britische Regierung hat noch keine Entscheidung über die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine getroffen, aber die Frage wird unter verschiedenen Gesichtspunkten geprüft, so das Büro des Premierministers. Sunak beauftragte den Verteidigungsminister zu prüfen, welche Kampfflugzeuge an Kiew geliefert werden könnten. Es wird betont, dass „wir über eine langfristige Lösung sprechen und nicht über eine kurzfristige Erhöhung der [ukrainischen] Fähigkeiten.“

Vor dem Treffen mit Selensky gab der britische Premierminister bekannt, dass der Ukraine angeboten wurde, in Großbritannien mit der Ausbildung von Marineinfanteristen und Kampffliegern zu beginnen, die von der NATO betrieben werden. Downing Street erklärte, die ukrainischen Piloten würden Fähigkeiten erhalten, die sie in die Lage versetzen würden, „in Zukunft hochentwickelte Kampfjets nach NATO-Standard zu fliegen.“ Sunak sagte auch, dass die Ukraine mit Waffen mit größerer Reichweite beliefert werden würde, sagte aber nicht, mit welchen Waffen.

Britische Sanktionen

Großbritannien hat die Sanktionen gegen Russland auf acht neue Personen, sechs Verteidigungsunternehmen und das IT-Unternehmen Moscomsvyaz ausgeweitet. Der Beauftragte des Präsidenten für die Rechte der Unternehmer, Boris Titow, sein Sohn Pawel, der die öffentliche Organisation Business Russia leitet, der Eigentümer der Agentur Regnum, Sergej Rudnow, und die Aktionärin der Rossiya Bank, Swetlana Kriwonogich, wurden mit Sanktionen belegt.

Beschränkungen wurden auch gegen Viktor Mjatschin, den Eigentümer von Aerostart, Alexej Repik, den Vorstandsvorsitzenden der R-Pharm Group, Evgeny Schkolow, den stellvertretenden Vorsitzenden von United Energy Systems, und Nikolay Egorov, den London als Eigentümer von Energetika bezeichnet, und den ehemaligen Direktor der Antipinsky Ölraffinerie verhängt.

Laut dem britischen Außenminister James Cleverley sollen die Sanktionen den „wirtschaftlichen Druck“ auf die russische Führung erhöhen.

Bidens Entscheidung

Die USA stehen hinter der Sprengung der russischen Gaspipelines Nord Stream und Nord Stream 2, und die Entscheidung zur Durchführung der Operation wurde von Präsident Joe Biden persönlich getroffen. Das geht aus einem Artikel des mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten amerikanischen Publizisten Seymour Hersh hervor, der sich auf investigativen Journalismus spezialisiert hat.

Hersh beruft sich auf eine ungenannte Quelle mit direkter Kenntnis von der Planung der Operation. Dem Artikel zufolge wurden die Sprengsätze im Juni letzten Jahres von Tauchern der US-Marine im Rahmen des Baltops-Manövers unter den Pipelines platziert.

Das Weiße Haus bezeichnete die Veröffentlichung von Hersh als „komplette Lüge und komplette Fiktion“.

Eingefrorene Vermögenswerte

Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten werden auf ihrem Gipfeltreffen am 9. und 10. Februar die Frage der Verwendung eingefrorener russischer Vermögenswerte für den Wiederaufbau der Ukraine erörtern, so ein hochrangiger EU-Beamter im Vorfeld des Treffens. Es wird jedoch nicht erwartet, dass auf dem Gipfel endgültige Entscheidungen zu diesem Thema getroffen werden.

Zuvor hatten die Ministerpräsidenten Polens, Lettlands, Litauens und Estlands in einem Schreiben an die Staats- und Regierungschefs der EU darauf gedrängt, russische Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine und die Unterstützung von Binnenvertriebenen einzusetzen.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen