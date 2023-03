Tacheles #106 ist ab Freitag 20.00 Uhr online

Tacheles

Nach zwei für mich sehr spannenden Wochen haben Robert Stein und ich wieder eine Tacheles-Sendung aufgezeichnet, die mit zweieinhalb Stunden recht lang geworden ist.

Die letzten zwei Wochen waren für mich ausgesprochen stressig, denn neben meiner Reise nach Moskau zu einer Konferenz war ich auch noch einige Tage im Donbass an der Front. Da ich „nebenbei“ auch noch Artikel geschrieben habe, war Schlaf etwas, was ich kaum hatte – oft nur eine oder zwei Stunden pro Nacht. Und so sehe ich in der Sendung auch aus, wie ich gerade feststellen musste.

Die Tacheles-Sendung können Sie bei NuoFlix anschauen (Link hier), falls YouTube die Sendung sperren sollte.

Tacheles # 106

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

