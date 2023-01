Ukraine erlässt Gesetze gegen mangelnde Disziplin in der Armee

Höhere Strafen

Die Ukraine hat Probleme mit der Disziplin ihrer Armee und reagiert mit neuen Gesetzen und härteren Strafen. Außerdem schließt der Verteidigungsminister eine weitere Mobilisierung von Zivilisten nicht aus.

Entgegen den Meldungen westlicher Medien läuft es für die ukrainische Armee offensichtlich nicht gut. Die angeblich hochmotivierte ukrainische Armee hat so große Probleme mit mangelnder Disziplin, Fahnenflucht und Befehlsverweigerung, dass Kiew neue Gesetze und härtere Strafen beschließen musste. Auch eine weitere Mobilisierungswelle schließt der ukrainische Verteidigungsminister nicht aus.

Ich werde zu diesen beiden Themen Meldungen der russischen Nachrichtenagentur TASS über aktuelle Erklärungen des ukrainischen Verteidigungsministers übersetzen und mich eigener Kommentare enthalten.

Beginn der Übersetzung der ersten Meldung:

Der ukrainische Verteidigungsminister spricht von schlechter Disziplin in den ukrainischen Streitkräften

Alexej Resnikow zufolge hat die militärische Führung das Gesetz zur Verschärfung der Strafen für Soldaten wegen der Probleme mit der Disziplin in der Armee vorgeschlagen

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Resnikow hat zugegeben, dass es in den ukrainischen Streitkräften Probleme mit der Disziplin gibt, und hat das auf Aktionen von Anstiftern zurückgeführt, die angeblich mit Russland in Verbindung stehen.

Er sagte, dass die Militärführung das Gesetz wegen der Probleme mit der Disziplin in der Armee vorgeschlagen habe, um die Strafen für Soldaten zu erhöhen. „Es war eine Initiative des Militärs, weil es in bestimmten Situationen Probleme mit der Disziplin gibt und einige Leute sie missbrauchen. Es gab Anstifter, die von den Russen bezahlt wurden, und diese Leute sind dann der Strafe entgangen. Das heißt, das Prinzip, Strafen nicht zuzulassen, hat nicht funktioniert“, zitierte die Zeitung Strana Resnikow am Freitag.

Am 13. Dezember verabschiedete die Werchowna Rada der Ukraine ein Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuchs, des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und anderer Rechtsakte über die Besonderheiten des Militärdienstes unter Kriegsrecht oder in einer Kampfsituation. Das Gesetz sieht strengere Strafen für Soldaten vor, insbesondere für das Verlassen einer Militäreinheit, eines Dienstortes oder eines Schlachtfeldes, Desertion und Befehlsverweigerung. Das Gesetz löste einen öffentlichen Aufschrei aus. Am 15. Dezember wurde eine Onlinepetition registriert, in der der ukrainische Präsident Wladimir Selensky aufgefordert wurde, sein Veto gegen das Gesetz einzulegen. Innerhalb von nur 24 Stunden erhielt sie mehr als die 25.000 Stimmen, die für die Berücksichtigung durch den Präsidenten erforderlich sind. Am 19. Dezember forderte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Valery Saluzhny, Selensky auf, das Gesetz zu unterzeichnen.

Ende der Übersetzung

Beginn der Übersetzung der zweiten Meldung:

Ukrainischer Verteidigungsminister schließt zusätzliche Mobilisierung im Land nicht aus

Alexej Resnikow zufolge hat die Ukraine noch nicht die vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky genehmigte Anzahl von Personen eingezogen

Der ukrainische Verteidigungsminister Alexej Resnikow sagte, dass im Moment keine Notwendigkeit für eine zusätzliche Mobilisierung bestehe, das könne sich aber je nach der Situation an der Kontaktlinie jederzeit ändern.

Ihm zufolge hat die Ukraine noch nicht die vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Selensky genehmigte Anzahl von Personen einberufen. „Wir haben die Mobilisierung in der Ukraine im Februar 2022 verkündet und sie ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben noch nicht die Anzahl der Personen einberufen, die durch das Gesetz und den Präsidenten genehmigt wurde. Der Prozess geht in aller Ruhe weiter. Wir haben keinen so großen Bedarf an Menschen“, zitierte ihn der Pressedienst des Ministeriums am Freitag. „Wir mobilisieren nach Bedarf, ersetzen die Verluste bestimmter Kampfbrigaden und finden Spezialisten für bestimmte Aufgaben. Aber natürlich kann sich die Lage an der Front <…> jeden Moment ändern. Und dann wird die Frage einer zusätzlichen Mobilisierung durch einen separaten Beschluss entschieden werden.“

Er fügte hinzu, dass die Ukraine jetzt „Waffen, Ausrüstung und Nachschub“ benötige.

Am 25. Februar 2022 unterzeichnete Selensky den Erlass über die allgemeine Mobilisierung in der Ukraine. Dem Dokument zufolge wurde sie in Kiew und allen Regionen des Landes 90 Tage lang durchgeführt. Dann verlängerte die Werchowna Rada wiederholt das Kriegsrecht. Die derzeitige Mobilisierung soll am 19. Februar enden.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen