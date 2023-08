Vertuschung: Das Weiße Haus hat wichtige Dokumente gelöscht

Biden-Clan

Das Weiße Haus hat wichtige Dokumente, die Trump seinerzeit auf der Seite des Weißen Hauses veröffentlicht hat, vom Netz genommen. Das Weiße Haus vertuscht damit korrupte Machenschaften der US-Demokraten und des Biden-Clans.

Manche Dinge bemerkt man nur zufällig, dieser Artikel erzählt eine solche Geschichte. Im Januar habe ich einen Artikel mit der Überschrift „Ein Lehrstück in Propaganda – Wie „Die Zeit“ ihre Leser über die Korruption der Bidens desinformiert“ veröffentlicht, in dem ich sehr detailliert aufgezeigt habe, mit welchen Mitteln „Die Zeit“ ihre Leser über die korrupten Machenschaften des Biden-Clans desinformiert. Der Artikel war sehr lang, denn ich habe darin einen langen Artikel der „Zeit“ komplett zitiert und jeden Absatz daraus analysiert, um die Propaganda-Werkzeuge der deutschen Medien an einem praktischen Beispiel zu erklären.

Da ich seit kurzem auch eine russische Seite betreibe, hatte ich die Idee, den Artikel auch auf meiner russischen Seite zu veröffentlichen, denn die Russen fragen mich ständig, warum die Deutschen nicht verstehen, was in der Welt los ist und den westlichen Lügen glauben. Das hat der „Zeit“-Artikel sehr gut aufgezeigt, denn an dem Beispiel konnte man sehen, wie die deutschen Medien ihre Leser in die Irre führen, von wichtigen Fragen ablenken und desinformieren. Die meisten Deutschen wissen einfach gar nicht, was wirklich passiert, weil ihre Medien es ihnen nicht berichten.

Das eilig gelöschte Telefonat

In dem „Zeit“-Artikel konnte man unter anderem lesen:

„Letzterer (gemeint ist Trump, Anm. d. Verf.) hatte bereits über ein Jahr zuvor versucht, Biden im Wahlkampf zu schaden, indem er vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj erneute Ermittlungen gegen den ukrainischen Energiekonzern Burisma erpressen wollte, bei dem Hunter beschäftigt war – was zu einem ersten, schlussendlich gescheiterten Amtsenthebungsverfahren führte.“

Das habe ich wie folgt kommentiert (Links wie im Original):

„Die „Zeit“ behauptet, Trump habe versucht, Selensky zu erpressen. Das war 2019 und es hat diese „Erpressung“ nie gegeben, wie ein Blick in das offizielle Protokoll des fraglichen Telefonats zeigt. Das ist längst bekannt, auch wenn die deutschen Medien alles getan haben, es dem deutschen Publikum zu verheimlichen. Die „Zeit“ verbreitet dieses Märchen nun wieder, um ihre Leser in die gewollte Stimmung zu versetzen.“

Der Link zum Protokoll des Telefonates führt zu einem Artikel von mir, in dem ich die vom Weißen Haus veröffentlichte Mitschrift des Telefonates verlinkt und das gesamte Telefonat auf Deutsch übersetzt habe. Da ich meinen russischen Lesern keinen Link zu meinem auf Deutsch geschriebenen Artikel präsentieren wollte, wollte ich in meinem russischen Artikel das vom Weißen Haus seinerzeit veröffentlichte Telefonat verlinken.

Dabei erlebte ich jedoch eine Überraschung, denn wenn man die Seite aufruft, erscheint eine Fehlermeldung. Das Weiße Haus hat die Mitschrift des Telefonates zwischen den Präsidenten Trump und Selensky gelöscht, man findet es nur noch im Internetarchiv. Im Internetarchiv kann man sogar sehen, wann es gelöscht wurde: Am 20. Januar 2021 war es noch online, am 22. Januar2021, nur einen Tag nach Bidens Amtseinführung, war es bereits gelöscht. Man hatte es damit offenbar sehr eilig.

Warum das Telefonat so wichtig war

Wir alle erinnern uns noch an das Jahr 2019. Damals haben die US-Demokraten behauptet, Präsident Trump habe den frischgewählten ukrainischen Präsidenten Selensky unter Druck gesetzt, damit er in der Ukraine nach „Schmutz“ über Biden suchen lässt. Die „Zeit“ benutzte in ihrem Artikel sogar die Formulierung, Trump habe Selensky „erpressen“ wollen.

Das soll in eben jenem fraglichen Telefonat geschehen sein, wie ein angeblicher Whistleblower aus den US-Geheimdiensten kurz danach gemeldet hat. Dieser angebliche Skandal beherrschte ab Ende September 2019 die Schlagzeilen und die Geschichte führte schließlich im Dezember 2019 zu dem gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump.

Dass ich von einem „angeblichen Whistleblower“ rede, hat Gründe, deren Details hier aber zu weit führen würden. Kurz gesagt, war der Whistleblower-Bericht frei erfunden und wurde in Absprache mit den Demokraten geschrieben, um Trump mit dem Amtsenthebungsverfahren zu beschäftigen und ihn medial in die Defensive zu bringen.

Darüber hat damals sogar die New York Times berichtet, sie hat den Artikel allerdings so schnell wieder vom Netz genommen, dass er nicht einmal im Internetarchiv gespeichert werden konnte. Bei Interesse finden Sie die Details in zwei Artikeln, wobei Sie zum Verständnis zuerst diesen und dann diesen lesen sollten. Die Geschichte mit dem „Whistleblower“ war so wichtig, dass sie in meinem Buch „Das Ukraine-Kartell“ ein eigenes Kapitel bekommen hat.

Wenn die Sache so eindeutig wäre, wie die US-Demokraten behaupten, dann stellt sich sofort die Frage, warum Biden, kaum hatten seine Leute nach seiner Amtseinführung das Weiße Haus betreten, als eine ihrer ersten Amtshandlungen eben diese Telefonmitschrift, die ja angeblich Trumps böse Taten bewiesen hat, aus dem Netz gelöscht haben.

Der Grund ist ganz einfach: Es gab keinerlei Druck von Trump und erst recht keine Erpressung, wie aus dem Protokoll des Telefonates eindeutig hervorgeht. Die ganze Geschichte war frei erfunden und der Whistleblower-Bericht war eine Intrige der US-Demokraten, die noch nicht einmal einen wahren Kern enthalten hat.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht: Bidens erste Amtshandlungen

Überhaupt war Biden nach Beginn seiner Amtszeit vor allem damit beschäftigt, die Spuren seiner Machenschaften zu vertuschen und denen seine Dankbarkeit zu zeigen, die ihm dabei früher geholfen haben.

Da die korrupten Machenschaften des Biden-Clans das Thema meines neuesten Buches „Das Ukraine-Kartell“ sind, werde ich hier ein weiteres Beispiel aufzeigen, indem ich eine Passage aus dem Buch als Leseprobe veröffentliche:

„Meine persönliche Lieblingsmeldung kam am 23. Februar 2021, also einen Monat nach Bidens Amtseinführung. Das US-Außenministerium hat an dem Tag verkündet, einen neuen Orden geschaffen zu haben, der an Ausländer für ihre Verdienste im Kampf gegen Korruption verliehen wird. Sie werden als „weltweite Champions im Kampf gegen Korruption“ gefeiert. Unter den ersten zwölf Leuten, denen der Orden am 23. Februar verliehen wurde, war auch der ehemalige ukrainische Generalstaatsanwalt Rjaboschapka, der die Ermittlungen gegen Burisma Anfang 2020 durch Übergabe der Unterlagen an das NABU endgültig geschreddert hatte.

Über Ruslan Rjaboschapka hieß es beim US-Außenministerium:

„Ruslan Rjaboschapka war Vorreiter bei der Umstrukturierung der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft und begann einen innovativen Prozess, um die Tausende von Staatsanwälten in der Ukraine zu rezertifizieren und diejenigen zu entlassen, die als korrupt oder wirkungslos erachtet wurden. Die Initiative wurde unter seinem Nachfolger fortgesetzt, trotz ständiger Angriffe von Partikularinteressen. Rjaboschapkas Überprüfungsverfahren werden von der internationalen Gemeinschaft als ein entscheidender erster Schritt bei der Schaffung der Unabhängigkeit der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft angesehen. In früheren Regierungspositionen führte er rechtliche Rahmenbedingungen ein, die die ukrainische Infrastruktur zur Korruptionsbekämpfung etablierten und ein mächtiges und dauerhaftes Vermächtnis hinterließen, das den anhaltenden Kampf der Ukraine gegen die Korruption gestärkt hat.“

Als ich das gelesen habe, musste ich so laut lachen, wie noch nie während meiner Arbeit, denn wir erinnern uns noch, wie diese „Rezertifizierung“ der Staatsanwälte durch die Firma Symetrix abgelaufen ist. Faktisch bedeutete dieser US-Orden für Rjaboschapka, dass Joe Biden sich gegenüber den Menschen dankbar zeigte, die in der Vergangenheit geholfen haben, seine Korruption zu decken. Und das tat er, indem er ihnen einen Orden für den Kampf gegen Korruption verleihen ließ. Auf diese Idee muss man erst einmal kommen!“

Soweit die Leseprobe aus dem Buch. So amüsant man die Geschichte- eine gehörige Portion schwarzen Humor vorausgesetzt – auch finden mag, so deutlich zeigt sie vor allem eines: Bidens Team hat sich nach seinem Amtsantritt als US-Präsident zunächst vor allem darum gekümmert, alle Spuren für seine Verbrechen zu vertuschen und seine Komplizen mit Orden oder lukrativen Posten zu versorgen.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



