Putin im O-Ton über den möglichen Einsatz von Atomwaffen

Kriegsgefahr

Bei der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums wurde Putin auch danach gefragt, unter welchen Umständen er Atomwaffen einsetzen würde.

Da westliche Medien und Politiker immer fabulieren, dass Putin und seine Regierung mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen, was allerdings Unsinn und frei erfunden ist, wie ich immer wieder aufgezeigt habe, übersetze ich die Frage des Moderators der Podiumsdiskussion des Petersburger Wirtschaftsforums, in der es um die atomare Abschreckung und den möglichen Einsatz von Atomwaffen ging, damit deutsche Leser sich ein eigenes Bild von den „russischen Drohungen“ machen können.

Beginn der Übersetzung:

Moderator: Ich muss Ihnen nicht sagen, dass immer mehr russische Militärexperten, und nicht nur sie, anfangen, über den möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen zu sprechen. Aber natürlich nur unter extremen Umständen, die noch nicht eingetreten sind und von denen wir alle hoffen, dass sie nicht eintreten werden.

Ich möchte daran erinnern, dass Sie einmal in Washington, das Sie in besseren Zeiten besucht haben, in der russischen Botschaft mit einer Reihe amerikanischer Experten zusammengetroffen sind, darunter James Schlesinger, dem ehemaligen Verteidigungsminister, und Brent Scowcroft, dem ehemaligen Sicherheitsberater des US-Präsidenten. Das waren die Männer, die in den 1970er Jahren am meisten für die Entwicklung des amerikanischen Konzepts eines begrenzten Atomschlags verantwortlich waren. Das sollte im Falle sowjetischer Panzervorstöße in Europa, in Richtung Ärmelkanal, geschehen.

Die sagten – und das waren ganz normale und sehr kompetente Leute -, dass dies nicht nur eine legitime militärische Taktik sei, sondern auch ein notwendiger Teil der nuklearen Abschreckung. Denn wenn der einzig mögliche Nuklearschlag mit strategischen Waffen wäre, ist das nicht sehr überzeugend, denn wer würde das tun – es sei denn, es gäbe überhaupt keine andere Möglichkeit. Aber taktische Atomwaffen seien nicht nur unter bestimmten Bedingungen wirksame Waffen, sondern auch Teil der nuklearen Abschreckung.

Wie denken Sie darüber?

Putin: Ablehnend. Dieser Einsatz von Atomwaffen ist sicherlich theoretisch möglich. Für Russland ist das möglich, wenn eine Bedrohung unserer territorialen Integrität, Unabhängigkeit und Souveränität sowie der Existenz des russischen Staates vorliegt. Atomwaffen werden hergestellt, um unsere Sicherheit im weitesten Sinne des Wortes und die Existenz des russischen Staates zu gewährleisten.

Aber erstens gibt es diese Notwendigkeit nicht und zweitens senken allein schon Überlegungen über dieses Thema die Schwelle für den Einsatz der Waffen. Das ist der erste Teil.

Der zweite Teil ist, dass wir mehr solcher Waffen haben als die NATO-Länder. Die wissen das, und sie drängen uns immer wieder, Verhandlungen über eine Reduzierung aufzunehmen. Zum Teufel mit ihnen, verstehen Sie? (Gelächter.) Denn, um es in wirtschaftlichen Begriffen auszudrücken, das ist unser Wettbewerbsvorteil.

Wie Sie wissen, haben wir mit unserem verbündeten Staat, mit Präsident Lukaschenko, darüber verhandelt, dass wir einen Teil dieser taktischen Atomwaffen auf weißrussisches Gebiet verlegen. Das ist geschehen. Die ersten Nuklearsprengköpfe wurden auf das Gebiet von Weißrussland geliefert, aber nur die ersten, der erste Teil. Aber bis zum Ende des Sommers, bis zum Ende des Jahres, werden wir diese Arbeit in vollem Umfang durchführen.

Das ist ein Element der Abschreckung, damit all diejenigen, die daran denken, uns eine strategische Niederlage zuzufügen, das nicht vergessen.

Moderator: Aber Herr Präsident, als Oberbefehlshaber wissen Sie besser als ich, dass der Gegner zumindest die Möglichkeit in Betracht ziehen muss, dass Sie, wenn die Abschreckung nicht funktioniert, das tun werden, was die Umstände erfordern. Ist das die richtige Interpretation?

Putin: (Wendet sich an den algerischen Präsidenten Tebbun) Herr Präsident, wozu drängt oder zwingt er mich? Zu was? Was soll ich sagen? Damit ich die ganze Welt erschrecken kann? Warum sollten wir die ganze Welt erschrecken?

Ich habe bereits gesagt, dass der Einsatz äußerster Maßnahmen möglich ist, wenn eine Bedrohung der russischen Staatlichkeit vorliegt. Und in diesem Fall werden wir natürlich alle Kräfte und Mittel einsetzen, die dem russischen Staat zur Verfügung stehen, daran gibt es keinen Zweifel.

Aber ich erinnere daran, dass das einzige Land in der Welt, das Atomwaffen gegen einen Nicht-Atomstaat eingesetzt hat, die USA sind, die zweimal die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki angegriffen haben. Sie waren der Meinung, dass sie das Recht dazu hatten. Dieser Präzedenzfall wurde von den USA geschaffen.

Ende der Übersetzung

