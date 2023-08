Der Sprecher des Präsidenten des afrikanischen Landes, Vincent Magwenya, wies auf die Notwendigkeit hin, jede Gelegenheit zur Lösung der Ukraine-Krise zu nutzen

Südafrika hat beschlossen, an den bevorstehenden Konsultationen über die Ukraine in Saudi-Arabien teilzunehmen, da es notwendig sei, jede Gelegenheit zur Lösung der Ukraine-Krise zu nutzen. Das erklärte der Sprecher des südafrikanischen Präsidenten, Vincent Magwenya, bei einer Pressekonferenz als Antwort auf eine Frage der TASS.

„Südafrika sucht im Rahmen der afrikanischen Friedensmission nach Möglichkeiten, die Krise in der Ukraine friedlich zu lösen. Wir sind uns auch anderer Initiativen zur friedlichen Lösung des Konflikts bewusst“, sagte Magwenya. „Wenn wir eingeladen werden, an Treffen teilzunehmen, bei denen solche Initiativen auf der Tagesordnung stehen, nehmen wir diese Einladungen an.“

Nach Angaben des Sprechers des Präsidenten wird Südafrika bei dem bevorstehenden Treffen durch den Sicherheitsberater vertreten sein. „Das ist das zweite Treffen im Rahmen der so genannten Kopenhagen-Initiative. Wir haben an dem ersten Treffen in der dänischen Hauptstadt teilgenommen und werden uns auch weiterhin auf gleicher Ebene beteiligen“, sagte Magwenya.

Am 29. Juli zitierte das Wall Street Journal Quellen, wonach Saudi-Arabien am 5. und 6. August in Dschidda Friedensgespräche über die Ukraine abhalten will. Der Zeitung zufolge werden hochrangige Beamte aus 30 Ländern in Dschidda zusammenkommen, wobei Russland nicht auf der Liste steht. Erwartet werden Vertreter der Staaten, die am ersten internationalen Treffen zur Ukraine am 24. Juni in der dänischen Hauptstadt teilgenommen haben.

Dmitri Peskow, der Sprecher des russischen Präsidenten. erklärte, dass Moskau das geplante Friedenstreffen zur Ukraine in Saudi-Arabien im Auge behalten werde, dessen Ziele jedoch noch nicht bekannt seien. Laut der Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, wird das Treffen in Dschidda nicht nutzlos sein, wenn es dem Westen hilft, die Sackgasse des so genannten Friedensplans des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky zu erkennen.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

