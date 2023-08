Polnische Regierung verbindet Parlamentswahl mit Referendum aus 4 Fragen

Wahlkampftricks

In Polen stehen im Oktober Parlamentswahlen an, bei denen der regierenden Partei PiS Verluste drohen. Sie dürfte zwar stärkste Kraft in Polen bleiben, allerdings könnte sie geschwächt aus den Wahlen hervorgehen. Daher versucht die Regierung in letzter Zeit im Wahlkampf mit immer radikalerer Rhetorik und kompromissloseren Forderungen auf der internationalen Bühne zu punkten.

Wahlen und Referendum

Übrigens ist es recht unwahrscheinlich, dass Donald Tusk, der von der polnischen Regierung zum Feindbild aufgebaut wird und der Wuschkandidat der EU ist, nach den Wahlen die Regierung übernimmt. Die polnische Gesellschaft scheint den Nationalismus ihrer Regierung mehrheitlich zu unterstützen, denn Umfragen zeigen, dass fast alle polnischen Parteien als „mitte-rechts“ bis „extrem-rechts“ bezeichnet werden, wobei die regierende rechts-nationalistische PiS nur als „rechts“ bezeichnet wird. Es gibt noch wesentlich radikalere Kräfte in Polen.

Der neueste Trick der Regierung ist es, am Wahltag auch ein Referendum bestehend aus vier Fragen abzuhalten. Dabei steht es jedem Wähler frei, ob er nur an der Wahl teilnimmt oder auch auf eine oder mehrere Fragen des Referendums antwortet. Daher werden fünf Wahlzettel (einer für die Wahl und je einer für jede Frage des Referendums) bereit liegen, was den Auszählungsprozess verzögern dürfte.

Bei einer Wahlbeteiligung von 50 Prozent an einer Frage des Referendums wird das Referendum über die entsprechende Frage als gültig angesehen. Ob das jedoch für eine neue Regierung bindend ist, darf bezweifelt werden. Daher ist das Referendum eindeutig ein Wahlkampfmanöver der Regierung, für das sie Steuergelder einsetzt, was die Opposition natürlich kritisiert.

Deutsche Medien verschweigen Details

Interessant finde ich, dass deutsche Medien die Wortlaute der meisten Fragen des Referendums nicht zitieren. Ich habe im Netz nach Artikeln deutscher Medien gesucht, die die Fragen nennen, bin aber nicht fündig geworden.

Die deutschen Medien bleiben ihrer Linie, ihre Leser nicht zu informieren, treu. Wie auch bei vielen anderen Themen halten sie ihrem Publikum die Originaltexte vor, und berichten stattdessen über sie, wobei sie das für ihre Leser natürlich so formulieren, dass die Leser die politisch gewollten Schlüsse daraus ziehen. Der deutsche Medienkonsument soll nicht selbst denken, das machen die Medien für ihn, damit er zu den politisch gewollten Schlussfolgerungen kommt.

Also schauen wir uns den Wortlaut der Fragen einmal an. Da ich kein Polnisch verstehe, habe ich sie aus einer Meldung der russischen Nachrichtenagentur übersetzt.

Fast alle deutschen Medien zitieren nur den Wortlaut einer der vier Fragen komplett. Sie lautet:

„Unterstützen Sie die Aufnahme Tausender illegaler Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika im Rahmen des von der EU-Bürokratie aufgezwungenen Mechanismus zur zwangsweisen Umsiedlung?“

Dass Polen und andere osteuropäische Länder sich weigern, der von der EU beschlossenen zwangsweisen Aufnahme von Migranten zuzustimmen, ist eines der Themen, für die deutsche Medien die polnische Regierung ununterbrochen kritisieren. Ob das der Grund dafür ist, dass sie alle nur diese Frage komplett zitieren, sei dahin gestellt.

Dass es sich dabei um einen Wahlkampftrick handelt, zeigt die Formulierung der Frage, denn selbst in Deutschland würde einer so gestellten Frage wohl nur eine Minderheit zustimmen, denn wer will schon von einer „Bürokratie“ dazu gezwungen werden, „Tausende illegaler Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika“ aufzunehmen?

Man hätte die Frage auch neutraler formulieren können, indem man danach fragt, ob Polen dem von der EU beschlossenen Verteilungsschlüssel zur Verteilung von Migranten auf EU-Staaten zustimmt oder nicht. In Polen, wo die Bevölkerung traditionell konservativ und katholisch ist – und wo derzeit auch noch der Nationalismus massiv geschürt wird -, hätte auch bei so einer neutraleren Formulierung eine Mehrheit gegen die Ideen der EU gestimmt.

Die anderen Fragen werden in deutschen Medien bestenfalls kurz umschrieben, was beim Spiegel besipielsweise so klingt:

„Die anderen Fragen in der geplanten Volksabstimmung beziehen sich auf die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die Heraufsetzung des Renteneintrittsalters und die Befestigung an der Grenze zu Belarus.“

Privatisierungen

Nach den genauen Formulierungen der anderen Fragen muss man bei deutschen Medien sehr intensiv suchen. Die tagesschau hat eine weitere Frage zitiert, allerdings im Zusammenhang mit einem Artikel, in dem es nicht um das Referendum selbst ging. Die Überschrift des Artikels lautete „Wahlkampf in Polen – Regierungspartei legt beim antideutschen Kurs nach“ und dort konnte man erfahren:

„Zum offiziellen Auftakt des Wahlkampfs in Polen hat die nationalkonservative Regierungspartei PiS ihre antideutschen Töne verschärft. Gleichzeitig mit der Parlamentswahl am 15. Oktober sollten die Polen in einem Referendum über vier Fragen entscheiden, kündigte PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski in einem Videobeitrag an. Die erste dieser Fragen werde lauten: „Unterstützt du den Ausverkauf staatlicher Unternehmen?““

Allerdings war das, wie bei deutschen Medien üblich, nur ein verkürztstes Zitat, denn die Frage lautet vollständig:

„Unterstützen Sie den Verkauf von Staatsvermögen an ausländische Organisationen, was zum Verlust der Kontrolle der Polen und Polinnen über strategische Bereiche der Wirtschaft führt?“

Dass der Ausverkauf staatlicher Unternehmen, die dann früher oder später von Investmentfonds übernommen werden, der Regierung eines Landes nicht nur die Kontrolle über die eigene Wirtschaft, sondern sogar über andere Bereiche, wie zum Beispiel Erhalt der Infrastruktur, entzieht, ist ein Thema, das man in einer Gesellschaft diskutieren müsste. In Deutschland hingegen hat diese Diskussion de facto nie stattgefunden, als staatliche Unternehmen „privatisiert“, also ausverkauft, wurden.

Und das soll offenbar auch so bleiben, weshalb die tagesschau diesen Teil der Frage weglässt. Die deutschen Leser könnten schließlich auf die Idee kommen, dass dieser Gedanke durchaus seine Berechtigung hat, und vielleicht darüber nachdenken, ob die von den deutschen Medien immer als Allheilmittel gefeierte Privatisierung staatlicher Betriebe wirklich so eine gute Idee ist. Das jedoch ist in Deutschland nicht gewollt, also lassen deutsche Medien, wenn sie überhaupt über die Frage berichten, den entsprechenden Teil der Frage einfach weg.

Natürlich zeigt auch die Formulierung dieser Frage wieder, dass es sich um ein Wahlkampfmanöver der Regierungspartei handelt, denn wer würde schon etwas unterstützen, was zum Verlust der „Kontrolle über strategische Bereiche der Wirtschaft führt“?

Erhöhung des Renteneintrittsalters

Die nächste Frage des „Referendums“ lautet:

„Unterstützen Sie die Anhebung des Rentenalters, einschließlich der Einführung des Rentenalters auf 67 Jahre für Männer und Frauen?“

Auch hier ist klar, wie die Menschen abstimmen werden, denn es gibt in keinem Land der Welt eine Mehrheit für eine Erhöhung des Rentenalters. Manchmal mag das unvermeidlich sein, weil die Menschen eben immer länger leben, und ein Rentenbeginn im Alter von zum Beispiel 55 Jahren (ja, das gibt es tatsächlich in einigen Ländern noch) nicht finanzierbar ist, denn wenn die Menschen 85 Jahre alt werden, würde das bedeuten, dass sie nur etwas über 30 Jahre lang gearbeitet haben, um danach 30 Jahre lang Rente zu erhalten. Dass das nicht finanzierbar ist, ist klar.

Ich will hier keine Diskussion über das „richtige“ Rentenalter anfangen, aber dass ein Rentenbeginn im Alter von über 65 Jahren unrealistisch ist, weil man in dem Alter aus gesundheitlichen Gründen in vielen Berufen gar nicht mehr arbeiten kann, dürfte auf der Hand liegen. Da das Renteneintrittsalter in Deutschland mittlerweile 67 Jahre beträgt, kann man verstehen, warum deutsche Medien über diese Frage ungerne berichten, denn die Deutschen sollen möglichst selten daran erinnert werden, dass das Renteneintrittsalter in den meisten Ländern deutlich niedriger liegt als in Deutschland.

Grenzzaum zu Weißrussland

Die letzte Frage des „Referendums“ lautet:

„Unterstützen Sie die Beseitigung des Grenzzauns zwischen der Republik Polen und Weißrussland?“

Die polnische Regierung hat gerade erst einen Grenzzaun an der weißrussischen Grenze bauen lassen, um den Zustrom von Migranten aus dem Nahen Osten und Afrika zu stoppen, die Weißrussland als Weg in die EU nutzen wollen. Dabei gehen die polnischen Behörden ausgesprochen brutal vor und prügeln Migranten oft wieder zurück nach Weißrussland, es ist dabei auch schon oft zu Todesopfern gekommen.

Während die deutschen Medien ein solches Vorgehen, der Fachbegriff dafür lautet „Pushback“, immer wieder scharf kritisieren, wenn das beispielsweise in Griechenland geschieht, verschließen sowohl die westlichen Medien als die westlichen Politiker vor dem polnischen Vorgehen die Augen.

In Polen ist der Grund für den Grenzzaun allgemein bekannt und da die polnische Bevölkerung gegen unkontrollierte Masseneinwanderung von Menschen anderer Kulturkreise und Religionen ist, dürfte klar sein, wie die Polen darüber abstimmen.

Deutsche Medien

Warum die deutschen Medien ihre Leser nicht über den genauen Inhalt der im Referendum gestellten Fragen informieren, kann man nur raten. Das habe ich in diesem Artikel getan und ich bitte Sie, liebe Leser, auch darüber nachzudenken, vielleicht kommen Sie dabei zu anderen Antworten als ich.

Warum die deutschen Medien ausgerechnet die Frage nach den Migranten wörtlich zitieren, ist eine gute Frage. Auch dazu habe ich eine Theorie, aber die muss ja nicht der Wahrheit entsprechen. Daher, liebe Leser, lade ich Sie ein, sich darüber selbst Gedanken zu machen.

