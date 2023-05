New York Times: Die USA tragen Schuld am Bürgerkrieg im Sudan

Geopolitik

Die New York Times hat einen Artikel veröffentlicht, in dem sie der US-Regierung die Schuld für den Ausbruch des Krieges im Sudan gibt.

Da der Artikel der New York Times, um den es hier geht, sehr interessant ist, werde ich ihn komplett übersetzen. Bevor wir zu der Übersetzung kommen, muss ich jedoch zum Verständnis etwas vorausschicken.

Wenn in den USA von „demokratischen Staaten“ gesprochen wird, oder davon, dass die US-Regierung die Demokratie in einem Land aufbauen wollen, dann ist mit „Demokratie“ gemeint, dass diese Staaten der Politik der USA folgen sollen. Wenn ein Staat demokratisch und Mitglied in NATO und EU ist, ist er für die USA trotzdem nicht demokratisch, wenn er den USA gegenüber ungehorsam ist. Das gilt zum Beispiel für Ungarn, dessen mit großer Mehrheit demokratisch gewählte Regierung von den USA nicht zum „Gipfeltreffen der Demokratien“ eingeladen wurde, weil Ungarn sich zum Beispiel nicht gegen Russland stellt.

Das kann man auch in dem Artikel der New York Times lesen, in dem offen gesagt wird, dass es für die US-Regierung „ein zentrales außenpolitisches Ziel geworden“ ist, „die Demokratien weltweit zu stärken, was (…) es den Nationen ermöglicht, sich besser gegen den Einfluss Chinas, Russlands (…) zu wehren.“

Es geht, wenn die US-Regierung von „Demokratie“ spricht, nicht um Demokratie, sondern darum, dass die USA nur Länder als demokratisch ansehen, die gegen Russland und China sind. Staaten, die sich dieser Linie nicht anschließen, sind aus Sicht der US-Regierung keine Demokratien.

Da die sudanesische Regierung kurz vor dem Beginn der Kämpfe mit Russland eine Vereinbarung über die Einrichtung eines russischen Flottenstützpunktes im Sudan getroffen haben, lag der Verdacht bereits nahe, dass die USA an dem Ausbruch der Kämpfe nicht ganz unbeteiligt waren, weil sie eine Regierung im Sudan an der Macht sehen wollten, die diese Vereinbarung mit Russland widerruft.

Der Artikel der New York Times geht darauf nicht ein, aber er beschreibt die Kontakte der US-Regierung zu den kämpfenden Parteien im Sudan und die New York Times beschuldigt die US-Regierung, die Kämpfe durch eigene Fehler verursacht zu haben. Offenbar waren es – wie so oft in den letzten Jahren – wieder einmal die USA, die – ob gewollt oder nicht – mit ihrer Politik der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einen Krieg losgetreten haben.

Daher übersetze ich den Artikel der New York Times vollständig, denn die darin beschriebenen Details sind interessant. Das gilt vor allem, wenn man sich bei der Lektüre immer vor Augen hält, was die US-Regierung meint, wenn sie von „Demokratie“ redet.

Beginn der Übersetzung:

Wie die Bemühungen der USA, den Sudan zur Demokratie zu führen, im Krieg endeten

Kritiker sagen, die Regierung Biden und ihre Partner seien über die Absichten zweier rivalisierender Generäle naiv gewesen, und hätten es versäumt, die zivile Führung zu stärken.

Noch vor wenigen Wochen glaubten amerikanische Diplomaten, der Sudan stehe kurz vor einem Durchbruch, der den Übergang von einer Militärdiktatur zu einer vollwertigen Demokratie vorantreiben und das große Versprechen der Revolution im Jahr 2019 einlösen würde.

Der Sudan war zu einem wichtigen Testfall für Präsident Bidens zentrales außenpolitisches Ziel geworden, nämlich die Demokratien weltweit zu stärken, was seiner Ansicht nach korrupte Führer schwächt und es den Nationen ermöglicht, sich besser gegen den Einfluss Chinas, Russlands und anderer autokratischer Mächte zu wehren.

Doch am 23. April sahen sich dieselben amerikanischen Diplomaten, die an den Verhandlungen im Sudan beteiligt waren, plötzlich veranlasst, die Botschaft zu schließen und mit geheimen nächtlichen Hubschrauberflügen aus Khartum zu fliehen, als das Land in einen möglichen Bürgerkrieg abrutschte.

Beamte der Biden-Regierung und ihre Partner kämpfen nun darum, zwei sich bekriegende Generäle dazu zu bringen, sich an die brüchigen Waffenstillstände zu halten und die Feindseligkeiten zu beenden, während ausländische Regierungen Zivilisten inmitten von Kämpfen evakuieren, die mindestens 528 Tote und mehr als 330.000 Vertriebene gefordert haben. Die tatsächliche Zahl der Opfer ist mit Sicherheit viel höher als die von der sudanesischen Regierung genannten Zahlen.

Eine dringende Frage, die im Mittelpunkt der Krise steht, ist, ob die USA falsch eingeschätzt haben, wie schwierig es sein würde, in einem Land mit einer langen Geschichte der Militärherrschaft die Demokratie einzuführen, und welche Risiken es birgt, mit Machthabern zu verhandeln, die zwar von Demokratie reden, aber nie liefern.

Kritiker sagen, dass die Regierung Biden, anstatt die zivile Führung zu stärken, der Zusammenarbeit mit den beiden rivalisierenden Generälen, General Abdel Fattah al-Burhan, dem Chef der sudanesischen Armee, und Generalleutnant Mohamed Hamdan, einem Chef der Paramilitärs, den Vorzug gab, selbst nachdem sie im Jahr 2021 gemeinsam einen Militärputsch durchgeführt hatten.

Hochrangige amerikanische Diplomaten „machten den Fehler, die Generäle zu verhätscheln, ihre irrationalen Forderungen zu akzeptieren und sie als natürliche politische Akteure zu behandeln“, sagte Amgad Fareid Eltayeb, ein Berater des abgesetzten sudanesischen Premierministers Abdalla Hamdok. „Das hat ihre Machtgier und ihre Illusion der Legitimität genährt“.

Und einige Analysten fragen sich, ob die US-Beamten ein klares Konzept für die Umsetzung von Bidens globalem Vorstoß für demokratische Widerstandsfähigkeit haben.

Die Gewalt im Sudan schafft genau die Art von Machtvakuum, die Bidens Berater zu vermeiden gehofft hatten. Russische Söldner der Wagner-Gruppe gehören zu den Akteuren, die bereits versuchen, die Lücke zu füllen, sagen aktuelle und ehemalige US-Beamte.

„Wenn die Kämpfe weitergehen, wird die Versuchung unter den externen Akteuren groß sein zu sagen: ‚Wenn diese Leute bis zum Tod kämpfen, sollten wir besser einsteigen, denn wir würden lieber diesen Typ oder diese Institution gewinnen sehen‘, sagte Jeffrey D. Feltman, ein ehemaliger US-Gesandter am Horn von Afrika, der an den Verhandlungen für eine zivile Regierung beteiligt war.

„Wenn es nicht zu einem Waffenstillstand kommt, haben wir nicht nur das Elend dieser 46 Millionen Menschen“, fügte er hinzu, „sondern auch eine größere Versuchung für Außenstehende, die Kämpfe durch direkte Intervention zu verstärken“.

Herr Hamdok sagte, dass ein Bürgerkrieg im Sudan die Konflikte in Syrien, Jemen und Libyen wie ein „kleines Spiel“ aussehen lassen würde.

Das Außenministerium und das Weiße Haus lehnten eine Stellungnahme ab.

In dem im August veröffentlichten Afrika-Strategiepapier des Weißen Hauses heißt es, dass die USA „durch die Bekräftigung, dass Demokratie greifbare Vorteile bringt“, dazu beitragen können, den Einfluss „negativer“ außenstehender Nationen und nichtstaatlicher Gruppen zu begrenzen, den Bedarf an kostspieligen Interventionen zu verringern und den Afrikanern zu helfen, ihre Zukunft selbst zu bestimmen.

Für die USA ist das Bemühen, eine mögliche Rückkehr des Sudan zur Despotie zu verhindern, eine unwahrscheinliche Rolle nach Jahrzehnten, in denen das Land weitgehend für Massengräueltaten und als Zufluchtsort für Terroristen bekannt war, darunter in den 1990er Jahren fast fünf Jahre lang für Osama bin Laden. Im Jahr 1998 ordnete Präsident Bill Clinton sogar einen Raketenangriff auf eine pharmazeutische Fabrik in Khartum an, die seiner Meinung nach von Al-Qaida zur Herstellung von Chemiewaffen genutzt wurde, obwohl diese Geheimdienstinformation später in Frage gestellt wurden.

Erst im Oktober 2020, ein Jahr nach der Revolution, kündigte Präsident Donald J. Trump an, er werde den Status des Landes als staatlicher Förderer des Terrorismus aufheben, nachdem der Sudan seine Beziehungen zu Israel normalisiert hatte.

„Heute hat ein großartiges sudanesisches Volk das Sagen“, sagte Trump. „Die neue Demokratie schlägt Wurzeln.“

Feltman und andere ehemalige und derzeitige US-Beamte sind der Meinung, dass die Unterstützung der Demokratie angesichts der Bestrebungen, die in den Protesten zum Ausdruck kamen, die 2019 zum Sturz des 30 Jahre herrschenden Diktators Omar Hassan al-Bashir führten, nach wie vor der Eckpfeiler der amerikanischen Politik im Sudan sein sollte. Führende Kongressabgeordnete fordern nun, dass Biden und die Vereinten Nationen Sondergesandte für den Sudan ernennen.

Die Rückschläge im Sudan folgen auf andere demokratische Enttäuschungen in Nordafrika, darunter eine militärische Konterrevolution im benachbarten Ägypten vor einem Jahrzehnt, fast zehn Jahre politische Anarchie in Libyen, einem weiteren Nachbarland des Sudan, nachdem dessen Diktator, Oberst Muammar el-Qaddafi, gestürzt wurde, und die kürzliche Rückkehr zu einer autoritären Ein-Mann-Herrschaft in Tunesien, nachdem es ein Jahrzehnt lang das einzige Land war, das aus dem Arabischen Frühling 2011 mit einer demokratischen Regierung hervorging.

Der Sturz von al-Bashir vor vier Jahren führte zu Jubelrufen der Sudanesen, die hofften, dass die Demokratie in ihrem Land trotz der Misserfolge in anderen Ländern der Region Fuß fassen würde. Nach mehreren Monaten der Junta-Herrschaft unterzeichneten die militärische und die zivile Führung des Sudan ein Abkommen zur Teilung der Macht, mit dem eine Übergangsregierung unter der Leitung des Wirtschaftswissenschaftlers Hamdok eingesetzt wurde. Der Plan sah Wahlen nach drei Jahren vor.

Jedoch war ein Rat, der gebildet wurde, um bei der Bewältigung des Übergangs zu helfen, „eine Art Feigenblatt“, da ihm mehr militärische als zivile Mitglieder angehörten, so Susan D. Page, eine ehemalige US-Botschafterin im Südsudan und Professorin an der Universität von Michigan, in einem Beitrag auf der Website ihrer Uni. Wichtige zivile Stimmen wurden ausgeschlossen, ein Problem, das auch bei den Verhandlungen in diesem Jahr fortbestehen würde.

Nach dem Militärputsch im Oktober 2021 froren die USA 700 Millionen Dollar an Direkthilfe für die sudanesische Regierung ein und setzten den Schuldenerlass aus und die Weltbank und der Internationale Währungsfonds froren sechs Milliarden Dollar an Soforthilfe und einen geplanten Schuldenerlass von 50 Milliarden Dollar ein. Andere Regierungen und Institutionen, darunter die Afrikanische Entwicklungsbank, haben ähnliche Schritte unternommen.

Ned Price, der damalige Sprecher des Außenministeriums, sagte, dass „unsere gesamten Beziehungen“ zur sudanesischen Regierung neu bewertet werden könnten, wenn das Militär die Übergangsregierung nicht wiederherstelle.

Schon als im Oktober Gerüchte über einen Staatsstreich kursierten, hatten amerikanische Beamte General Hamdan gewarnt, dass er mit „spezifischen Konsequenzen“ rechnen müsse, wenn er die Macht ergreife, sagte ein ehemaliger hoher US-Beamter. Nach dem Staatsstreich versuchte Molly Phee, die oberste Beamtin des US-Außenministeriums für Afrikapolitik, unter Führung amerikanischer Diplomaten, mit den Generälen zusammenzuarbeiten, anstatt sich auf eine Konfrontation mit ihnen einzulassen.

Der US-Beamte lehnte es ab, die vorgeschlagenen Sanktionen gegen General Hamdan zu spezifizieren, sagte aber, sie zielten weitgehend auf seinen persönlichen Reichtum ab, der zu einem großen Teil in den Vereinigten Arabischen Emiraten liegt – eine Kriegskasse, die nach Ansicht von Experten für den Aufbau der militärischen Macht entscheidend war, die in den aktuellen Kämpfen entfesselt wurde.

Die USA haben General Hamdan nach dem Putsch nicht mit Sanktionen belegt – auch nicht, als er am ersten Tag des russischen Angriffs auf die Ukraine im vergangenen Jahr Moskau besuchte, um sich mit hochrangigen Kremlvertretern zu treffen.

Der Druck zur Bestrafung der Generäle kam von hochrangigen Mitgliedern des Kongresses. Senator Chris Coons, ein Demokrat aus Delaware, der dem Unterausschuss für afrikanische Angelegenheiten des Senatsausschusses für auswärtige Beziehungen angehört, schrieb im Februar 2022 in einem Artikel in der Zeitschrift Foreign Policy mit, dass die Regierung Biden eine „umfassende Reihe von Sanktionen gegen die Putschisten und ihre Netzwerke“ verhängen sollte, um ihren Einfluss zu schwächen.

Während einer Reise nach Ostafrika mit Außenminister Antony J. Blinken im November 2021 sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums zu Reportern, die Generäle hätten angedeutet, dass sie bereit seien, die Macht wieder mit Zivilisten zu teilen. Der Beamte, der auf Anonymität bestand, um über die Verhandlungen sprechen zu können, sagte, dass die Zurückhaltung von Hilfsgeldern möglicherweise nicht ausreiche, um die Generäle unter Druck zu setzen, weshalb die Regierung unter anderem an deren Sinn für einen ehrenvollen persönlichen Ruf appelliert habe.

Cameron Hudson, der als Stabschef der aufeinanderfolgenden Sonderbeauftragten des US-Präsidenten für den Sudan diente, nannte diesen Ansatz einen Fehler.

„Sie vertrauen zu sehr auf das, was diese Generäle ihnen erzählen. Diese Leute haben uns erzählt, was wir hören wollten, seit sie nach der Absetzung von al-Bashir einer zivilen Regierung zugestimmt haben“, sagte Hudson. „Im Außenministerium herrschte höchste Zuversicht, dass wir an der Schwelle zu einem Durchbruch stehen.

Washingtons Bereitschaft, nach dem Putsch mit den Generälen zu verhandeln, hatte den Effekt, sie zu legitimieren, so Hudson.

Die USA hätten Hamdok auch vor dem Putsch im Stich gelassen, fügte er hinzu, als bürokratische Trägheit die Auszahlung von Wirtschaftshilfe verlangsamte, die zum Teil dazu gedacht war, die Vorteile einer zivilen Regierung aufzuzeigen.

Das machte Herrn Hamdok nur allzu verwundbar.

Der Staatsstreich hinterließ bei dem ehemaligen Gesandten Feltman das Gefühl, verraten worden zu sein. Die Generäle hätten ihm noch Stunden vor der Verhaftung Hamdoks persönlich versichert, dass sie die Macht nicht an sich reißen würden, sagte er.

Aber selbst wenn die USA Sanktionen gegen sie verhängt hätten, „bin ich mir nicht sicher, ob es einen großen Unterschied gemacht hätte“, sagte er. „Die beiden Generäle sehen dies als einen existenziellen Kampf an. Wenn man sich in einem existenziellen Kampf befindet, ärgert man sich vielleicht über Sanktionen, aber das wird sie nicht davon abhalten, sich gegenseitig zu bekämpfen.

Der erste Durchbruch nach dem Staatsstreich gelang im Dezember 2022, als die Vereinten Nationen, die Afrikanische Union und ein regionaler Block eine Vereinbarung über den Übergang des Sudan zu einer zivilen Regierung innerhalb weniger Monate aushandelten.

Es waren jedoch noch enorme Fragen zu klären, insbesondere wie schnell die schnellen Eingreiftruppen von General Hamdan mit dem regulären Militär zusammengelegt werden sollten und wer einem zivilen Staatsoberhaupt unterstellt sein würde. Die Aufgabe, diese Differenzen zu überbrücken, fiel weitgehend den dominierenden ausländischen Mächten im Sudan zu: den USA, Großbritannien, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Obwohl Saudi-Arabien und die Emirate autoritäre Monarchien sind, verkünden sie, Demokratie im Sudan zu wollen.

Doch je weiter die Verhandlungen voranschritten, desto größer wurde die Kluft zwischen den beiden Generälen. Militärische Verstärkungen aus beiden Lagern begannen, nach Khartum zu kommen.

Ende März unterbreiteten amerikanische und britische Diplomaten den Generälen Vorschläge, die ihre größten Differenzen überbrücken sollten. Stattdessen schien der Plan die Spannungen zu verschärfen. Wochen später, am 12. April, übernahmen die Truppen von General Hamdan die Kontrolle über einen Luftwaffenstützpunkt 200 Meilen nördlich von Khartum – das erste öffentliche Zeichen dafür, dass die jahrelange Diplomatie in einen Krieg mündete.

Drei Tage später begannen die Kämpfe.

Ende der Übersetzung

