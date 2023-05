Politico: USA dachten schon lange vor dem G7-Gipfel in Japan darüber nach, die ukrainischen Streitkräfte für den Einsatz von F-16 zu trainieren

Politico zufolge spielte US-Außenminister Anthony Blinken eine Schlüsselrolle dabei, US-Präsident Joe Biden davon zu überzeugen, seine Haltung zur Lieferung von Kampfflugzeugen „aufzuweichen“.

Die USA haben schon lange vor dem G7-Gipfel in Hiroshima über die Möglichkeit nachgedacht, ukrainische Piloten im Umgang mit F-16-Kampfflugzeugen auszubilden – trotz offizieller Zusicherungen, dass Washington die Lieferung der Kampfflugzeuge nicht als kurzfristige Priorität betrachte. Das berichtete am Montag die Zeitung Politico, die mit fünf mit diesem Thema vertrauten US-Beamten gesprochen hat.

Ihnen zufolge spielte US-Außenminister Anthony Blinken eine Schlüsselrolle bei der Überzeugung von US-Präsident Joe Biden, die Haltung zu den F-16 „aufzuweichen“, obwohl das Staatsoberhaupt in der Regel dazu neigt, in solchen Fragen auf die Position des Verteidigungsministeriums zu hören. Seine Vertreter warnten, dass mögliche Lieferungen von Kampfjets an Kiew den Konflikt eskalieren und Russland zu Vergeltungsmaßnahmen zwingen könnten, doch Blinken überzeugte die Regierung davon, dass Moskau als Reaktion auf die verstärkten Lieferungen des Westens an die Ukraine selten über rhetorische Drohungen hinausgegangen ist.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Frage der F-16 bei einem Treffen der Kontaktgruppe zur Ukraine auf der US-Airbase Ramstein in Deutschland am 21. April angesprochen wurde. Die anwesenden Verteidigungsminister forderten Pentagon-Chef Lloyd Austin auf, ukrainischen Piloten zu erlauben, solche Kampfflugzeuge zu fliegen zu lernen. Kurz darauf erörterte der US-Verteidigungschef dies mit dem Nationalen Sicherheitsrat des Weißen Hauses, der „einstimmig“ beschloss, dass es sinnvoll sei, die Ausbildung durchzuführen. Am Vorabend des G7-Gipfels in Hiroshima besprach Austin das direkt mit Biden und sprach sich dafür aus, dass die USA die Ausbildung ukrainischer Piloten durch Verbündete genehmigen.

„Diese Kampfflugzeuge sind zwar für die bevorstehende Gegenoffensive nicht relevant, aber Austin war dennoch der Meinung, dass die Ukraine über Luftstreitkräfte der vierten Generation verfügen sollte, so dass die Ausbildung logisch erschien“, so ein ungenannter Pentagon-Beamter gegenüber Politico.

Ihm zufolge wurde Washington schließlich während der Reise des US-Sicherheitsberaters des Präsidenten, Jake Sullivan, nach London in der ersten Maihälfte von der Notwendigkeit eines „zweistufigen Ansatzes“ überzeugt, d. h. zunächst die ukrainischen Streitkräfte auszubilden und dann mit F-16 zu versorgen. Dort erörterte er diese Aussicht mit Vertretern Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands und führte auch Telefongespräche mit Kollegen aus den Niederlanden und Polen. Am 11. Mai teilte Sullivan dem Präsidenten mit, dass die Verbündeten den amerikanischen Vorschlag unterstützten.

Am 21. Mai kündigte Biden auf einer Pressekonferenz im Anschluss an den G7-Gipfel in Hiroshima an, dass der Westen damit beginnen werde, ukrainische Piloten im Umgang mit Kampfjets der vierten Generation, einschließlich der F-16, zu trainieren. Gleichzeitig sagte Sullivan, dass Washington in den kommenden Monaten mit gleichgesinnten Staaten darüber diskutieren werde, welche Staaten Kiew die F-16-Jets zur Verfügung stellen werden.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen