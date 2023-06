Ukrainische Offensive und Sprengung des Staudamms: Die Ereignisse des 6. Juni

Ukraine

Hier übersetze ich die Zusammenfassung der Ereignisse in und um die Ukraine des 6. Juni, wie sie in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde.

Die russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht fast jeden Abend eine Zusammenfassung der Ereignisse des Tages in und um die Ukraine. Ich versuche, möglichst jede Zusammenfassung zu übersetzen, auch wenn ich nicht garantieren kann, dass ich das jeden Tag leisten kann, zumal die Zusammenfassung mal am frühen Abend, mal spät in der Nacht erscheint.

Hier übersetze ich die Zusammenfassung vom 6. Juni.

Beginn der Übersetzung:

Sprengung des Kachowka-Wasserkraftwerks und drei Tage für die Räumung des Klosters: Die Lage rund um die Ukraine

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Dienstag das Wasserkraftwerk Kachowka angegriffen, es beschädigt und einen unkontrollierten Wasseraustritt verursacht. Durch die Überflutung großer Gebiete droht eine Umweltkatastrophe. UN-Generalsekretär António Guterres schätzt, dass 16.000 Menschen durch die Überschwemmungen obdachlos geworden sind. Kiew und Moskau haben eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats gefordert.

Russische Soldaten wehren seit drei Tagen erfolgreich Angriffsversuche der ukrainischen Streitkräfte ab, so der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Das ukrainische Kulturministerium hat die Mönche der kanonischen ukrainisch-orthodoxen Kirche (UOC) aufgefordert, das Gelände des Kiewer Höhlenklosters innerhalb von drei Tagen zu räumen.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über die Ereignisse in der und um die Ukraine zusammengestellt.

Verlauf der Operation

Die russischen Luft- und Raumfahrtkräfte haben mit hochpräzisen Waffen einen Angriff auf eines der Entscheidungszentren der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt. Das Ziel des Angriffs sei erreicht worden, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. Darüber hinaus zerstörten russische Truppen in den vergangenen 24 Stunden drei feindliche Munitionsdepots in der Volksrepublik Donezk und der Region Saporoschschje.

Die Luftwaffe, die Raketentruppen und die Artillerie der Verbände der russischen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden 84 Artillerieeinheiten an Feuerstellungen, gegnerische Soldaten und militärische Ausrüstung in 114 Gebieten getroffen, so Konaschenkow weiter. Außerdem hätten die russischen Truppen vier ukrainische Angriffe bei Artjomowsk zurückgeschlagen. Bei Kupjansk unterdrückten die russischen Streitkräfte im Laufe des Tages die Aktivitäten von vier ukrainischen Sabotage- und Aufklärungsgruppen. Das russische Verteidigungsministerium teilte außerdem mit, dass die russischen Truppen Berchowka in der Nähe von Artjomowsk vollständig unter Kontrolle haben und dass die Informationen über die angebliche Aufgabe der Siedlung unwahr sind.

Gegenoffensive gescheitert

Das russische Militär hat in den letzten Tagen alle Versuche der „lange versprochenen Offensive“ der ukrainischen Streitkräfte zurückgeschlagen, so der russische Verteidigungsminister. Am 4. Juni versuchten zwei mechanisierte Brigaden der ukrainischen Streitkräfte eine Offensive in fünf Abschnitten, aber „der Feind hatte in keinem davon Erfolg“ und „erlitt erhebliche Verluste“. Am 5. Juni setzte Kiew bereits fünf Brigaden in sieben Abschnitten ein, wurde aber aufgehalten und musste noch größere Verluste hinnehmen.

In den dreitägigen Kämpfen verlor die Ukraine in allen Abschnitten bis zu 3.715 Mann, 52 Panzer und 207 gepanzerte Kampffahrzeuge, 134 Fahrzeuge, 48 Feldartilleriegeschütze sowie fünf Flugzeuge, zwei Hubschrauber und 53 Drohnen. Die russischen Verluste, so Schoigu, waren um ein Vielfaches geringer: „71 Soldaten starben, 210 wurden verwundet, 15 Panzer, 9 Schützenpanzer, 2 Fahrzeuge und 9 Geschütze wurden getroffen.“

Dammbruch

Die ukrainischen Streitkräfte haben in der Nacht zum Dienstag das Wasserkraftwerk Kachowka angegriffen, wodurch die Schieber des Damms zusammenbrachen und das Wasser unkontrolliert abfloss. Nach Angaben der örtlichen Behörden gab es aufgrund der starken Überschwemmungen keine Verletzten, aber einige Menschen benötigten medizinische Hilfe. In Nowa Kachowka erreichte der Wasserstand 12 Meter. Jetzt 14 Siedlungen überflutet, insgesamt könnten etwa 80 überflutet werden. Die Wassermassen haben schwere Umweltschäden verursacht, landwirtschaftliche Felder entlang des Dnjepr wurden weggeschwemmt, und es besteht die Gefahr, dass der Nordkrim-Kanal verlandet. Die Bewohner der Ufersiedlungen werden evakuiert. Der UN-Generalsekretär schätzt, dass 16.000 Menschen durch die Überschwemmungen obdachlos geworden sind.

Die Verantwortung für die Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka liege bei der ukrainischen Regierung, die beschlossen hätte, ihre Einheiten in der Nähe von Cherson zu stationieren, so Schoigu. Er bezeichnete die Sprengung des Wasserkraftwerks Kachowka als Terrorakt, der „langfristige ökologische Folgen“ haben werde, und die erhebliche Zunahme des Wasserabflusses aus dem Wasserkraftwerk Dneprpetrowsk werde zu „noch mehr Überschwemmungen von Gebieten“ führen. Letzteres sei ein Beweis für eine „groß angelegte, vom Kiewer Regime im Voraus geplante Sabotage“.

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky versuchte, Moskau die Schuld an dem Vorfall zu geben. Der ukrainischen Seite zufolge wurde die Zerstörung des Staudamms durch eine Explosion von innen verursacht. Selensky berief eine Dringlichkeitssitzung des Nationalen Sicherheitsrates ein, und das ukrainische Außenministerium schlug eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates vor.

Eine dringende Einberufung des UN-Sicherheitsrates wurde auch von russischer Seite gefordert. Die Behauptungen, dass Russland an der Zerstörung des Wasserkraftwerks Kachowka beteiligt gewesen sein könnte, widersprechen dem gesunden Menschenverstand, sagte der ständige Vertreter Russlands bei der UNO, Wassily Nebensjya.

UOC erneut aus Kloster vertrieben

Die Kommission des ukrainischen Ministeriums für Kultur und Informationspolitik für die Übertragung und Übernahme der Einrichtungen des Kiewer Höhlenklosters hat ihre Arbeit im Kloster abgeschlossen, die Mönche der UOC müssen die Räumlichkeiten des Klosters innerhalb von drei Tagen räumen, sagte der Leiter der Kommission, Aleksander Tkatschenko. Er fügte hinzu, dass das Ministerium eine Klage einreichen werde, falls die UOC sich weigere, dieser Forderung nachzukommen, um „Hindernisse für die Nutzung des Eigentums des Klosters zu beseitigen“.

Nach Ansicht des Leiters der Synodalabteilung des Moskauer Patriarchats für Beziehungen zur Gesellschaft und zu den Massenmedien, Wladimir Legoida, wird eine gewaltsame Übernahme des Kiewer Höhlenklosters immer wahrscheinlicher, und ein Gerichtsverfahren in diesem Fall wird wahrscheinlich nicht fair sein.

Die Verfolgung der UOC geht in allen ukrainischen Regionen weiter. So haben beispielsweise Mitglieder des Stadtrats der Stadt Kovel, Oblast Wolhynien, 14 Kirchengemeinden der kanonischen UOC das Recht auf Nutzung ihrer Grundstücke entzogen.

Ukrainischer Militärgeheimdienst plant Terroranschläge

Der militärische Geheimdienst der Ukraine plant Terroranschläge in Russland, unter anderem mit einer „schmutzigen Bombe“, so das Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit des russischen Geheimdienstes FSB. „Nach den erhaltenen Informationen hat der Leiter des Hauptnachrichtendienstes des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Kirill Budanow, den dritten Dienst der besagten Behörde gegründet, der leichte Flugzeuge umfasst, um Sabotage- und Aufklärungsgruppen in Russland mit Kampfmitteln zu versorgen und Bomben auf Einrichtungen der Kraftstoff- und Energieinfrastruktur abzuwerfen, um Sabotageakte auf dem Territorium Russlands zu organisieren“, so der FSB.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen