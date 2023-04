Terroranschlag in Russland, NATO-Waffen für 65 Mrd. an Kiew: Die Ereignisse des 3. April

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine vom 3. April, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 3. April.

Beginn der Übersetzung:

Kiewer Spur bei Petersburger Terroranschlag und Geld für Waffenlieferungen: Die Lage um die Ukraine

Der Terroranschlag in St. Petersburg, bei dem der Militärkorrespondent Vladlen Tatarsky getötet wurde, wurde von ukrainischen Geheimdiensten geplant, so das Nationale Anti-Terrorkomitee am Montag. Darja Trepowa, die verdächtigt wird, an der Explosion beteiligt gewesen zu sein, wurde festgenommen und gestand, dass sie Tatarsky die Statuette mit Sprengstoff geschenkt hatte.

Die europäischen Länder wollen insgesamt acht Milliarden Euro aus der Europäischen Friedensfazilität erhalten, um die Kosten der Waffenlieferungen an die Ukraine auszugleichen. Unterdessen versuchen einige von ihnen, die Gelegenheit zu nutzen, um die Ausrüstung ihrer eigenen Armeen erneuern, indem sie veraltete Waffen aus der Sowjet-Ära in die Ukraine schicken, wie europäische Medien berichteten.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die Streitkräfte der Ukraine haben in den vergangenen 24 Stunden etwa 455 Kämpfer bei Donezk, Kupjansk, Krasnoliman, Süd-Donezk und Saporoschschje verloren.

Das teilte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, mit. Die Streitkräfte der Russischen Föderation haben 79 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte bei Feuerstellungen, Truppen und Ausrüstung in 98 Gebieten getroffen.

Außerdem wurden im Laufe des Tages fünf Sabotage- und Aufklärungsgruppen der ukrainischen Streitkräfte bei Kupjansk vernichtet, wie der Leiter des Pressezentrums der russischen Streitkräftegruppierung West, Sergej Zybinskij, mitteilte.

Terroranschlag in St. Petersburg

Der Terroranschlag, bei dem der Militärkorrespondent Vladlen Tatarsky (richtiger Name Maxim Fomin) ums Leben kam, wurde von den ukrainischen Geheimdiensten geplant. Das teilte das Informationszentrum des Nationalen Anti-Terror-Komitees mit. Später erklärte der Pressedienst des Untersuchungskomitees, dass „die Behörde Informationen darüber hat, dass die Planung und Organisation des Verbrechens vom Territorium der Ukraine aus durchgeführt wurde.“

Darja Trepowa, die verdächtigt wird, an dem Mord beteiligt gewesen zu sein, wurde in einer Mietwohnung am Rande von St. Petersburg festgenommen. „Ich habe eine Statue mitgebracht, die explodiert ist“, gab das Mädchen zu.

Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein Dekret, mit dem Tatarsky posthum der Tapferkeitsorden verliehen wurde. Ein Sprecher des Staatschefs sagte, Putin sei am Sonntag „unverzüglich“ über den Vorfall informiert worden.

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa erklärte, dass „die Beteiligung des Kiewer Regimes an dieser blutigen Aktion eine weitere Bestätigung seiner terroristischen Methoden ist.“

Konfrontation in Kiew-Petschersk Lawra

Nach zwei erfolglosen Versuchen in der vergangenen Woche ist es der Inventarkommission des ukrainischen Kulturministeriums gelungen, in das Vikariat der Lawra von Kiew-Petschersk zu gelangen. Metropolit Pawel selbst konnte nicht anwesend sein, da der ukrainische Geheimdienst SBU ihn der Aufstachelung zum religiösen Hass und der Rechtfertigung des russischen Vorgehens bezichtigte und ein Gericht anordnete, den Geistlichen für 60 Tage unter Hausarrest zu stellen.

In der Kiewer Petschersk Lawra selbst fanden am Morgen Gebete statt, zu denen sich mehrere hundert Gläubige versammelten, die Anhänger der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC) sind, deren Mönche die Behörden des Landes aus dem Kloster vertreiben wollen. Gegner der UOC standen in der Nähe, riefen Slogans und sangen die ukrainische Nationalhymne. Polizeibeamte waren vor Ort, griffen aber nicht ein.

Die Pläne der NATO

Die NATO-Länder haben Waffen im Wert von 65 Milliarden Euro an die Ukraine geliefert und bereiten nun ein langfristiges Programm für Waffenlieferungen vor, wie NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte. Er begrüßte die Tatsache, dass „moderne Panzer und gepanzerte Mannschaftstransporter in der Ukraine angekommen sind“ und äußerte die Absicht des Bündnisses, die Möglichkeit einer Stärkung der Streitkräfte und eines Wechsels von sowjetischen zu westlichen Waffen zu diskutieren.

Stoltenberg zufolge ist die Unterstützung der NATO für Kiew „auf lange Sicht angelegt“. Er glaubt, dass sie zu einer Veränderung auf dem Schlachtfeld führt, „indem sie der Ukraine hilft, Territorium zu verteidigen und zurückzugewinnen“. Er fügte hinzu, dass die Frage der NATO-Mitgliedschaft für die Ukraine keine Rolle spiele, wenn sie den militärischen Konflikt nicht gewinne, und dass die Allianz Kiew in beispielloser Weise unterstütze, um diese Entwicklung zu verhindern.

Entschädigung aus der Europäischen Friedensfazilität

Laut der französischen Zeitung L’Opinion fordern die Länder der EU eine Entschädigung in Höhe von 8 Milliarden Euro aus der Europäischen Friedensfazilität für Waffenlieferungen an Kiew. Die ersten Tranchen aus diesem Fonds zur Finanzierung von Waffenlieferungen im Wert von 5,6 Milliarden Euro wurden bereits verbraucht. Auf dem nächsten EU-Gipfel sollten weitere 3,5 Milliarden Euro bereitgestellt werden, so die Zeitung weiter.

Die Zeitung stellte fest, dass einige EU-Mitglieder versuchten, eine Entschädigung für die neuen Waffen zu erhalten, die sie für ihren eigenen Bedarf gekauft hatten, und ältere Waffen an die Ukraine zu schicken. Diese Versuche wurden insbesondere von Estland unternommen, dessen eigener Beitrag zu dem Fonds nicht mehr als 0,2 Prozent seiner Mittel beträgt. Die Beiträge werden von den Ländern entsprechend ihrer Wirtschaftskraft gezahlt: Deutschland steuert 25 Prozent zum Fonds bei, Frankreich 18 Prozent und Polen 2,7 Prozent. Derzeit wird der Fonds von 17 der 27 EU-Mitgliedstaaten sowie von Norwegen finanziert. (Anm. d. Übers.: Das ist bemerkenswert: Ausgerechnet Estland, das mit am lautesten nach Unterstützung der Ukraine schreit, nutzt die Waffenlieferungen, um seine Altwaffen an die Ukraine und sich mit den EU-Geldern moderne Waffen zu beschaffen, anstatt der Ukraine, der Estland angeblich dringend helfen will, die modernen Waffen zu schicken)

Getreideexporte

Die EU hat seit März letzten Jahres 25 Millionen Tonnen Getreide auf dem Landweg aus der Ukraine exportiert, die fast vollständig in der EU gelandet sind, und weitere 22 Millionen Tonnen im Rahmen des Getreideabkommens aus der Ukraine exportiert, so Peter Stano, Sprecher des Auswärtigen Dienstes der EU. Er sagte, es sei egal, ob das Getreide in arme Länder gehe oder in der EU bleibe, denn „das Vorhandensein derartiger Mengen auf dem Markt lässt die Preise sinken.“

Gleichzeitig muss die EU den europäischen Landwirten helfen, die durch den Zustrom ukrainischer Agrarprodukte große Verluste erleiden. Die erste Tranche für die Landwirte Rumäniens, Bulgariens und Ungarns, die Anfang des Jahres wegen der Übersättigung der Märkte dieser Länder mit ukrainischem Getreide gewährt wurde, belief sich auf 56 Millionen Euro.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen