Britische Granaten mit abgereichertem Uran und US-Biolabore: Die Lage um die Ukraine

Die Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran durch Großbritannien an die Ukraine wäre ein Schritt zur weiteren Eskalation des Konflikts, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Mittwoch. Das russische Außenministerium hat versprochen, solche Aktionen nicht unbeantwortet zu lassen.

Die parlamentarische Kommission, die die Arbeit von US-Biolaboren in der Ukraine untersucht hat, ist zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass die biologischen Programme der USA unter anderem für militärische Zwecke genutzt werden sollen.

Verlauf der Operation

Einheiten der Gruppe der südlichen Streitkräfte haben in den vergangenen 24 Stunden mehr als 300 Soldaten der ukrainischen Streitkräfte bei Donezk vernichtet, sagte Generalleutnant Igor Konaschenkow, der offizielle Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Mittwoch.

Mehr als 90, 50 und 20 ukrainische Kämpfer wurden bei Krasnoliman, Kupjansk und Cherson getötet. Bei Süd-Donezk und Saporoschschja verlor die ukrainische Armee bis zu 40 Kämpfer.

Außerdem hätten die russischen Streitkräfte zwei Hangars mit Waffen und militärischer Ausrüstung der ukrainischen Armee auf dem Flugplatz Schkolnyj bei Odessa getroffen, so Konaschenkow. Darüber hinaus hätten russische Truppen im Laufe des Tages 83 Artillerieeinheiten der ukrainischen Streitkräfte in Feuerstellungen, Personal und Ausrüstung in 112 Gebieten getroffen.

Drohnenangriff abgewehrt

Michail Razvozzhayev, der Gouverneur von Sewastopol, hat in sozialen Netzwerken kursierende Informationen dementiert, wonach drei Soldaten bei der Abwehr eines ukrainischen Drohnenangriffs verwundet worden seien. „Die Einheiten des ukrainischen Zentrums für Information und psychologische Operationen sind heute nicht zu bremsen. Jetzt verbreiten sie auf Telegram auf verschiedenen Kanälen diese Thesen mit einem Hinweis auf mein Umfeld und auf mich. Das ist so eine besondere Technik, unter dem Deckmantel einer „Soße der Wahrheit“ völligen Unsinn und Lügen zu verbreiten. Alles ist nach den Prinzipien der Wahrnehmungspsychologie berechnet“, schrieb er in seinem Telegramm-Kanal.

Am Mittwochmorgen berichtete Razvozzhayev, dass Überwasserdrohnen versucht hätten, in die Bucht einzudringen. Die Schwarzmeerflotte habe den Angriff abgewehrt, wobei insgesamt drei Objekte zerstört worden seien.

Selensky in Artjomowsk

Der ukrainische Präsident Wladimir Selensky hat von den Streitkräften des Landes besetzte Stellungen bei Artjomowsk besucht. Das Büro des Präsidenten gab nicht an, in welcher Siedlung Selensky zu Besuch war. Er sagte, dass er während des Besuchs Berichte über die operative Situation und den Verlauf der militärischen Operationen in diesem Frontgebiet gehört und ukrainischen Soldaten Auszeichnungen überreicht habe.

Abgereichertes und echtes Uran

Die Lieferung von Munition mit abgereichertem Uran durch Großbritannien an die Ukraine sei ein Schritt zur weiteren Eskalation des Konflikts, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow und kommentierte damit die Äußerungen der stellvertretenden britischen Verteidigungsministerin Annabelle Goldie zu den Plänen Londons, Kiew mit panzerbrechenden Granaten mit abgereichertem Uran für Challenger-2-Panzer zu beliefern. Lawrow erinnerte daran, dass der Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran in Jugoslawien und im Irak zu einem starken Anstieg von Krebserkrankungen und Verseuchungen des Bodens geführt habe. Der Minister sagte, wenn solche Geschosse in der Ukraine eingesetzt würden, sei das Land nicht in der Lage, hochwertige, unbelastete Lebensmittel zu produzieren.

Nach Ansicht des britischen Außenministers James Cleverley führt die Lieferung von Geschossen mit abgereichertem Uran an die Ukraine nicht zu einer nuklearen Eskalation des Konflikts. Das russische Außenministerium warnte jedoch, dass ein solcher Schritt Londons schwerwiegende Folgen für die russisch-britischen Beziehungen haben würde. „Wir werden solche Aktionen nicht ohne Antwort lassen“, betonte das diplomatische Büro.

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko vertrat die Ansicht, dass die Reaktion Moskaus auf den möglichen Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran durch Kiew gegen russische Stellungen „schrecklich“ sein werde. Er erinnerte daran, dass „Russland nicht nur über abgereichertes Uran verfügt“. „Russland wird uns Munition mit echtem Uran liefern“, stellte Lukaschenko eine hypothetische Möglichkeit in Aussicht. „Wenn sie (die Vertreter des Westens, Anm. TASS) verrückt sind, werden sie diesen Prozess vorantreiben. Das ist das Schrecklichste und Gefährlichste. Deshalb sollte man ein wenig vom Wahnsinn abrücken.“

Biologische Programme der USA

Die parlamentarische Kommission, die die Arbeit der Biolabors der USA in der Ukraine untersucht hat, ist zu dem eindeutigen Schluss gekommen, dass die biologischen Programme der USA unter anderem für militärische Zwecke genutzt werden sollen, sagte der Ko-Vorsitzende der Kommission, der stellvertretende Sprecher des Föderationsrates Konstantin Kossatschow. Er fügte hinzu, dass der Abschlussbericht alle Informationen über die militärischen und biologischen Programme der USA in der Ukraine systematisiert und die Fakten und Umstände zusammenfasst, unter denen die USA Bioprogramme in der ganzen Welt durchführen und deren Inhalt durch Geheimhaltung gedeckt ist.

Laut Kossatschow kam die Kommission zu dem Schluss, dass die USA ein weites Netz extraterritorialer Biolabors in der ganzen Welt, vor allem in der Ukraine, jenseits der nationalen Grenzen der USA eingerichtet haben und die Fähigkeit entwickeln, „Komponenten von Biowaffen zu schaffen, um sie gegebenenfalls außerhalb des nationalen Territoriums herzustellen und einzusetzen.“ Daher „stellen die militär-biologischen Programme der USA auf dem Gebiet von Drittländern eine direkte Bedrohung für die Sicherheit der Russischen Föderation und anderer Staaten dar“, so der Senator.

Keine Informationen

Das ukrainische Außenministerium habe derzeit keine Informationen über ein Telefongespräch von Selensky mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, sagte der stellvertretende ukrainische Außenminister Mykola Totschitsky. Er fügte hinzu, dass die ukrainische Seite einen Kontakt zwischen den beiden Führern „begrüßen würde“.

Zuvor hatte die ukrainische Vizepremierministerin und Ministerin für die Wiedereingliederung der nicht kontrollierten Gebiete, Irina Vereschtschuk, in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera erklärt, Kiew warte auf eine Bestätigung des Gesprächs zwischen Xi Jinping und Selensky. Informationen über die Möglichkeit eines solchen Gesprächs tauchten in einer Veröffentlichung des Wall Street Journal auf, das seine Quellen mit der Aussage zitierte, der chinesische Staatschef beabsichtige, nach seinem Besuch in Moskau mit Selensky zu sprechen.

Auf die Frage, warum Xi Jinping noch nicht mit Selensky gesprochen habe, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin, dass die chinesische Regierung mit allen an der Situation in der Ukraine beteiligten Parteien in Kontakt stünden.

Alternative Version

Der US-Publizist Seymour Hersh hat unter Berufung auf Quellen berichtet, dass die CIA und der deutsche Geheimdienst gebeten wurden, eine alternative Version der Sabotage der Nord Stream 2-Pipeline auszuarbeiten. Der Journalist wies darauf hin, dass US-Präsident Joe Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz während des Besuchs des deutschen Politikers in Washington im März über Sabotage gesprochen hätten.

Darüber hinaus habe Scholz seit dem Herbst geholfen, die Sabotage der Gaspipeline zu vertuschen, so Hersch. Der US-Präsident habe die unkluge Entscheidung getroffen, Nord Stream zu sprengen und müsse nun weiter lügen. „Journalisten der New York Times erhielten Informationen von einem Team von CIA-Lügen- und Propagandaexperten, deren Aufgabe es war, die Zeitung mit der Titelgeschichte zu ‚füttern'“, schrieb Hersh.

Zuvor hatte die New York Times US-Beamte mit der Aussage zitiert, dass die Sabotage der Gaspipelines von einer „pro-ukrainischen Gruppe“ verübt worden sein könnte, die ohne Wissen der US-Regirung gehandelt habe. Hersh seinerseits glaubt, dass die Sprengsätze im Juni 2022 unter dem Deckmantel der Baltops-Manöver mit Unterstützung norwegischer Spezialisten von Tauchern der US-Marine platziert wurden. Laut Hersh wurde die Entscheidung, die Operation durchzuführen, von Biden nach Gesprächen mit den nationalen Sicherheitsbeamten der Regierung getroffen.

