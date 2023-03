Ukraine

Eine Million Geschosse aus der EU für Kiew und russisches Getreide für Afrika: Die Situation um die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin und der chinesische Präsident Xi Jinping, der am Montag zu einem Staatsbesuch in Moskau angekommen ist, werden die Vorschläge Pekings zur Lösung des Konflikts in der Ukraine besprechen.

In seiner Rede auf der parlamentarischen Konferenz Russland-Afrika versicherte der russische Staatschef, dass Moskau im Falle eines Rückzugs Russlands aus dem Getreideabkommen „die gesamte Menge [an Getreide], die in der vorangegangenen Periode geliefert wurde“, kostenlos an bedürftige afrikanische Länder liefern werde.

Die USA kündigten ein weiteres Militärhilfepaket für die Ukraine im Wert von 350 Millionen Dollar an und die EU-Länder genehmigten einen Plan zur Lieferung von einer Million Granaten an Kiew in den nächsten 12 Monaten, wofür zwei Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen.

Verlauf der Operation

Nach Angaben von Generalleutnant Igor Konaschenkow, dem Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, haben die russischen Streitkräfte über Nacht bis zu 490 Kämpfer der ukrainischen Streitkräfte in den Regionen Donezk, Kupjansk, Krasnoliman, Cherson, Süddonezk und Saporoschja vernichtet.

Auch eine beträchtliche Menge an militärischer Ausrüstung wurde zerstört. Die taktische und militärische Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der russischen Streitkräfte haben 82 Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, feindliche Truppen und Ausrüstung in 112 Gebieten getroffen, so Konaschenkow.

Die russischen Streitkräfte kontrollieren etwa 70 Prozent von Artjomowsk (ukrainischer Name: Bachmut), aber die ukrainischen Streitkräfte planen eine Offensive, wie aus einem Brief des Gründers der privaten Militärfirma, Jewgeni Prigozhin, an den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu hervorgeht. „Nach den vorliegenden Informationen plant der Gegner Ende März/Anfang April eine groß angelegte Offensive und flankierende Schläge, um die Söldnergruppe Wagner von den russischen Streitkräften abzuschneiden“, heißt es in dem Brief.

Prigozhin forderte Schoigu auf, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Umsetzung der ukrainischen Pläne zu verhindern, da dies „zu negativen Konsequenzen für die Militäroperation führen wird“.

Das ukrainische Kommando verstärkt seine Truppenverbände bei Donezk, wie der pensionierte Oberstleutnant der LNR-Volksmiliz Andrej Maroschko berichtete. Ihm zufolge bewegen sich Kolonnen von gepanzerten Rad- und Kettenfahrzeugen durch die Siedlungen Slavjansk, Kramatorsk und Druzhkovka in Richtung Artjomovsk.

Die Wichtigkeit der Berücksichtigung der Moskauer Position bei der Umsetzung des Getreideabkommens

In seiner Rede auf der parlamentarischen Konferenz Russland-Afrika betonte Putin, wie wichtig es sei, den Standpunkt Moskaus bei der umfassenden Umsetzung des Getreideabkommens zu berücksichtigen, und wies darauf hin, dass die weitere Beteiligung der russischen Seite an dem Abkommen davon abhänge. Er betonte, dass Moskau auf dem Paketcharakter des Abkommens bestehe, „vor allem im Interesse der afrikanischen und anderer Entwicklungsländer“. Der russische Präsident verwies darauf, dass bisher von der Gesamtmenge des aus der Ukraine exportierten Getreides „45 Prozent in europäische Länder und nur 3 Prozent nach Afrika gegangen sind“, und sagte, dass „trotz aller Beschränkungen und Begrenzungen für den Export von russischem Getreide fast 12 Millionen Tonnen aus Russland nach Afrika geliefert wurden“. (Anm. d. Übers.: Das Getreideabkommen umfasst nicht nur den Export von ukrainischem Getreide, sondern der Westen sollte alle Sanktionen aufheben, die den Export von russischem Getreide und Düngemitteln behindern, was der Westen nicht getan hat, Details finden Sie hier)

Putin versicherte, dass Moskau für den Fall, dass es sich entschließen sollte, das Getreideabkommen nicht zu verlängern, bereit sei, „die gesamte Menge, die in der Vergangenheit in die besonders bedürftigen Länder Afrikas geliefert wurde, von Russland aus kostenlos an diese Länder zu liefern.“

Gespräche über den Friedensplan

Moskau habe die Vorschläge Pekings zur Lösung des Konflikts in der Ukraine gelesen, sagte Putin bei einem Treffen mit Xi Jinping.

„Natürlich werden wir die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen“, sagte der russische Staatschef und wies darauf hin, dass China „von den Grundsätzen der Gerechtigkeit und der Achtung der grundlegenden Bestimmungen des internationalen Rechts“ ausgehe.

Selenskys Weigerung, sich mit führenden Hierarchen der Ukrainisch-Orthodoxe Kirche zu treffen

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat sich geweigert, die führenden Hierarchen der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche unter der Leitung ihres Oberhaupts Metropolit Onufry zu empfangen, die zum Büro des Staatschefs gekommen waren und um ein Treffen gebeten hatten.

Nach Angaben von Sergej Nikiforow, dem Pressesprecher von Selensky, traf sich die Delegation mit Mitarbeitern der zuständigen Abteilungen des Präsidialamtes, um die Bitte an das Staatsoberhaupt übergeben, zu registrieren und zur weiteren Prüfung vorzulegen.

Die Hierarchen der Ukrainisch-Orthodoxe Kirche weigerten sich jedoch, ihre Botschaft an einen Vertreter des Büros von Selensky zu übermitteln, und erklärten, sie hofften auf ein persönliches Treffen mit dem Staatschef.

Waffen für Kiew

Washington hat der Ukraine ein weiteres Militärhilfepaket im Wert von rund 350 Millionen Dollar gewährt, wie US-Außenminister Anthony Blinken in einer Erklärung mitteilte. Das Paket umfasst insbesondere Munition für HIMARS-Mehrfachraketen und Haubitzen, Munition für Bradley Schützenpanzer, HARM-Radarraketen, Panzerabwehrwaffen und Flussboote. Blinken betonte, dass „nur Russland“ die Feindseligkeiten in der Ukraine beenden könne.

Die EU-Länder haben einen Plan für die Lieferung von einer Million Granaten an die Ukraine in den nächsten 12 Monaten gebilligt, für die zwei Milliarden Euro bereitgestellt werden sollen, so EU-Chefdiplomat Josep Borrell. Das Geld wird aus der Europäischen Friedensfazilität bereitgestellt, aus der die EU seit Beginn des Konflikts bereits 3,6 Milliarden Euro für die Ukraine ausgegeben hat.

Die Europäische Verteidigungsbehörde teilte mit, dass 17 EU-Mitgliedstaaten und Norwegen ein Projekt für die gemeinsame Beschaffung von Munition zur Versorgung der Ukraine und zur Wiederauffüllung ihrer eigenen Bestände unterzeichnet hätten.

Ungarn wird sich nicht an der Beschaffung von Munition für die Ukraine beteiligen, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó. Ihm zufolge beabsichtigt Budapest, seinen Beitrag an die EU für andere Zwecke zu verwenden, nämlich für die „Stärkung der Sicherheit in der westlichen Balkanregion“, einschließlich der Bekämpfung der illegalen Migration. Gleichzeitig machte Szijjártó deutlich, dass Ungarn kein Veto gegen die EU-Entscheidung einlegen werde, um die Einheit innerhalb der Organisation nicht zu brechen und gewisse Verpflichtungen gegenüber Verbündeten einzuhalten.

Konfiszierung von Eigentum

Das Oberste Anti-Korruptionsgericht der Ukraine hat das Eigentum an dem großen Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Ocean Plaza in Kiew, als dessen Nutznießer die ukrainische Regierung die russischen Geschäftsleute Arkady und Igor Rotenberg betrachten, zugunsten des Staates beschlagnahmt.

Nach Angaben der ukrainischen Zeitung Ekonomitscheskaja Pravda besitzt Arkady Rotenberg das Einkaufszentrum Ocean Plaza über die „Lybid Investment Union“ LLC, deren Aktienkapital zu 100 Prozent von „Avangard-Vilarti“ LLC gehalten wird. Der Wert des Einkaufszentrums wird auf 180 Millionen Dollar geschätzt.

