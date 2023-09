Zbigniew Rau betonte, die Ukraine müsse das Vertrauen der polnischen Gesellschaft wiederherstellen

TASS, 22. September. Der derzeitige politische Kurs Kiews ist für Warschau beleidigend, die Ukraine muss das Vertrauen der polnischen Gesellschaft wiederherstellen, schrieb der polnische Außenminister Zbigniew Rau am Donnerstag im sozialen Netzwerk X (früher Twitter).

„Die derzeitige Politik der Ukraine ist für uns nicht nur schädlich und schmerzhaft, sondern vor allem beleidigend. Es ist schwer anzunehmen, dass das schnell vergessen werden wird. <…> Es wird eine gigantische Arbeit erfordern, um das Vertrauen der polnischen Gesellschaft in den guten Willen der ukrainischen regierung wiederherzustellen“, betonte Rau.

Der polnische Außenminister erklärte, dass „die Vergleiche zwischen Polen und Russland, die in den letzten Tagen in Äußerungen ukrainischer Politiker aufgetaucht sind, für die polnische Gesellschaft äußerst beleidigend sind“. Er merkte auch an, dass sie „zu einem tiefgreifenden Umdenken im polnischen Bewusstsein über die Ukraine führen“.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen