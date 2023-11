Nun zweifelt auch der Spiegel am Sieg der Ukraine

Ganz neue Töne

Der Spiegel war bisher einer der lautesten Propagandisten in Deutschland, wenn es um Siegeszuversicht für die Ukraine ging. Wie schlecht es um die Ukraine steht, kann man daran erkennen, dass nun sogar der Spiegel einen ukrainischen Sieg faktisch ausschließt.

Der Spiegel hat sich bisher dadurch ausgezeichnet, einer der lautesten pro-ukrainischen Propagandisten in Deutschland zu sein. Seinen Lesern hat der Spiegel auch dann noch vermittelt, ein ukrainischer Sieg stünde unmittelbar bevor, als schon klar war, dass die ukrainische Gegenoffensive gescheitert war. Noch am 31. August, als schon offensichtlich war, dass die ukrainische Gegenoffensive ein sinnloses Selbstmordkommando ist, hat der Spiegel einen Artikel mit der Überschrift „Krieg in der Ukraine – Auf dem Weg zur Krim“ veröffentlicht und seinen Lesern allen Ernstes erklärt, „die Gegenoffensive der Ukrainer“ nehme „endlich langsam Fahrt auf“, was ich umgehend in einem eigenen Artikel widerlegt habe.

Im Zuge meiner Artikel über die Umsetzung des RAND-Papiers vom Januar zeige ich seit Monaten auf, wie sich die Berichterstattung in anglo-amerikanischen Medien verändert hat und wie offen dort seit langen gemeldet wird, dass die Ukraine faktisch am Ende ist.

Ich habe oft gesagt, dass politisch interessierte Menschen „echte“ (also keine deutschen) Medien konsumieren sollten, denn in deutschen Medien erfährt man nichts über im US-dominierten Westen ablaufende politische Prozesse, dazu muss man britische oder US-amerikanische Medien lesen. Deutsche Medien berichten erst, wenn in Washington Entscheidung getroffen wurden, während die großen US-Medien Teil der Diskussionen sind, die in Washington zu Entscheidungen führen. Das konnten wir in den letzten Monaten beobachten, als US-Medien den Boden für die Umsetzung des RAND-Papiers, also für die Reduzierung oder Beendigung der US-Hilfen für Kiew, bereitet haben, während die deutschen Medien noch stur die Kiewer Kriegspropaganda und Siegeszuversicht verbreitet haben.

Seit etwa zwei Wochen beginnt sich auch in den deutschen Medien der Wind zu drehen, wie ich in meinem letzten Artikel über die Umsetzung des RAND-Papiers gezeigt habe. Einige deutsche Medien sind bereits sehr deutlich, der Spiegel ist bisher noch zurückhaltender. Aber die Jubel-Artikel über den bevorstehenden ukrainischen Sieg sind auch beim Spiegel weitgehend verschwunden.

Spiegel: „Lässt der Westen die Ukraine im Stich?“

Nun ist im Spiegel ein Artikel mit der Überschrift „Bröckelnde Unterstützung in Kriegszeiten – Lässt der Westen die Ukraine im Stich?“ erschienen, in dem der Spiegel die Ukraine bereits mit recht deutlichen Worten verloren gibt. Allerdings geschieht das noch gut eingebettet in positive Formulierungen, denn den Spiegel-Redakteuren scheint es schwer zu fallen, nun plötzlich die Realitäten zu begreifen, vor denen man dort in den letzten Monaten die Augen fest verschlossen hat, wie die Einleitung des Artikels zeigt:

„Die Aussichten für Kiew sind düster: Es mangelt an Waffen, die USA beginnen sich abzuwenden, und ein EU-Beitritt liegt in weiter Ferne. Dabei könnte eine Aufnahme Europa einen enormen Wirtschaftsschub bringen.“

Die Lage für Kiew beschreibt der Spiegel in für seine Artikel ungewöhnlich deutlichen Worten, wenn es um die künftige Unterstützung für Kiew geht:

„Der Besuch (von EU-Kommissionschefin von der Leyen) am vergangenen Wochenende war für die Ukraine wichtig, das Land ist in einer zunehmend schwierigen Lage. An der Front geht es kaum voran, nur eine massive Steigerung der westlichen Militärhilfe könnte helfen. Doch danach sieht es nicht aus: Der neue Nahostkrieg kostet die Ukraine große Teile der Aufmerksamkeit des Westens. Die USA werden ihre Unterstützung womöglich zurückfahren, die EU wird dies kaum auch nur ansatzweise auffangen können.“

Dass die Ukraine massive Probleme bei der Rekrutierung neuer (und daher nicht ausgebildeter) Soldaten hat, um die Verluste auszugleichen, die die „Gegenoffensive“ gekostet hat, weiß der Spiegel-Leser nicht. Aber ohne neue und gut ausgebildete Soldaten hilft auch „eine massive Steigerung der westlichen Militärhilfe“ nicht. Der Spiegel zögert immer noch, seinen Lesern das ganze Ausmaß des ukrainischen Fiaskos mitzuteilen.

Der Spiegel berichtet dann darüber, dass die US-Militärhilfe wegen der Unterstützung für Israel „wegbrechen“ könnte und der Spiegel sagt auch, was das für die künftige Unterstützung der Ukraine bedeuten würde:

„Sollte die US-Waffenhilfe für die Ukraine wegbrechen, könnten die Europäer das unmöglich kompensieren, darin sind sich alle Experten einig.“

Der Spiegel verheimlicht das ganze Ausmaß der Katastrophe noch

Der Spiegel berichtet dann ausführlich, was ich seit Monaten sage, nämlich, dass die Waffenlager und die Kassen in Europa leer sind, was im Spiegel beispielsweise so klingt:

„Auf EU-Ebene ist keine signifikante Steigerung der Ausgaben für die Ukraine in Sicht. Kürzlich hat die Kommission vorgeschlagen, 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 in den EU-Haushalt einzuplanen, um die Hilfe für Kiew zu verstetigen. Die Summe ist nicht umstritten, im Detail aber gibt es Dissens.“

Wieder sehen wir, dass der Spiegel noch zögert, seinen Lesern die ganze Wahrheit zu sagen, denn die EU-Staaten haben die Idee von Kommissionschefin von der Leyen, 50 zusätzliche Milliarden in den laufenden EU-Haushalt einzuzahlen, de facto abgelehnt. Daher wird in der EU bereits darüber gesprochen, dass stattdessen einzelne EU-Mitgliedsstaaten zusätzliche Hilfen direkt an Kiew leisten sollen, um die Lücke zu schießen. Die Frage wird allerdings sein, welche EU-Staaten dazu bereit sind.

Daher ist die Formulierung des Spiegel, die Summe von 50 Milliarden sei „nicht umstritten“, durchaus korrekt, nur will niemand dieses Geld bezahlen, was der Spiegel mit der verharmlosenden Formulierung „im Detail aber gibt es Dissens“ umschreibt. Das ist eine kreative Möglichkeit, seine Leser nicht zu informieren.

Die öffentliche Meinung kippt

Der Spiegel berichtet auch über eine aktuelle Umfrage in den USA, Kanada und zwölf europäischen Ländern, die zeigt, dass die Unterstützung für die Ukraine in der Bevölkerung immer unpopulärer wird:

„Nirgendwo fielen die Antworten zur Ukraine negativer aus als in Deutschland. Finanzielle Hilfe befürworteten im Schnitt 69 Prozent aller Befragten, in Deutschland waren es 57 Prozent. Der Nato-Beitritt der Ukraine fand in allen Ländern teils deutliche Mehrheiten – in Deutschland waren nur 45 Prozent dafür. Für die EU-Mitgliedschaft der Ukraine waren im Durchschnitt aller Länder 63 Prozent, in Deutschland 49 Prozent.“

EU-Beitritt der Ukraine ist unrealistisch

Besonders bemerkenswert ist, dass der Spiegel seine Leser darauf vorbereitet, dass auch der EU-Beitritt der Ukraine unrealistisch ist, obwohl EU-Kommissionschefin von der Leyen gerade erst empfohlen hat, Gespräche darüber aufzunehmen:

„Dabei müssen sich die deutschen Ukraineskeptiker über einen EU-Beitritt der Ukraine vorerst keine Sorgen machen. Er liegt in weiter Ferne, wie sich diese Woche in Brüssel zeigte – falls er überhaupt jemals stattfindet.“

Der Spiegel erklärt danach lang und ausführlich, warum ein EU-Beitritt der Ukraine mindestens in sehr weiter Ferne liegt. Da sind die Stimmen in der EU, die gegen eine Aufweichung der Aufnahmekriterien sind, und da ist die Tatsache, dass Kiew noch sehr lange nicht in der Lage sein wird, die Aufnahmekriterien zu erfüllen. Außerdem ist da noch das liebe Geld, denn eine Aufnahme der Ukraine in die EU würde bedeuten, dass alle Empfängerländer von EU-Geldern danach sehr viel weniger oder gar nichts mehr aus Brüssel erhalten würden. Daher werden diese Länder kaum für einen EU-Beitritt der Ukraine stimmen.

Was bleibt von der Ukraine übrig?

Am meisten hat mich jedoch das Ende des Spiegel-Artikels überrascht, denn im letzten Satz des Artikels wirft der Spiegel bereits die Frage auf, ob und was nach dem Konflikt von der Ukraine übrig bleibt:

„»Die Aufnahme der Ukraine in die Nato sollte parallel zum EU-Beitritt verlaufen«, fordert deshalb Grünenpolitiker Hofreiter. Doch für einen Beitritt zur Nato gilt noch mehr als für den zur EU, dass er erst nach dem Ende des Kriegs mit Russland vorstellbar ist. Was dann von der Ukraine übrig sein wird, weiß niemand.“

Das sind ganz neue Töne beim Spiegel, der seinen Lesern bisher Märchen von dem bevorstehenden ukrainischen Sieg und der „Unterstützung solange es nötig ist“ erzählt hat. Dass nun sogar der Spiegel anfängt, zu berichten, dass es für die Ukraine wirklich schlecht läuft, zeigt, dass die Lage für Kiew hoffnungslos sein muss.

Der Spiegel hat früher mit dem Slogan „Spiegel-Leser wissen mehr“ geworben und vor kurzem lautete sein Werbeslogan „Keine Angst vor der Wahrheit“. Beide stellen sich mal wieder als Unsinn heraus, denn Leser des Anti-Spiegel wissen all das, was der Spiegel seinen Lesern nun schonend beizubringen versucht, seit Monaten.

Ob Spiegel-Leser den Spiegel vielleicht deshalb kaufen, weil sie die Wahrheit gar nicht wissen wollen?

