Helsinki erhielt die entsprechenden Informationen aus Moskau am 23. Mai

Russland hat Finnland mitgeteilt, dass es das Abkommen über zusätzliche militärische Inspektionen gekündigt hat. Das teilte das finnische Außenministerium am Dienstag mit.

„Finnland hat heute von Russland die Information erhalten, dass es das bilaterale Abkommen über zusätzliche militärische [Inspektions-]Besuche ab dem 1. Juni aufkündigen wird“, teilte das finnische Außenministerium in einer Erklärung mit.

Dieses Abkommen war seit 2000 in Kraft und sah zwei Inspektionen pro Jahr vor: durch finnische Soldaten im westlichen Militärbezirk Russlands und durch russische Militärexperten auf finnischem Gebiet. Das letzte Mal wurden solche Veranstaltungen in bilateralem Format vor der Pandemie abgehalten, so das finnische Außenministerium.

Das Abkommen ergänzte das Wiener Dokument, das 2011 von den Teilnehmern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa angenommen wurde. Es sieht insbesondere einen umfassenden Informationsaustausch über Streitkräfte, Verteidigungsplanung und Militärhaushalte, Inspektionen sowie die gegenseitige Benachrichtigung über bestimmte militärische Aktivitäten der Unterzeichnerstaaten gegenseitig vor.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen