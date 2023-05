Vorwürfe gegen EU-Kommission

Die ungarische Regierung hat aufgrund ihres Ärgers über das Verhalten Kiews angefangen, Hilfsmaßnahmen der EU für Kiew und Maßnahmen der EZ gegen Russland zu blockieren. Von der EU-Kommission fühlt Ungarn sich verraten.

Ich habe bereits vor einigen Tagen berichtet, dass Ungarn mit seinem Veto die Freigabe von weiteren 500 Millionen Euro aus der sogenannten „EU-Friedensfazilität“ für Waffenkäufe blockiert hat. Ungarn hat mehrere Gründe, verärgert über Kiew zu sein. Zum besseren Verständnis der aktuellen Ereignisse liste ich sie hier noch einmal auf, Leser, die das schon gelesen haben, können diesen Abschnitt überspringen.

Ungarn ist sauer auf die Ukraine

Ich habe immer wieder berichtet, dass Ungarn ziemlich ungehalten über die Politik Kiews ist. Der erste – und schon lange schwelende Grund ist, dass das Kiewer Nazi-Regime nicht nur die ethnischen Russen im Land, sondern auch alle anderen Minderheiten unterdrückt. Darüber hat sich Ungarn schon seit langen beschwert, denn in der Ukraine gibt es eine ungarische Minderheit. Kiew und Brüssel sind jedoch taub für die Beschwerden aus Ungarn.

Hinzu kommt, dass Ungarn auf russisches Öl angewiesen ist, das durch die Druschba-Pipeline aus Russland über die Ukraine nach Ungarn gepumpt wird. US-Medien haben gemeldet, dass Selensky Anfang des Jahres im Kreise seiner Militärs einen Angriff auf die Druschba-Pipeline auf russischem Gebiet gefordert hat. Zufall oder nicht, aber am 10. Mai gab es tatsächlich eine Explosion an der Pipeline auf russischem Gebiet.

Darauf hat die ungarische Regierung sehr ungehalten reagiert, denn es ist klar, wer hinter diesem Anschlag steckt.

Dann hat die Ukraine auch noch die OTP-Bank, die größte ungarische Bank, auf die Liste der „internationalen Kriegsunterstützer“ gesetzt und mit Strafmaßnahmen belegt, weil sie viele Filialen in Russland hat. Der ungarische Außenminister sagte dazu mit Blick auf neue EU-Sanktionen gegen Russland am 12. Mai:

„Die EU-Außenminister treffen sich in Stockholm, wo wenig überraschend der Krieg in der Ukraine auf der Tagesordnung steht. Um es klar zu sagen: Es wäre für uns sehr schwierig, eine neue Lösung zu unterstützen, solange die Ukraine die OTP-Bank auf der Liste der internationalen Kriegssponsoren führt.“

Ungarn bleibt hart

Am 17. Mai hat der ungarische Außenminister die Position Ungarns noch einmal bekräftigt:

„Solange die Ukraine die OTP nicht von der Liste der ‚internationalen Kriegssponsoren‘ streicht, wird Ungarn nicht in der Lage sein, an Entscheidungen über die Europäische Friedensfazilität und Sanktionen teilzunehmen. Während uns [aufgrund der Hilfe für Kiew] weitere wirtschaftliche Verluste erwarten, wird die Ukraine Ungarn gegenüber immer feindseliger.“

Am gleichen Tag erinnerte der ungarische Außenminister Szijjártó in Wien noch einmal daran, dass die Ukraine die größte ungarische Bank in „skandalöser und inakzeptabler Weise“ auf die Liste der „internationalen Kriegssponsoren“ gesetzt hat, und das internationale Medien berichtet hatten, dass der ukrainische Präsident Selensky mit der Sprengung der Druschba-Ölpipeline gedroht habe, die russisches Öl nach Ungarn, in die Slowakei und in die Tschechische Republik transportiert. Szijjártó beklagte sich über das Ausbleiben einer angemessenen Reaktion seitens der EU und fuhr fort:

„Ich denke, das reicht. Es ist interessant, dass die Brüsseler Institutionen, einschließlich der EU-Kommission, die in diesen Zeiten so sensibel in Fragen der Einheit der EU und der europäischen Solidarität sind, und die westeuropäischen Staaten, die ständig die Bedeutung der europäischen Solidarität und Einheit betonen, taub zu sein scheinen“

Am 18. Mai legte Szijjártó sogar noch nach und erklärte in einem Interview mit einer ungarischen Zeitung:

„Russland war immer ein zuverlässiger Partner in Energiefragen, einschließlich der Kernkraft. Fragen Sie die Experten, Rosatom ist einer der besten. Außerdem wurden unsere Kernkraftwerke zu Sowjetzeiten gebaut, die Technologie kann nicht geändert werden. Und ich möchte betonen, dass Russland bei seinen Lieferungen nie politische Forderungen gestellt hat.“

Bei diesen Äußerungen dürfte man in Brüssel vor Wut aufgeheult haben und die deutschen Medien haben darüber verständlicherweise nicht berichtet, denn sie wollen für das deutsche Publikum die Illusion der Einigkeit in der EU aufrecht erhalten. Daher erfahren deutsche Leser nichts von dem Anschlag auf die Druschba-Pipeline, von den ukrainischen Sanktionen gegen ungarische Bank und von den ungarischen Reaktionen auf all das.

Am 19. Mai ging es weiter. An dem Tag hat Ungarn laut Meldungen des EUobserver Sanktionen gegen Mitarbeiter der russischen Justiz verhindert, die an der Verurteilung von Wladimir Kara-Mursa, einem vom Westen bezahlten Mitglied der radikalen russischen Opposition, beteiligt waren.

Hat Brüssel Kiew grünes Licht für die Sprengung der Pipeline gegeben?

Am 20. Mai haben ungarische EU-Abgeordnete der EU-Kommission eine Liste von Fragen geschickt. Die russische Nachrichtenagentur TASS zitierte die ungarischen Abgeordneten wie folgt:

Mitglieder des Europäischen Parlaments aus der Partei FIDES-Ungarische Bürgerunion haben von der EU-Kommission Erklärungen zu Informationen verlangt, wonach die Ukraine gedroht hat, die Druschba-Ölpipeline zu sprengen, die Ungarn mit russischem Öl versorgt. Der Vorsitzende der FIDEU-Fraktion im Europäischen Parlament, Tamas Deutsch, bezeichnete das Vorgehen Kiews gegen Budapest am Samstag als Erpressung.

„Unsere Fraktion im Europäischen Parlament hat schriftliche Fragen an die EU-Kommission geschickt, die eine sofortige Antwort erfordern“, sagte der Abgeordnete. Er merkte an, dass die Vertreter der ungarischen Regierungspartei „auf Antworten auf die folgenden Fragen warten“: „Trifft es zu, dass ein Beamter der EU-Kommission der Ukraine offiziell oder inoffiziell nahe gelegt hat, die Ukraine solle den Öltransport durch die Druschba-Pipeline ruhig einzustellen? Hat die EU-Kommission jemals einem Drittland vorgeschlagen, die Energielieferungen an einen EU-Mitgliedstaat einzuschränken? Verurteilt die U-Kommission unter allen Umständen die Nutzung der Energieversorgungssicherheit zu Erpressungszwecken?“

„Wir werden uns nicht erpressen lassen!“, schrieb Deutsch auf seiner Facebook-Seite. Er erinnerte daran, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selensky damit gedroht hatte, die Druschba-Ölpipeline zu sprengen, die russisches Öl nach Ungarn, in die Slowakei und in die Tschechische Republik transportiert. Selenskys Drohungen kamen durch die Veröffentlichung geheimer Pentagon-Dokumente ans Licht. Deutsch fügte hinzu: „Der Generaldirektor des ukrainischen Unternehmens Ukrtransnafta, Wladimir Tsependa, sagte in einem Memo, dass die Ölpipeline stillgelegt werde, wenn Ungarn die ukrainischen Bedingungen nicht erfülle, und er erhielt eine Nachricht aus Brüssel, von der Brüsseler Bürokratie, von Mitarbeitern der EU-Kommission, dass die Unterbrechung der Öllieferungen an Ungarn in Ordnung sei“.

Der ungarische Abgeordnete sagte, dass die FIDES-Fraktion bereits vor mehreren Tagen ihre Fragen an die EU-Kommission geschickt habe, aber „Brüssel schweigt“. Er bezeichnete das Verhalten der EU-Kommission, die sich weigere zu sagen, „ob Brüsseler Bürokraten, direkte Kollegen der Leiter der EU-Kommission, den Ukrainern wirklich vorgeschlagen haben, die Öllieferungen zu unterbrechen, um politischen Druck auf Ungarn auszuüben“, als inakzeptabel. Solche Aktionen könnten als „Bedrohung der Souveränität des Landes“ angesehen werden, schloss Deutsch.

