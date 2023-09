Noch etwa zwei Tage wenige Artikel auf dem Anti-Spiegel

In eigener Sache

Meine Reise und Aktivitäten verlängern sich ein wenig.

Die Reise zu den russischen Wahlen ist eigentlich zu Ende, denn die Wahlen fanden am Sonntag statt. Ich habe bereits berichtet, dass ich die Wahlen im Gebiet Saporoschje beobachtet habe.

Leider verzögert sich unsere für Sonntagabend geplante Abreise, weil die Flughäfen in Moskau wegen schlechtem Wetter gesperrt waren. Wir werden vermutlich am Montag nach Moskau fliegen, wo wir auch noch ein wenig Arbeit haben werden. Außerdem bin ich bereits von mehreren russischen Fernsehsendern eingeladen worden, am Dienstag von dem zu berichten, was meine Gruppe und ich bei den Wahlen gesehen und erlebt haben. Hinzu kommt, dass ich diese Woche auch noch eine Folge Anti-Spiegel-TV und eine Tacheles-Sendung aufzeichnen werde. Übrigens werde ich bei Anti-Spiegel-TV, wenn alles nach Plan läuft, von den Wahlen erzählen und auch Bilder zeigen, denn ich habe dabei sehr viel gefilmt.

All diese Dinge kosten leider Zeit, weshalb es beim Anti-Spiegel in den nächsten Tagen sicherlich weniger Artikel geben wird, als normal. Aber ich hoffe, dass ich Montagabend dazu komme, über die wichtigsten Themen zu schreiben, die in den letzten Tagen liegengeblieben sind. Eines davon wird natürlich ein Bericht über die Reise ins Gebiet Saporoschje und sein, denn die Eindrücke, die ich dort gesammelt habe, sind sehr interessant.

