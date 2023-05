Niemand hat Kampfjets für Kiew übrig: Die Ereignisse des 17. Mai

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 17., wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 17. Mai.

Beginn der Übersetzung:

Verlängerung des Getreideabkommens und Friedensmissionen aus China und Afrika: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Das Abkommen über den Schwarzmeer-Getreidekorridor sei um 60 Tage verlängert worden, erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch. Das russische Außenministerium bestätigte die Verlängerung und erklärte, Experten würden weiter daran arbeiten, Verzerrungen bei der Umsetzung des Getreideabkommens zu beseitigen.

Wie der Generaldirektor des südafrikanischen Außenministeriums, Zane Dangor, mitteilte, planen sechs afrikanische Staats- und Regierungschefs Anfang Juni einen Besuch in Moskau und Kiew, um über Möglichkeiten zur Lösung der Ukraine-Krise zu beraten. Chinas Sondergesandter für eurasische Angelegenheiten Li Hui hat eine Europareise zu Konsultationen über eine friedliche Beilegung der Ukraine-Krise begonnen. Der ukrainische Außenminister Dmitri Kuleba sagte ihm während der Gespräche, Kiew sei nicht bereit, territoriale Zugeständnisse zu machen.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Streitkräfte haben infolge einer Offensive russischer Luftlandetruppen bei Artjomowsk eine bessere Verteidigungslinie eingenommen.

Generalleutnant Igor Konaschenkow, derr Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, sagte das und fügte hinzu, dass die Angriffseinheiten bei Donezk weiterhin um die westlichen Stadtteile von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) kämpfen. Am schwierigsten sei die Lage in der DNR in den Gebieten Krasnoje und Bogdanowka, wo die russischen Truppen sieben Angriffe der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen hätten, so Konaschenkow.

In den vergangenen 24 Stunden hätten die russischen Streitkräfte einen Beobachtungsposten der ukrainischen Spezialeinheiten in der Nähe der Insel Welikiy in der Region Cherson, einen Kontrollposten der ukrainischen taktischen Gruppe Grom in der Nähe von Cherson und einen Kontrollposten von Einheiten der 44. gegnerischen Artilleriebrigade in der Region Saporoschschje getroffen, so Konaschenkow. Er wies auch darauf hin, dass die russischen Luftverteidigungskräfte in den vergangenen 24 Stunden neun HIMARS-Raketen abgefangen und 19 Drohnen der ukrainischen Streitkräfte zerstört haben.

Das russische Militär störte die Aktivitäten von sechs ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen in der Region Charkow und der Volksrepublik Lugansk. Im Laufe des Tages wurden bis zu 765 ukrainische Kämpfer getötet.

Friedensinitiativen

Führende Vertreter von sechs afrikanischen Ländern – Ägypten, Republik Kongo, Senegal, Südafrika, Uganda und Sambia – wollen Anfang Juni Moskau und Kiew besuchen, um über Wege zur Lösung der Ukraine-Krise zu beraten, so der Generaldirektor des südafrikanischen Außenministeriums Zane Dangor.

Er fügte hinzu, eine der Hauptaufgaben der Mission sei ein Waffenstillstand. Supra Mahumapelo, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Beziehungen und Zusammenarbeit des südafrikanischen Parlaments, sagte unterdessen, die Gruppe solle versuchen, die NATO-Länder in den Prozess zur Lösung der Krise in der Ukraine einzubeziehen. „Während der russische Präsident Wladimir Putin in der Lage ist, eine Entscheidung allein zu treffen, ist der ukrainische Präsident Wladimir Selensky auf die NATO-Länder angewiesen“, sagte er.

Moskau und Kiew reagierten positiv auf die Initiative der afrikanischen Staatschefs. So erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass Russland bereit sei, Vorschläge zur Lösung der ukrainischen Krise aus afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern zu prüfen, bisher aber noch keine Vorschläge „auf dem Papier“ von ihnen erhalten habe.

Sergej Nikiforow, der Pressesprecher des ukrainischen Staatschefs, sagte, Selensky sei bereit, die Friedensmission afrikanischer Staaten zu empfangen und sich deren Vorschläge anzuhören. Nikiforow fügte hinzu, Selensky werde die Mission einladen, sich an der Umsetzung der ukrainischen „Friedensformel“ zu beteiligen.

Verhandlungsführer aus Peking

Chinas Sondergesandter für eurasische Angelegenheiten hat in Kiew Gespräche mit dem ukrainischen Außenminister geführt. Nach Angaben des ukrainischen Außenministeriums betonte Kuleba während des Gesprächs, „dass die Ukraine keine Vorschläge akzeptiert, die den Verlust ihrer Gebiete oder das Einfrieren des Konflikts beinhalten“.

Li Hui wurde von Peking mit der Organisation der friedlichen Beilegung des ukrainischen Konflikts beauftragt. Der chinesische Diplomat plant auch Besuche in Moskau, Warschau, Berlin und Paris, wo er Konsultationen zur Lösung der Krise um die Ukraine führen wird.

Zweimonatige Verlängerung

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine 60-tägige Verlängerung des Getreideabkommens angekündigt, durch das bereits mehr als 30 Millionen Tonnen Agrarerzeugnisse aus der Ukraine abtransportiert wurden.

Er bedankte sich bei Putin und Selensky sowie bei UN-Generalsekretär António Guterres für ihre Bemühungen. Erdogan betonte gesondert, dass er von russischer Seite Garantien für den ungehinderten Zugang türkischer Schiffe zu den nordwestlich von Cherson gelegenen Häfen Mykolaiv und Olvia erhalten habe.

Wenig später bestätigte Moskau die Verlängerung des Abkommens. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte, dass „Verzerrungen bei der Umsetzung [des Getreideabkommens] beseitigt werden müssen, woran Experten permanent arbeiten werden, so wie sie es schon die ganze Zeit getan haben“. Guterres seinerseits bezeichnete die Verlängerung des Abkommens als „gute Nachricht für die Welt“, räumte aber ein, dass es „noch ungelöste Probleme“ gebe.

Keine Kampfjets

Die britische Regierung wird vorerst keine Eurofighter Typhoon-Kampfflugzeuge an die Ukraine liefern, ist aber bereit, langfristig bei der Ausbildung ukrainischer Militärpiloten zu helfen, so der britische Verteidigungsminister Ben Wallace. Er fügte hinzu, dass London angesichts des andauernden Konflikts nicht bereit sei, seine Soldaten in die Ukraine zu entsenden, um den Eurofighter Typhoon instand zu halten, betonte aber, dass die britische Regierung jedes Land unterstützen werde, das den Wunsch äußert, Kiew die Kampfflugzeuge zu liefern.

Die polnische Regierung ist nicht bereit, der Ukraine ihre F-16 zu geben, aber sie übergeben systematisch MiG-29, sagte der polnische Präsident Andrzej Duda. Er fügte hinzu, dass Warschau nur über wenige F-16 verfügt, was es unmöglich macht, über die Übergabe eines Teils davon an die Ukraine zu sprechen“.

Belgien hat keine Möglichkeit, F-16 an die Ukraine zu liefern, aber das Königreich würde sich gerne an der Ausbildung von Piloten beteiligen, wenn andere Länder die Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen, zitierte die belgische Zeitung De Morgen den Premierminister des Königreichs, Aleksander De Croo.

Mittel für den Wiederaufbau

Die Teilnehmer des Europaratsgipfels in Reykjavik haben eine Erklärung über die Schaffung eines Registers der Schäden unterzeichnet, die der Ukraine durch militärische Aktionen entstanden sind, für die Kiew und der Westen Russland verantwortlich machen, so der ukrainische Ministerpräsident Denis Schmygal. Er sagte, es solle ein Mechanismus geschaffen werden, „der sicherstellt, dass die Ukraine nach internationalem Recht vollständig entschädigt wird, insbesondere auf Kosten russischer Vermögenswerte in der ganzen Welt“.

Die deutsche Regierung prüft Mechanismen zur Deckung militärischer Schäden in der Ukraine, auch durch die Verwendung eingefrorener russischer Gelder, sagte die stellvertretende deutsche Regierungssprecherin Christiane Hofmann.

Laut dem UN-Bericht über die Lage und Aussischten der Weltwirtschaft stagniert die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2023 trotz Darlehen des Internationalen Währungsfonds und ausländischer Finanzhilfen. Die Kosten für die Erholung des Landes werden auf 411 Milliarden Dollar geschätzt.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen