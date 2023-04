Wahrscheinlich einige Tage weniger Artikel auf dem Anti-Spiegel

In eigener Sache

In den nächsten Tagen wird es auf dem Anti-Spiegel wieder etwas weniger Artikel geben, denn ich bin wieder im Donbass.

Ich fahre wieder in den Donbass und weiß noch nicht, ob ich fort Internet haben werde, weshalb es in den nächsten Tagen wahrscheinlich weniger Artikel auf dem Anti-Spiegel geben wird.

Zu jetzigen Zeitpunkt weiß ich noch nicht, wohin die Reise gehen und wie lange sie dauern wird. Ich bin wieder von Dmitri Rogosin eingeladen worden und habe auch wieder den Kameramann dabei, der schon bei der letzten Fahrt meinen Besuch in dem Dorf an der Front, das Interview mit dem Kinderchirurgen in Donezk und das Interview mit Rogosin gefilmt hat. Es wird also demnächst wieder Filmmaterial über meine Reise geben.

Der Kameramann heißt Alfred Chlebin und hat einen kleinen Telegram-Kanal, den ich mal verlinkt habe. Nun sind die Hälfte seiner Abonnenten Deutsche und er versucht mit Hilfe von Google, seine Texte auch auf Deutsch zu veröffentlichen. Während ich dies schreibe, sitzt er im Zimmer nebenan und versucht, sein Deutsch aus Schulzeiten wiederzubeleben.

Auch wenn ich möglicherweise in den nächsten Tagen keine Artikel veröffentliche, werde ich versuchen, auf Telegram zumindest kurze Infos über meine Reise zu veröffentlichen.

