Ukraine

Selenskys Besuch in Polen, Beschlagnahmung von UOC-Kirchen und NATO-Hilfe: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky sagte am Mittwoch bei einem offiziellen Besuch in Warschau, dass es bald keine Grenzen mehr zwischen den beiden Ländern geben werde.

Randalierer der ukrainisch-orthodoxen Kirche haben mehrere Kirchen der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche in verschiedenen Teilen des Landes in ihre Gewalt gebracht.

Die NATO hat ein mehrjähriges Hilfsprogramm für Kiew angekündigt.

Die TASS hat die wichtigsten Entwicklungen rund um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Russische Truppen haben die Kommando- und Kontrollposten von zwei Brigaden der ukrainischen Streitkräfte in der DNR getroffen, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow. Außerdem hätten die russischen Streitkräfte in der Nacht zwei feindliche Munitionsdepots in der Volksrepublik Donezk und der Region Saporoschschje zerstört.

Die russischen Streitkräfte hätten an einem Tag die Aktivitäten von acht ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen bei Kupjansk, Süd-Donezk und Saporoschschje unterbunden, so Konaschenkow weiter. Bei Krasno-Limansk vereitelte die russische Streitkräftegruppe Mitte einen Gegenangriff der ukrainischen Streitkräfte und vernichtete über 80 feindliche Kämpfer. Insgesamt beliefen sich die ukrainischen Verluste an diesem Tag auf mehr als 540 Kämpfer.

Wiederaufbau der neuen Gebiete

In Mariupol wird jetzt in großem Umfang gebaut, die Stadt verändert sich, und so sollte es in allen Siedlungen in den neuen Gebieten sein, sagte der russische Präsident Wladimir Putin auf einer Sitzung des russischen Sicherheitsrates. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Marat Tschusnullin, der den Bericht vortrug, berichtete, dass die Programme zur sozioökonomischen Entwicklung mehr als 300 Aktivitäten in den neuen Regionen Russlands vorsehen. Darüber hinaus werde sich die Situation im Bereich der mobilen Kommunikation dort in naher Zukunft drastisch verbessern, versicherte er.

Rund 3,1 Millionen Menschen (etwa 64 Prozent der Bevölkerung) in den neuen Regionen erhalten regelmäßig Renten und andere Sozialleistungen, sagte Tschusnullin. Er wies auch darauf hin, dass die 200 Kilometer lange Wasserleitung vom Don nach Donezk, die die DNR mit Wasser versorgen soll, vollständig fertig gestellt ist und das Wasser bald im Ballungsraum Donezk ankommen wird.

Im vergangenen Jahr wurden in den neuen russischen Regionen rund 9.500 Objekte gebaut und rekonstruiert und Hunderte von Kilometern an Gasleitungen wiederhergestellt, so Tschusnullin. In der Region Saporoschschje sei ein von der Ukraine unabhängiges Gasversorgungssystem geschaffen worden, fügte er hinzu.

Die polnisch-ukrainische Grenze

Selensky hat Polen einen offiziellen Besuch abgestattet. Bei einem Treffen mit seinem polnischen Amtskollegen Andrzej Duda sagte er, dass es bald „keine Grenzen mehr zwischen den beiden Ländern geben wird – weder politisch noch wirtschaftlich und vor allem nicht historisch“. Duda überreichte Selensky daraufhin die höchste staatliche Auszeichnung Polens, den Orden des Weißen Adlers.

Der ehemalige Botschafter der LNR in Moskau, Rodion Miroschnyk, kommentierte diese Äußerung des ukrainischen Präsidenten mit den Worten, sie sei ein weiteres Beispiel für die Vorbereitungen einer schrittweisen Übernahme ukrainischer Gebiete durch Warschau.

Im vergangenen Sommer verabschiedete das ukrainische Parlament ein Gesetz über besondere Garantien für polnische Staatsbürger, das den Polen unter anderem das Recht einräumt, zu arbeiten und sich als Steuerzahler registrieren zu lassen, wirtschaftliche Tätigkeiten auszuüben, in Bildungseinrichtungen zu studieren, medizinische Versorgung und bestimmte Sozialleistungen nach ukrainischem Recht in Anspruch zu nehmen.

Beschlagnahmung von UOC-Kirchen

Anhänger der orthodoxen Kirche in der Ukraine haben die St.-Georgs-Kathedrale in Lwow und auch Kirchen in den Regionen Riwne und Czernowitz besetzt.

Langjährige Unterstützung durch die NATO

Die NATO-Außenminister haben sich bei einem Treffen in Brüssel darauf geeinigt, ein strategisches, mehrjähriges Hilfsprogramm für die Ukraine zu entwickeln, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Er wies darauf hin, dass „die Zukunft der Ukraine zur euro-atlantischen Familie gehört“.

Laut US-Außenminister Anthony Blinken hat sich an der Politik der „offenen Tür“ der NATO gegenüber der Ukraine nichts geändert, der Westen konzentriere sich auf praktische Schritte in diesem Bereich. „Aber wir müssen uns jetzt intensiv auf die kommenden Wochen und Monate konzentrieren, insbesondere unter Berücksichtigung der Vorbereitung der Ukraine auf eine Gegenoffensive“, sagte er. Die westlichen Länder unterstützen die diplomatischen Bemühungen zur Lösung des Konflikts, werden aber weiterhin Waffen an Kiew liefern, bis der Frieden erreicht ist, fügte der US-Außenminister hinzu.

Ende der Übersetzung

