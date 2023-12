Trump wird von den Vorwahlen der Republikaner in Maine ausgeschlossen

Staatssekretärin Shanna Bellows erklärte, dass der ehemalige Präsident wegen „Aufstandes“ suspendiert wurde

NEW YORK, 29. Dezember./ Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wird nicht an den Vorwahlen der Republikaner im Bundesstaat Maine teilnehmen dürfen. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Staatssekretärin von Maine, Shenna Bellows, hervor.

„Trump ist suspendiert <…>, weil er sich an dem Aufstand beteiligt hat <…>. Zu dieser Entscheidung zu kommen, war nicht leicht <…>. Ich erkenne aber auch an, dass kein Präsidentschaftskandidat jemals zuvor an einem Aufstand teilgenommen hat“, heißt es in der Erklärung.

„Die Ereignisse vom 6. Januar 2021 waren beispiellos und tragisch. Sie waren nicht nur ein Angriff auf das Kapitol und Regierungsbeamte, sondern auch auf die Rechtsstaatlichkeit. Die hier vorgelegten Beweise zeigen, dass er auf Anweisung, mit Wissen und Unterstützung des ehemaligen Präsidenten erfolgte. Die US-Verfassung duldet keine Angriffe auf die Grundlagen unserer Regierung und Abschnitt 336 verpflichtet mich, Vergeltung zu üben“, sagte Bellows.

Die Entscheidung wird mit Abschnitt 3 des 14. Verfassungszusatzes begründet, der besagt, dass niemand ein Amt im Dienste der USA oder eines Bundesstaates bekleiden darf, wenn er nach der Ablegung des Amtseids „anschließend an einer Aufwiegelung oder Rebellion gegen die USA teilgenommen oder ihren Feinden Hilfe oder Unterstützung gewährt hat“. Diese Änderung der Verfassung wurde nach dem Bürgerkrieg von 1861-1865 vorgenommen, um die Rechte von Politikern einzuschränken, die sich an der bewaffneten Auseinandersetzung auf der Seite der Sklavenstaaten des Südens beteiligten. Der Oberste Gerichtshof von Colorado hatte zuvor eine ähnliche Entscheidung getroffen.

Am 6. Januar 2021 stürmten Anhänger des damaligen US-Präsidenten Trump das Gebäude des US-Kongresses, um die Anerkennung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom November 2020 zu verhindern. Sie wurden von dem Demokraten Joe Biden gewonnen. Bei den Unruhen im Gebäude erschoss die Polizei eine Demonstrantin.

Die nächsten US-Präsidentschaftswahlen finden im November 2024 statt. Am 25. April erklärte US-Präsident Joe Biden, dass er sich um die Wiederwahl in das höchste Amt des Landes bemühen werde. Trump sagte, er werde im November 2022 in das Wahlrennen eintreten.

