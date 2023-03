Spekulationen über Transporte alter T-55-Panzer in Russland

Gehen Russland die Panzer aus?

In Russland wurden Züge gesichtet, die alte T-55-Panzer transportieren und westliche Medien melden daher, dass Russland die modernen Panzer ausgehen. Was könnte der wahre Grund sein?

Der Spiegel meldet Transporte alter sowjetischer Panzer unter der Überschrift „Krieg in der Ukraine – Jetzt kämpft Russland mit Panzern aus dem Museum“ und freut sich:

„Wenn ein Zug voller Panzer durch die russische Landschaft fährt, sorgt dies in der Regel für Unwohlsein im Ausland. Moskaus Reserven an schwerem Gefährt sind schon seit Jahrzehnten gefürchtet. Derzeit sorgen sie aber eher für Spott: Mit T-54 und T-55-Modellen entstauben die Russen offenbar Gerät für den Kampfeinsatz in der Ukraine, das aus den späten Vierzigerjahren stammt.“

Natürlich wären die alten Panzer keine Gegner für moderne westliche Panzer, die derzeit an Kiew geliefert werden. Allerdings ist es zweifelhaft, dass die russische Armee die sowjetischen Alt-Panzer gegen westliche Panzer einsetzen möchte. Vielmehr scheint eine andere Erklärung logischer.

Die Besonderheit des T-55

Der T-55 ist ein modifizierter T-54. Der T-54 wurde von der Sowjetunion ab 1947 in Dienst gestellt, es zeigte sich jedoch bald, dass er eine entscheidende Schwäche hatte. Bei Atombombentests fanden die Sowjets heraus, dass der T-54 kaum Schutz vor Strahlung und erst recht nicht vor kontaminierter Atemluft bot. Das war der Hauptgrund, auf Basis des T-54 den T-55 zu entwickeln, der die Besatzung in radioaktiv verstrahlter Umgebung schützen konnte. Dazu wurden besondere Filter eingebaut und auch eine vollkommene Abschottung der Besatzung von der Luft der Umgebung war möglich.

Daher ist es wahrscheinlich, dass die in Russland gesehenen Transporte der Alt-Panzer damit zusammenhängen, dass Großbritannien die Lieferung von Uranmunition an Kiew angekündigt hat, denn die T-55-Panzer können in verstrahltem Gebiet als – wenn auch nicht vollwertiger – Ersatz für Artillerie eingesetzt werden, deren Besatzung nicht vor Radioaktivität geschützt ist, weil sie zur Bedienung ihrer Artillerie ihre Fahrzeuge verlassen muss.

Alles Spekulation

Natürlich ist das alles derzeit Spekulation und niemand weiß bisher, warum Züge mit Alt-Panzern in Russland unterwegs sind. Aber in Anbetracht der Lieferung von Uranmunition an die Ukraine ist es nicht ausgeschlossen, dass die Panzer für einen Einsatz in von dieser Munition verstrahlten Gebieten vorbereitet werden sollen.

Die Freude westlicher Medien, den Russen würden die Panzer ausgehen und sie würden daher nun mit Musems-Panzern gegen moderne Leoparden kämpfen müssen, dürfte verfrüht sein. Es sei daran erinnert, dass die gleichen Quellen, die den Russen heute einen Mangel an Panzern nachsagen, schon im März 2022 berichtet haben, den Russen würden die Raketen ausgehen und Angriffe auf das ukrainische Hinterland wären demnächst fast unmöglich.

In diesen Zeiten ist es schwer, aktuelle Meldungen einzuschätzen, aber die westlichen Jubelmeldungen, den Russen würde dieses oder jenes ausgehen, hören wir seit einem Jahr, ohne dass den Russen bisher irgendetwas ausgegangen wäre. Westliche Medien sind in ihrer offenen Kriegspropaganda schnell mit solchen Jubelmeldungen zur Stelle, während Russland dazu seit einem Jahr konsequent schweigt und die westlichen Meldungen – zumindest bisher – durch seine Taten, und nicht durch Worte, widerlegt hat.

Daher werden wir abwarten und ein wenig Geduld haben müssen, bis wir erfahren, ob es eine ukrainische Offensive geben wird, wie sich die westlichen Panzer dabei schlagen und ob die Russen noch genug Panzer haben, um darauf zu reagieren.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört "" gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

