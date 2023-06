Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 19. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung des 19. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Die UNO begrüßt Afrikas Initiativen, die NATO ist für Frieden, aber aus einer Position der Stärke: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaposa hat die Reise der afrikanischen Friedensmission in die Ukraine und nach Russland bewertet und das Ergebnis als ermutigend bezeichnet. Der Friedensplan der afrikanischen Staaten enthalte Bestimmungen, die durchaus umgesetzt werden könnten, fasste der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow die Ergebnisse der Reise zusammen. Und UN-Untergeneralsekretär Farhan Haq bezeichnete die Treffen der Mission in Kiew und Moskau als „einen sehr positiven Schritt“.

Am Montag erklärte der Sprecher der EU Christian Wiegand, dass die Staats- und Regierungschefs der EU die Frage der Verwendung der in der EU blockierten russischen Vermögenswerte zur Unterstützung der Ukraine bei dem Gipfeltreffen in Brüssel am 29. und 30. Juni erörtern würden.

Darüber hinaus haben die ukrainischen Streitkräfte am 19. Juni erneut die Stadt Wolnowacha in der DNR und die Grenzgebiete der Regionen Belgorod und Kursk mit Raketen, Artillerie und Mörsern beschossen, wobei nach Angaben der russischen Regionalbehörden Zivilisten verletzt wurden.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

In den vergangenen 24 Stunden unternahmen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte die aktivsten Angriffsversuche südlich von Donezk und bei Donezk, wo die russischen Streitkräfte insgesamt sieben Angriffe abwehren konnten. Zwei weitere Angriffe wurden in der Region Saporoschschje abgewehrt. Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, sagte, dass die Gesamtverluste der ukrainischen Streitkräfte in diesen Abschnitten mehr als 440 Personen betrugen, und dass fünf Panzer, 20 Schützenpanzer und andere gepanzerte Ausrüstung wurden zerstört.

Bei Krasnoliman, Kupjansk und Cherson verloren die ukrainischen Streitkräfte etwa 190 Soldaten, mehrere gepanzerte Fahrzeuge und verschiedene Artilleriewaffen, darunter auch solche aus den USA und Polen. Ein ukrainischer Hubschrauber vom Typ Mi-8 wurde in der Nähe der Stadt Orechovo in der Region Saporoschschje abgeschossen.

In den vergangenen 24 Stunden hätten russische Truppen außerdem Lagerstätten von im Ausland hergestellter militärischer Ausrüstung vom Meer aus mit präzisionsgelenkten Langstreckenwaffen angegriffen, so Konaschenkow weiter.

Beschuss russischer Regionen

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Montag die Stadt Wolnowacha mit mehreren Raketenwerfern beschossen, teilten die Behörden der DNR mit. Bei dem Beschuss wurden 20 Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Ein sechsjähriges Mädchen wurde in der Nähe der Stadt getötet, nachdem es von einer ukrainischen Landmine in die Luft gesprengt worden war.

Auch der Stadtbezirk Valuy in der Region Belgorod geriet unter Raketen- und Artilleriebeschuss. Nach Angaben des Gouverneurs der Region, Wjatscheslaw Gladkow, wurden acht Menschen verletzt, darunter ein Kind. In den vergangenen 24 Stunden wurden in der Region insgesamt etwa 150 Angriffe von ukrainischer Seite registriert, und ein Dorf wurde von Drohnen angegriffen.

In der Region Kursk ist der Beschuss der Grenzstadt Gluschkowskij häufiger geworden, wie der Gouverneur der Region, Roman Starowoit, sagte.

„Schmutzige Bombe“

Nach neuesten Informationen könnte Kiew weiter an einer „schmutzigen“ Atombombe arbeiten, meldet der Auslandsgeheimdienst SVR unter Berufung auf den Leiter der Behörde Sergej Naryschkin.

Nach Angaben der Pressestelle des SVR belegen die Informationen, die die russische Seite über die Entscheidung der ukrainischen Regierung erhalten hat, eine Charge bestrahlten Brennstoffs aus dem Kernkraftwerk Rivne zur Wiederaufbereitung zu schicken, die Absichten Kiews. Der Geheimdienst stellte fest, dass der Brennstoff in zwei speziellen Transportbehältern zum zentralen Lager für abgebrannte Brennelemente in Tschernobyl transportiert wurde, ohne die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) darüber zu informieren, was einen Verstoß gegen die geltenden Vorschriften darstellt.

Afrikanische Friedensstifter

Die Ergebnisse der Reise der afrikanischen Friedensmission nach Russland und in die Ukraine zur Lösung der Ukraine-Krise seien ermutigend, sagte der südafrikanische Präsident, der die Delegation leitete. Ihm zufolge gibt der „positive Empfang“, den er in Kiew und St. Petersburg erhalten hat, „Anlass zu Optimismus“ und lässt hoffen, dass die von der Mission vorgelegten Vorschläge „berücksichtigt werden“.

Ramaposa betonte, dass der Konflikt in der Ukraine reale Auswirkungen auf die afrikanischen Länder und die Wirtschaft des Kontinents habe, weshalb es für die afrikanischen Staaten von größtem Interesse sei, über das Schwarze Meer ungehindert mit Getreide, Düngemitteln und anderen Ressourcen versorgt zu werden.

In den afrikanischen Vorschlägen zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine „sind bestimmte Themen, die durchaus umgesetzt werden können“, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten. Der Dialog mit den afrikanischen Ländern werde fortgesetzt, auch auf dem Russland-Afrika-Gipfel, der in einem Monat in St. Petersburg stattfinden wird.

UN-Untergeneralsekretär Farhan Haq bezeichnete die Reise der afrikanischen Staats- und Regierungschefs als einen „sehr positiven Schritt“, der zu den „Bemühungen um eine Annäherung der Konfliktparteien“ in der Ukraine beitrage.

Blinkens Behauptungen

Die USA würden eine konstruktive Rolle Chinas bei der Lösung des Konflikts in der Ukraine begrüßen, sagte US-Außenminister Anthony Blinken auf einer Pressekonferenz nach einem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und Gesprächen mit anderen Beamten.

Blinken zufolge hat er von der chinesischen Führung die Zusicherung erhalten, dass Peking Russland keine militärische Unterstützung für den Einsatz im Ukraine-Konflikt leisten wird. Der US-Außenminister bezeichnete eine solche chinesische Politik als wichtig und sagte, die USA hätten bisher „keine Beweise gesehen, die den Zusicherungen Pekings widersprechen“.

Ebenfalls am Montag hat die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, die Bereitschaft Chinas, ein Garant für die Sicherheit der Ukraine zu sein, weder bestätigt noch dementiert. „In der ukrainischen Frage ist Chinas Position konsistent und klar. Wir werden die Friedensgespräche weiterhin auf unsere Weise fördern und zur politischen Lösung der Krise beitragen“, sagte sie.

NATO für Frieden aus einer Position der Stärke

Die Nordatlantische Allianz ist gegen das Einfrieren des Konflikts in der Ukraine und gegen Vereinbarungen zur Beilegung des Konflikts zu Bedingungen, die „von Russland diktiert werden“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einem Besuch in Deutschland.

Unter Einfrieren des Konflikts verstehen Brüssel und Kiew Initiativen zur Beendigung der Feindseligkeiten und zur Aufnahme von Verhandlungen. Nach dem Ansatz der NATO kann ein „gerechter Frieden“ nur aus einer Position der Stärke heraus erreicht werden, wie Stoltenberg erklärte: „Die ukrainische Offensive geht weiter. Je mehr Territorium die Ukraine einnehmen kann, desto stärker sind ihre Karten am Verhandlungstisch.“

Bundeskanzler Olaf Scholz forderte die NATO-Partner auf derselben Pressekonferenz auf, sich „darauf einzustellen, dass der russische Krieg gegen die Ukraine lange dauern kann“. „Deutschland wird die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Aber es ist auch klar, dass die NATO nicht zur Konfliktpartei wird“, sagte er.

Eingefrorene Vermögenswerte

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden auf ihrem Gipfeltreffen in Brüssel am 29. und 30. Juni über die Verwendung der eingefrorenen 200 Milliarden Euro an russischen Zentralbankguthaben zur Unterstützung der Ukraine beraten, sagte ein Sprecher der EU-Kommission.

Er fügte hinzu, dass 24,1 Milliarden Euro an privaten Vermögenswerten eingefroren worden seien: „Wir arbeiten weiter daran, Verstöße gegen Sanktionen unter Strafe zu stellen, damit diese Vermögenswerte beschlagnahmt werden können, wenn jemand versucht, gegen die Sanktionen zu verstoßen. Wir hoffen, dass dies bald Gesetz wird“, sagte Wiegand.

Die britische Regierung hat einen Gesetzentwurf eingebracht, der es ermöglichen würde, die Sanktionen gegen Russland aufrechtzuerhalten, bis Moskau der Ukraine eine Entschädigung zahlt, berichtet Reuters unter Berufung auf den britischen Außenminister James Cleverley. Die neuen Maßnahmen sehen insbesondere vor, dass Personen, die unter die britischen Sanktionen fallen, die eingefrorenen Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine spenden können.

Gleichzeitig verlangt die neue Gesetzgebung, dass Personen und Einrichtungen, gegen die London im Rahmen der anti-russischen Sanktionen Beschränkungen verhängt hat, ihr Vermögen im Königreich offenlegen müssen. Seit Beginn der Militäroperation hat Großbritannien mehr als 1.500 russische Einzelpersonen und Organisationen auf die schwarze Liste gesetzt und ihre Vermögenswerte im Wert von mehr als 18 Milliarden Pfund (23 Milliarden Dollar) eingefroren.

Ende der Übersetzung

