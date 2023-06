Petersburg feiert eines der größten Volksfeste der Welt

Putschversuch, war da was?

Jedes Jahr findet in St. Petersburg eines der größten Volksfeste der Welt statt, das mit einem riesigen Feuerwerk endet, bei dem Millionen Menschen im Stadtzentrum zuschauen. Die Atmosphäre kann man nicht beschreiben, die muss man erleben!

Putschversuch hin oder her, aber seit Jahren feiert St. Petersburg seine Schulabgänger mit einem riesigen Volksfest. So auch an diesem Samstag, übrigens schon zum 55. Mal.

Der Schlossplatz, einer der größten Plätze der Welt, wird gesperrt und ist nur für die Schulabgänger zugänglich. Dort finden den ganzen Abend Konzerte populärer Stars statt. Der Höhepunkt ist ein 20-minütiges Feuerwerk nahe der Mündung der Neva. Das Feuerwerk findet unter musikalischer Begleitung statt, die mit Lautsprechern im ganzen Stadtzentrum übertragen wird und die Salven des Feuerwerks werden vom Fluss aus auf einer von Fläche 1.800 mal 800 Metern abgefeuert.

Höhepunkt des Feuerwerks ist das Segelschiff mit den purpurnen Segeln, das den Fluss hochgefahren kommt und die geöffneten Klappbrücken passiert. Das Schiff symbolisiert, dass die Schulabgänger nun in einen neuen Abschnitt ihres Lebens „segeln“. Es symbolisiert Stolz auf den Schulabschluss einerseits und die neugierige Hoffnung der Jugendlichen auf den nun kommenden Lebensabschnitt als junge Erwachsene andererseits.

Diese Petersburger Tradition wird inzwischen in ganz Russland nachgeahmt und sogar in Mariupol findet das Fest für die Schulabgänger seit letztem Jahr statt. Dort ist es zwar kein großes Segelschiff, sondern ein kleineres privates Segelboot mit einem purpurnen Segel, aber für die Jugendlichen der Stadt ist das trotzdem ein großes Spektakel.

Wer gerne Feuerwerke anschaut, wird das Video der Nacht mögen. Achten Sie vor allem darauf, wie das Feuerwerk mit der Zeit immer intensiver wird und in einem unglaublichen Finale endet, und wie die über 60.000 Schulabgänger auf den Uferstraßen und Brücken mitsingen und feiern. Das kann nur einen Hauch der tatsächlichen Atmosphäre vermitteln, aber immerhin. Das Festival wurde übrigens mehrmals zum besten Volksfest der Welt gekürt.

Das Video zeigt das ganze Volksfest, bei dem zunächst stundenlang populäre Bands auftreten. Ab Minute 2.40.00 beginnt das Feuerwerk und ab Minute 2.56.50 taucht das Segelschiff auf.

Das Video erzählt immer auch eine Geschichte, in diesem Fall geht es um das kleine Segelboot aus Papier, das als Symbol für den Beginn des Eintritts in das „Erwachsenenleben“ von Generation zu Generation weitergegeben wird.

Übrigens wird in dem Video auch immer wieder kurz nach Mariupol geschaltet, was mit dem Schriftzug unten im Bild kenntlich gemacht wird.

«Алые паруса – 2023». Главный праздник выпускников. Прямая трансляция

Dieses Video auf YouTube ansehen

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen