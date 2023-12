Putins prunkvoller Empfang in Arabien

Naher Osten

Der russische Präsident Putin hat letzte Woche die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien besucht, wo ihm - im Gegensatz zu westlichen Staatschefs - ein prunkvoller Empfang bereitet wurde.

Ich wollte eigentlich schon über Putins Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien berichten, aber sowohl die Pressemeldungen als auch die offiziellen Erklärungen haben nur wenig über die Inhalte der Gespräche mitgeteilt. Das einzige, was ins Auge stach, war, wie Putin dort empfangen wurde.

Der Empfang für US-Präsident Biden im letzten Jahr in Saudi-Arabien war auffällig kühl und Bundespräsident Steinmeier wurde bei seinem Besuch in Katar sogar demonstrativ eine halbe Stunde auf dem Flugplatz warten gelassen, was eine ungeheuerliche diplomatische Demütigung war und zeigt, wie man in der arabischen Welt inzwischen auf Deutschland blickt.

Der Besuch von Putin war auch ein Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und da ich selbst noch nicht über den Besuch geschrieben habe, habe ich den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Woche von Präsident Putin war voll von wichtigen internationalen Angelegenheiten. Am Mittwoch besuchte der russische Staatschef die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, wo er auf das Herzlichste empfangen wurde. Letzte Woche hingegen verbrachte ein verloren wirkender deutscher Bundespräsident Steinmeier in Katar eine halbe Stunde verwaist an der Flugzeugtür und hielt Ausschau nach denen, die ihm empfangen, oder besser gesagt, die ihn nicht empfangen würden. Die Rolle des vergessenen Kindes war die arabische Antwort auf das rüpelhafte Verhalten seiner Außenministerin Annalena Baerbock, die Katar zuvor zu einem Sponsor des Terrorismus erklärt hatte.

Die Saudis hatten auch Biden zuvor eine kalte Dusche verpasst. Als er letzten Sommer wegen Öl kam, bekam er eine höfliche Absage. Aber Putin über Putin freut man sich hier wirklich. Und sie zeigen es auch.

Über Putins Blitzbesuch in den beiden einflussreichen Ländern des Persischen Golfs und des Nahen Ostens haben alle Medien der Welt berichtet. Die amerikanischen Medien sprachen von einer seltenen Auslandsreise, mussten aber anerkennen, dass die Politik der Isolierung Russlands auf der Weltbühne endgültig gescheitert ist. Bloomberg-Kolumnisten berichten darüber mit einigem Bedauern und verweisen auf die wirtschaftlichen Erfolge Moskaus. Und in der New York Times heißt es: „Im Westen machen wir Putin zu einem Paria, aber dieser Besuch unterstreicht, dass er anderswo willkommen ist.“

Und solche Orte gibt noch viele auf der Erde. Und dort leben mehr Menschen, die Volkswirtschaften der BRICS überholen zusammengenommen bereits die Volkswirtschaften der G7. Auf die BRICS-Länder entfallen nach der Erweiterung 36 Prozent der Landfläche der Welt und 45 Prozent der Weltbevölkerung. Und der gleiche Anteil an den weltweiten Ölreserven.

Über Putins Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien berichten unsere Korrespondenten.

„Ich freue mich sehr, dass die Vereinigten Arabischen Emirate beginnen, im BRICS-System mitzuarbeiten. Wir erwarten Sie auf dem Gipfel in Kasan im kommenden Oktober. Wir arbeiten auf dem internationalen Parkett zusammen. Als Mitglied des Sicherheitsrates leisten die Vereinigten Arabischen Emirate einen großen Beitrag zur Stabilisierung der Weltlage“, sagte Wladimir Putin.

Putin traf sich mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate Mohammad bin Zayed bin Al Nahyan in sem im schneeweißen Palast im Zentrum der Hauptstadt. Gold und Marmor, traditioneller orientalischer Glanz und Prunk.

All dieser Luxus ist neu, denn der Qasr Al Watan, der Palast der Nation, wurde erst 2017 gebaut. An normalen Tagen ist er für die Öffentlichkeit geöffnet. Auf die Ankunft des russischen Präsidenten hat man sich vorbereitet. Die Länder, über die das Flugzeug des Präsidenten flog, erteilten Sondergenehmigungen, da es auf dem gesamten Weg von SU-35-Kampfjets der russischen Luftwaffe mit Standardwaffen verschiedener Klassen eskortiert wurde.

Putins Flugzeug landete auf einer ausgewiesenen Landebahn in Abu Dhabi. An der Gangway wurde der Präsident von Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dem Außenminister der Emirate, empfangen, aber während das Protokoll am Flughafen lakonisch war, wurde in der Hauptstadt der Emirate ein grandioser Empfang organisiert. Artilleriesalven und eine Ehrengarde auf beiden Seiten der Straße, auf der rechten Seite waren mit Karabinern bewaffnete Männer mit Kamelen. Auf der linken Seite stand Kavallerie, die Reiter hielten russische Fahnen. Alles war laut, hell und festlich. Fast wie während der Siegesparade in Moskau erschienen Kampfjets am Himmel über Abu Dhabi und malten mit buntem Rauch die russische Trikolore in den Himmel.

Alle bemerkten, dass der Empfang des russischen Staatschef dem vor vier Jahren in nichts nachstand. Damals wurde Putins Autokolonne von emiratischen Polizeiautos eskortiert, die sorgfältig umlackiert wurden, um wie russische Verkehrspolizei auszusehen. Aber während es sich damals um einen Staatsbesuch handelte, gilt dieser Besuch als Arbeitsbesuch. Dennoch war es den Emiraten wichtig, ihren Respekt zu zeigen, und das taten sie auch.

„Ich begrüße Sie, mein lieber Freund Wladimir Putin in den Vereinigten Arabischen Emiraten, und freue mich, Sie wiederzusehen. Ich möchte zunächst einmal sagen, dass die Beziehungen zwischen unseren Ländern historisch sind. Ich möchte betonen, dass ich Ihre persönliche Rolle bei der Stärkung der bilateralen Beziehungen sehr schätze“, begrüßte der Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate den Gast.

„Dank Ihrer Position haben unsere Beziehungen heute ein beispiellos hohes Niveau erreicht. Und wir sind in ständigem Kontakt mit Ihnen, unsere Kollegen arbeiten ständig miteinander. Die Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien sind der wichtigste Handelspartner Russlands in der arabischen Welt. Im vergangenen Jahr stieg der Handelsumsatz um 67,7 Prozent, und in diesem Jahr wird er wohl noch höher ausfallen. Das Gleiche gilt für die Investitionen“, antwortete der russische Präsident.

Die Zusammensetzung der russischen Delegation sagt viel über Investitionen und Wirtschaft aus. Der Außenminister, der Handelsminister, die Leiter von Rosatom, der Zentralbank, von Roscosmos, das Oberhaupt der Republik Tschetschenien und der Direktor des Direktinvestitionsfonds sind mitgereist.

„Der russische Direktinvestitionsfonds hat sich von Anfang an darauf konzentriert, Investoren aus dem Nahen Osten anzuziehen und enge Beziehungen zu ihnen aufzubauen“, sagte der Leiter des Fonds Kirill Dmitrijew.

Der Leiter von Rosatom berichtete über das Projekt der kleinen Kernkraftwerke. Abu Dhabi investiert traditionell in den russischen Energiesektor und, nebenbei bemerkt, in die Verkehrsinfrastruktur. Ein Abschnitt der Zentralen Ringautobahn im Moskauer Gebiet wurde unter Beteiligung von Investitionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gebaut. Und russische Autos der Luxusmarke Aurus werden jetzt auch in den Emiraten produziert.

„Dies ist ein sehr wettbewerbsfähiges Produkt, insbesondere für den lokalen Markt, sowohl in Bezug auf den Innenraum als auch auf den Komfort“, so der Minister für Industrie und Handel Denis Manturow.

Der Handelsumsatz zwischen Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten hat einen Rekordwert von neun Milliarden Dollar erreicht und wächst weiter.

„Eure Hoheit, liebe Freunde, gerade haben die Vereinigten Arabischen Emirate 52 Jahre seit der Staatsgründung gefeiert. Dazu möchte ich Sie beglückwünschen. Und ich möchte Sie daran erinnern, dass die UdSSR einer der ersten Staaten war, der sie als unabhängigen, autonomen und souveränen Staat anerkannt hat“, erklärte Putin.

Der Tag der Vereinigung der Emirate wird hier immer in großem Rahmen gefeiert. Es ist heute kaum zu glauben, aber vor einem halben Jahrhundert gab es weder die Vereinigten Arabischen Emirate noch diese ausschließlich aus Wolkenkratzern bestehende Stadt. Der Grund für die rasante wirtschaftliche Entwicklung war natürlich das explosive Wachstum der Ölindustrie, aber noch wichtiger war die Befreiung von der britischen Kolonialherrschaft.

Bis 1971 gab es auf dem Gebiet der heutigen Vereinigten Arabischen Emirate ein britisches Protektorat, das als Oman-Vertrag bezeichnet wurde. Für die Vereinigten Arabischen Emirate war es nicht einfach, wirtschaftliche und soziale Entwicklungsprojekte durchzuführen. Im Jahr 1978 verloren die Vereinigten Arabischen Emirate aufgrund der Inflation im Westen und des Verfalls der amerikanischen Währung rund 400 Millionen Dollar. Die USA versuchen immer noch, Druck auf die Emirate und andere Länder der Region auszuüben. Aber das klappt nicht besonders gut.

Von Abu Dhabi aus ist Wladimir Putin nach Riad gereist. Saudi-Arabien ist nicht mehr das, was es vor fünf Jahren war. Es ist aus dem Schatten der USA und des Westens insgesamt herausgetreten. Und jetzt hält es zusammen mit Russland – als einem der größten Ölproduzenten der Welt – die Preise hoch, um nicht vom Druck anderer Länder abhängig zu sein.

Das Flugzeug des russischen Präsidenten landete auf dem nach König Khaled benannten Flughafen, der in Riad selbst als weiser Herrscher verehrt wird, der die Öleinnahmen in die Entwicklung des Landes gelenkt hat. Wladimir Putin wurde auf dem Rollfeld vom Gouverneur der Hauptstadt und vom Innenminister empfangen. Wenige Minuten später war er bereits im Königspalast Al-Yamama.

Kronprinz Mohamed bin Salman Al Saud führt den russischen Staatschef durch die Säle, deren Decke und Wände mit Schnitzereien verziert sind und deren Boden mit italienischem Marmor ausgelegt ist. Der Prinz kennt viele Mitglieder der russischen Delegation bereits, aber es gibt immer mehr Gesprächsthemen. Neben dem Energiesektor geht es um Investitionen und die Entwicklung einer gemeinsamen Industrieproduktion. Westliche Unternehmen, die Russland verlassen haben, werden erfolgreich von östlichen Unternehmen ersetzt. Riad ist an unserer Nukleartechnologie und unserem Raumfahrtprogramm interessiert. Wladimir Putin betont, dass er sich auf das heutige Treffen gefreut hat.

„Eure Hoheit, zunächst möchte ich Ihnen für die Einladung danken. Wir haben Sie in Moskau erwartet. Ich weiß, dass die Umstände zu Anpassungen dieser Pläne geführt haben. Aber nichts kann die Entwicklung unserer freundschaftlichen Beziehungen stören. Da ich mich auf einem geplanten Besuch in den Vereinigten Arabischen Emiraten befand, habe ich Ihre Einladung genutzt, um mit Ihnen und all unseren Freunden zu sprechen, mit denen wir unsere Zusammenarbeit in den letzten sieben Jahren aktiv ausgebaut haben. Aber das nächste Treffen soll in Moskau stattfinden“, sagte Putin.

Dem hat der Kromprinz sofort zugestimmt.

Das Königreich öffnet sich rasch. Gleichzeitig wird hier seine jahrhundertealte Geschichte wiederbelebt. Die erste Hauptstadt Saudi-Arabiens, die Stadt Daraya, wird wiederaufgebaut. Und man erzählt stolz, dass es dieser Palast war, der zu dem Ort wurde, an dem sich die arabischen Völker um des Friedens und des Wohlstands willen vereinigt haben.

Saudi-Arabien wird das Land der zwei heiligen Stätten genannt. Gemeint sind Mekka und Medina, die beiden wichtigsten heiligen Städte des Islam. Die Sowjetunion war eine der ersten, die Saudi-Arabiens vor fast einem Jahrhundert als unabhängigen Staat anerkannte.

„In den letzten sieben Jahren haben die Beziehungen natürlich ein nie dagewesenes Niveau erreicht. Und das ist das Ergebnis der klugen Politik Ihres Vaters, des Hüters der beiden Heiligtümer, des Königs von Saudi-Arabien, unter Ihrer direkten Beteiligung“, fügte Putin hinzu.

„Es gibt viele Themen, gemeinsame Interessen, wir arbeiten zusammen, um Stabilität und Entwicklung in der ganzen Welt zu erreichen, einschließlich der Region des Nahen Ostens. Dank der politischen Kooperation und Zusammenarbeit ist es uns gelungen, eine Reihe von Dingen im Nahen Osten positiv zu beeinflussen, was die Sicherheit in der Region erhöht hat“, antwortete bin Salman.

Putins Reise war sowohl für den praktischen Ausbau der bilateralen Beziehungen als auch wegen politischer Signale an den Westen wichtig. Dabei haben auch die Gastgeber Signale ausgesandt. Der betont warme und freundliche Empfang des russischen Präsidenten mit allen diplomatischen Mitteln ist in vielerlei Hinsicht eine Antwort auf die Arroganz und Vernachlässigung durch die USA. In solchen Fällen wird normalerweise auch auf die Körpersprache geachtet. Der feste Händedruck mit Putin und der betont kühle Händedruck mit Biden sind ein auffälliger Kontrast. Das ist nicht zu bestreiten. Die westliche und östliche Presse war sich in ihren Einschätzungen weitgehend einig.

Die deutsche Zeitung „Welt“ schrieb: „Der prunkvolle Empfang unterstrich die weitreichenden Beziehungen der Vereinigten Arabischen Emirate zu Russland, die nach der Verschärfung der westlichen Sanktionen gegen Moskau noch enger geworden sind“

Die arabische Asharq Al-Awsat schrieb: „In den vergangenen 90 Jahren waren die saudi-russischen Beziehungen von gegenseitigem Verständnis, übereinstimmenden Ansichten und Interessen geprägt, und diese strategische Beziehung stärkt das enorme Potenzial beider Länder.“

Die türkische Milliyet schrieb: „Putin sBlitztour ist eine Herausforderung! Es ist eine Reise, die den Krieg überschattet.“

Sowohl mit dem emiratischen Präsidenten als auch mit dem saudischen Prinzen sprach Putin über die Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts. Die Länder riefen zu einem sofortigen Waffenstillstand auf. Der Präsident informierte seine Kollegen auch über die Ukraine-Krise, zu der Abu Dhabi und Riad von Anfang an eine betont neutrale Haltung eingenommen haben.

Ende der Übersetzung

