Putin an der Front, deutsche Patriots in der Ukraine: Die Ereignisse des 18. April

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 18. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Heute füge ich ausnahmsweise noch eine Meldung ein, denn kurz nachdem die TASS ihre Zusammenfassung des Tages veröffentlicht hat, hat die TASS gemeldet, dass das erste Flugabwehrsystem vom Typ Patriot der Bundeswehr mit Munition in der Ukraine eingetroffen ist. Die TASS hat sich dabei auf die entsprechende Seite der Bundesregierung berufen, die das meldet.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 18. April.

Beginn der Übersetzung:

Putin besucht die Zone der Militäroperation, Macron arbeitet mit China am „Friedensplan“: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hat das Hauptquartier der Militärgruppierung-Dnjepr in Cherson und das Hauptquartier der Nationalgarde Wostok in der LNR besucht, wo er Berichte von Militärkommandeuren über die Lage in der Zone der Militäroperation hörte.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat seinen Berater angewiesen, mit Vertretern der Volksrepublik China zusammenzuarbeiten, um Initiativen für eine friedliche Lösung in der Ukraine zu entwickeln. Der Kreml habe keine Kenntnis von der Initiative, antwortete der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat versucht, Druck auf die Schweizer Regierung auszuüben, damit Deutschland in der Eidgenossenschaft hergestellte Munition an Kiew liefern kann. Die Schweiz hat bisher nicht die Absicht, das Verbot aufzuheben, sagte Präsident Alain Berset.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Angriffseinheiten, die bei Donezk operieren, haben innerhalb eines Tages drei Quartale im nördlichen, zentralen und südlichen Teil von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut) befreit.

Das sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Er wies darauf hin, dass die Angriffstruppen von Luftlandetruppen und Einheiten der russischen Südgruppierung sowie von der Luftwaffe unterstützt wurden.

Die russischen Streitkräfte kontrollieren bereits fast 90 Prozent des Gebiets von Artjomowsk, sagte Jan Gagin, Berater des amtierenden DNR-Chefs, gegenüber der TASS.

Nach Angaben von Konaschenkow beliefen sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk in den letzten 24 Stunden auf über 290 Soldaten und Söldner. An anderen Abschnitten haben die ukrainischen Streitkräfte etwa 170 Kämpfer verloren. Zwei Munitionsdepots wurden in der Region Saporoschschje und zwei Treibstoffdepots der ukrainischen Streitkräfte in der Region Nikolajew zerstört.

Putins Reise

Der russische Präsident hat das Hauptquartier der Militärgruppierung-Dnjepr bei Cherson besucht. Er kam mit einem Hubschrauber in der Region Cherson an und fuhr anschließend in einem Geländewagen zum Hauptquartier, wo er vom Kommandeur der Gruppe, Generaloberst Oleg Makarewitsch, empfangen wurde. Das Staatsoberhaupt hörte sich die Berichte der militärischen Befehlshaber über die Lage in Cherson und Saporoschschje an.

Putin besuchte auch das Hauptquartier der Nationalgarde Wostok in der LNR, wo er „von Generaloberst Aleksander Lapin und anderen hohen Offizieren Berichte über die Lage an diesem Abschnitt erhielt“, so der Pressedienst des Kremls.

Der Pressesprecher des Präsidenten stellte klar, dass die Reise des Staatsoberhauptes am Montag stattfand. Peskow zufolge begleiteten Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow Putin nicht auf der Reise, sondern nahmen per Videoverbindung an den Treffen teil, um „den Feind nicht in Versuchung zu führen“.

Macrons Initiative

Der französische Präsident hat seinen Berater Emmanuel Bonn beauftragt, gemeinsam mit Wang Yi, dem Leiter des Büros der Außenpolitischen Kommission der Kommunistischen Partei Chinas, ein Programm zu entwickeln, das als Grundlage für künftige Gespräche zwischen Russland und der Ukraine dienen könnte, berichtet Bloomberg. Macrons Friedensplan würde auf langfristigen Sicherheitsgarantien für die Ukraine beruhen, hieß es.

Der Kreml habe keine Informationen über den Plan des französischen Präsidenten, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten. „Es gab in der Tat einige Berichte, dass die französische Seite während des Besuchs in China angeblich einige Elemente geäußert hat, aber bis jetzt haben sich diese Elemente nirgends gezeigt“, fügte Peskow hinzu.

Er sagte auch, es sei noch zu früh, um die Initiative des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ukraine zu bewerten, man müsse erst die Nuancen kennen lernen. Laut Peskow „verdienen natürlich alle Ideen, die Russlands Interessen und Bedenken berücksichtigen, Aufmerksamkeit“.

Die Erklärung der G7

Die G7-Außenminister haben sich darauf geeinigt, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen und die Ukraine „so lange wie nötig“ zu unterstützen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die zum Abschluss eines Treffens im japanischen Ferienort Karuizawa (Präfektur Nagano) veröffentlicht wurde.

Die Minister versprachen, gemeinsam zu versuchen, Waffentransfers nach Russland durch Drittländer zu verhindern und auch weiterhin gegen diejenigen vorzugehen, die Russlands Aktionen in der Ukraine materiell unterstützen“.

in der Erklärung wurde „die Verpflichtung, die Täter nach dem Völkerrecht vor Gericht zu stellen, auch durch Unterstützung der Bemühungen internationaler Mechanismen, insbesondere des Internationalen Strafgerichtshofs“ bekräftigt. Die Minister sprachen sich auch dafür aus, „die Einrichtung eines internationalen Gerichtshofs auf der Grundlage des ukrainischen Rechtssystems zu prüfen“ und wiesen darauf hin, wie wichtig es ist, „ukrainisches Kulturgut zu schützen“.

Berlins Druck auf Bern

Deutschland hofft auf Fortschritte in der Frage, ob die Schweiz der Ukraine die Erlaubnis erteilt, in der Eidgenossenschaft produzierte Munition, unter anderem für die Gepard-Flugabwehrkanonen, zu transferieren, sagte der deutsche Bundeskanzler nach Gesprächen mit dem Schweizer Bundespräsidenten.

Laut Scholz zwingt die Situation in der Ukraine die europäischen Länder dazu, „zu unbequemen, aber richtigen Entscheidungen bereit zu sein“, nämlich Kiew „politisch und finanziell zu unterstützen und Waffen zu liefern, solange es nötig ist“.

Die Schweiz tue „alles, was möglich ist, um die anti-russischen Sanktionen in vollem Umfang umzusetzen“, werde aber im Moment nicht von ihrem Verbot des Transfers von Militärgütern in die Ukraine abrücken, so Berse in seiner Antwort. „Sie können nicht verlangen, dass wir unsere eigenen Gesetze brechen“, betonte er, schloss aber nicht aus, dass die bestehenden Regeln in Zukunft an neue Bedürfnisse „angepasst“ werden könnten.

Vermisste

Mehr als 7.000 ukrainische Militärangehörige werden derzeit vermisst, so der ukrainische Beauftragte für unter besonderen Umständen vermisste Personen, Oleg Kotenko. „Wir gehen davon aus, dass sich die von uns als vermisst gemeldeten Personen doch in Gefangenschaft befinden. Unseren Statistiken zufolge handelt es sich zu 60 bis 65 Prozent um lebende Menschen, die sich in Gefangenschaft befinden“, sagte er im ukrainischen Fernsehsender Rada.

Kotenko fügte hinzu, dass die Kiewer Behörden dabei seien, ein elektronisches Register der Vermissten zu erstellen. Seinen Informationen zufolge wird das ukrainische Militär in etwa einem Monat mit der obligatorischen Entnahme von Biomaterialien beginnen, was die Identifizierung der Toten beschleunigen wird.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen