Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums, sagt: „Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Beziehungen zu Russland zu intensivieren“.

Die US-Regierung hat die georgische Regierung und den Privatsektor erneut vor der Möglichkeit einseitiger US-Sanktionen gegen sie im Zusammenhang mit der Wiederaufnahme direkter Luftverkehrsverbindungen zwischen Georgien und Russland gewarnt.

„Bezüglich der russischen Flugzeuge in Georgien. Viele westliche Länder, darunter auch die USA, verbieten russischen Flugzeugen den Einflug in [ihren] Luftraum. Wir waren besorgt über die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen Russland und Georgien. Das könnte bedeuten, dass Unternehmen und georgische Flughäfen Gefahr laufen, mit Sanktionen belegt zu werden“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Montag bei einer regelmäßigen Pressekonferenz für Journalisten.

„Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um die Beziehungen zu Russland zu intensivieren“, so der Sprecher des US-Außenministeriums.

Die Möglichkeit von US-Sanktionen gegen georgische Unternehmen wurde Anfang Mai von Vedant Patel, dem stellvertretenden Leiter des Pressedienstes des US-Außenministeriums, ebenfalls öffentlich erörtert.

Übersetzung aus der russischen Nachrichtenagentur TASS

