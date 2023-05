Südafrika sucht nach Wegen, Putins Besuch beim BRICS-Gipfel zu ermöglichen

Haftbefehl gegen Putin

Der Haftbefehl, den der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag gegen den russischen Präsidenten Putin verhängt hat, könnte Putins Teilnahme am kommenden BRICS-Gipfel verhindern. Südafrika sucht nach Lösungen.

Der Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag könnte die Teilnahme Putins am kommenden BRICS-Gipfel in Frage stellen. Südafrikanische Politiker haben zwar parteiübergreifend verkündet, Putin nicht verhaften zu wollen, aber anscheinend sind die juristischen Fallstricke, die mit der Teilnahme am dem Internationalen Strafgerichtshof zu Grunde liegenden Römischen Statut verbunden sind, komplizierter als gedacht.

In Südafrika wird derzeit mit Hochdruck an einer Lösung für die Situation gesucht. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über den Stand der Dinge berichtet und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Südafrika kann ausländischen Staatsoberhäuptern Immunität vor Haftbefehlen des IStGH gewähren

Der südafrikanische Minister für Justiz und Strafvollzug Ronald Lamola sagte, die Frage müsse vor dem BRICS-Gipfel, der im August in Südafrika stattfinden soll, geklärt werden

Die südafrikanische Regierung prüft die Möglichkeit, das Römische Statut, das dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) zugrunde liegt, in nationales Recht zu übernehmen, um die normale diplomatische Immunität für ausländische Staatsoberhäupter auszuweiten, die sich in Südafrika aufhalten, gegen die vom IStGH Haftbefehle ausgestellt wurden. Das sagte der südafrikanische Minister für Justiz und Strafvollzug Ronald Lamola am Mittwoch in einem Interview mit dem südafrikanischen Radiosender SABC.

„Südafrika hat das Römische Statut unterzeichnet und ist nun verpflichtet, dessen Beschlüsse umzusetzen, einschließlich der Inhaftierung von Personen, gegen die der IStGH einen Haftbefehl erlassen hat“, betonte er. „Allerdings arbeiten wir jetzt daran, das Römische Statut in nationales Recht umzusetzen. Die Erfahrung in Ländern wie Großbritannien und den Niederlanden hat jedoch gezeigt, dass die Regierungen durch die Aufnahme des Römischen Statuts in die nationalen Rechtsvorschriften die Auswirkungen von Artikel 98 des Römischen Statuts, der die Aufhebung der Immunität für vom IStGH angeklagte Personen in Drittländern vorsieht, auf das nationale Hoheitsgebiet definieren. Im Ergebnis wird amtierenden Staatsoberhäuptern Immunität gegenüber Haftbefehlen des IStGH gewährt.“

Lamola sagte, dass die südafrikanische Regierung diese Option sowie andere Möglichkeiten in Betracht zieht, um eine Situation zu vermeiden, in der sie gezwungen sind, amtierende Staatsoberhäupter auf der Grundlage von Haftbefehlen des IStGH festzunehmen.

„Die Regierung arbeitet daran“, sagte er. „Wir werden in Kürze eine endgültige Entscheidung treffen, die wir unverzüglich bekannt geben werden“. Lamola wies darauf hin, dass die Frage vor dem BRICS-Gipfel (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika), der im August unter Beteiligung aller Staatschefs der Mitgliedsländer in Südafrika stattfinden wird, geklärt werden muss.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa setzte am 28. April einen interministeriellen Ausschuss ein, der die Beziehungen und die Interaktion des Landes gegenüber dem IStGH prüfen soll. Zum Vorsitzenden des Ausschusses wurde der südafrikanische Vizepräsident Paul Mashatile ernannt.

Der Internationale Strafgerichtshof erließ am 17. März Haftbefehle gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die Beauftragte des Präsidenten für Kindesrechte Maria Lwowa-Belowa wegen illegaler Deportation ukrainischer Kinder. Dmitrij Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten, kommentierte die Entscheidung mit den Worten, Moskau erkenne die Zuständigkeit des IStGH nicht an. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte ihrerseits zu den Informationen aus Den Haag, dass die Entscheidungen des IStGH für Russland keine Bedeutung hätten und dass mögliche Haftbefehle rechtlich nichtig seien.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen