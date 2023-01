Wann kommen Kampfjets für Kiew? Oder hat Polen schon geliefert?

Waffenlieferungen

Kaum ist die Genehmigung für die Lieferung schwerer Kampfpanzer erfolgt, ist bereit die nächste Diskussion entbrannt: Wann bekommt Kiew Kampfjets? Möglicherweise hat Polen sogar schon Kampfjets geliefert.

Die Bundesregierung hat vor einigen Tagen nicht nur die Erlaubnis gegeben, dass andere Länder Leopard-2-Panzer an Kiew schicken dürfen, sondern auch selbst die Lieferung von 14 Leopard-2A6-Panzern aus Beständen der Bundeswehr angekündigt, womit Deutschland eine der modernsten Modifikationen des Leopard 2 an Kiew liefert. Ich habe mehrmals über meine Vermutung berichtet, dass Scholz die (zumindest angekündigte) Lieferung von US-Kampfpanzern zur Bedingung für das grüne Licht aus Berlin gemacht hat, denn erstens gab es Pressemeldungen darüber und zweitens bestätigt die Chronologie diese Vermutung, denn nur wenige Stunden vor dem OK aus Berlin erschienen in den USA Pressemeldungen darüber, dass die USA Abrams-Panzer an Kiew liefern könnten.

Danach wurde schnell klar, dass die Abrams-Panzer frühestens nächstes Jahr in die Ukraine geliefert werden, während die deutschen Leoparden schon in wenigen Wochen oder Monaten geliefert werden. Die USA haben zwar die Lieferung eigener Panzer angekündigt, ob die aber tatsächlich geliefert werden, ist unklar. Dafür werden deutsche Panzer demnächst wieder dort auf russische Soldaten schießen, wo sie das schon vor 80 getan haben: Nur wenige hundert Kilometer von Stalingrad (das heute Wolgograd heißt) entfernt. Die Geschichte wiederholt sich.

Offenbar war von Anfang an klar, was ich vermutet habe: Die USA haben gar nicht vor, ihre Abrams-Panzer an die Ukraine zu liefern, denn die Washington Post hat am 28. Januar unter Berufung auf Insider über die Verhandlungen zwischen Deutschland und den USA berichtet. Scholz wollte Kampfpanzer nicht im Alleingang freigeben, daher wurde am Ende die Lösung gefunden, dass US-Medien zwar melden, dass die USA Abrams-Panzer an die Ukraine liefern, dass die US-Regierung das sogar bestätigt, dass die USA aber keine Abrams-Panzer liefern werden. Oder dass sie das erst irgendwann in einem Jahr oder noch später tun werden. Wenn überhaupt.

Kampfjets für Kiew?

Aber den Falken, deren Ziel nicht der Frieden, sondern die Schwächung und Zerschlagung Russlands ist (das ist keine russische Propaganda, Details dazu finden Sie hier) und die daher den Krieg um jeden Preis verlängern wollen, haben sofort die nächste Eskalationsstufe ins Visier genommen und die Entsendung von Kampfjets in die Ukraine ins Spiel gebracht.

Der ehemalige ukrainische Botschafter in Berlin, Andrej Melnyk, der für sein rüpelhaftes Verhalten in Berlin mit dem Posten des stellvertretenden ukrainischen Außenministers belohnt wurde, fordert bereits eine starke „Kampfjet-Koalition“ mit US-amerikanischen F-16 und F-35, Eurofightern und Tornados, französischen Rafale- und schwedischen Gripen-Jets auf die Beine zu stellen. In Washington und Paris wurde die Lieferung von Kampfjets daraufhin zumindest nicht kategorisch ausgeschlossen.

Mehr noch: AP meldete am 28. Januar, dass der ukrainische Präsidentenberater Podoljaka erklärt hat, man sei auf dem „Fast Track“ bei der Frage der Lieferung von Kampfflugzeugen und Langstreckenraketen. Das dürfte eine durchaus wahren Kern haben und erklären, warum in Moskau bereits Luftabwehrsysteme auf den Dächern von Behörden aufgestellt wurden.

Politico bestätigte das indirekt und meldete am 28. Januar, dass die Unterstützung für die Lieferung von F-16-Jägern im Pentagon wachse und dass die Ukraine bereits eine Liste mit 50 erfahrenen und Englisch sprechenden Piloten geschickt habe, die auf den US-Fliegern ausgebildet werden sollen. Die westlichen Kampfflugzeugen könnten also schneller in die Ukraine geliefert werden, als viele heute für möglich halten. Hinter den Kulissen scheinen die Vorbereitungen bereits zu laufen.

Hat Polen bereits Kampfflugzeuge geliefert?

Die polnische Zeitung Dziennik Gazeta Prawna hat am 26. Januar gemeldet, dass Polen der Ukraine bereits „eine gewisse Zahl“ an Mig-29-Jägern geliefert hat, wobei das als Ersatzteil-Lieferung getarnt wurde, denn „Rumpf und Flügel sind auch Ersatzteile“. Die polnische Regierung hat schon Anfang 2022 auf die Lieferung von Kampfflugzeugen sowjetischer Bauart an Kiew gedrängt, wurde damals aber – nach offiziellen Meldungen – von den USA zurückgepfiffen, die sich aus Angst vor einer direkten Konfrontation mit Russland damals noch strikt gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen ausgesprochen haben.

Polen wollte die Flugzeuge damals zunächst an die USA übergeben und nach Ramstein liefern, von wo sie irgendwie in die Ukraine gebracht werden sollten. Das haben die USA damals abgelehnt. Anscheinend hat Polen, wenn die Meldung der polnischen Presse stimmt, daraufhin den Weg über „Ersatzteil-Lieferungen“ gewählt.

Die Lieferung von Kampfflugzeugen wird jedoch ein weiteres Problem aufwerfen, denn in der Ukraine gibt es kaum noch funktionsfähige Militärflugplätze und Russland kann sie relativ leicht zerstören. Wenn die gelieferten Kampfflugzeuge jedoch aus NATO-Ländern zu ihren Einsätzen in der Ukraine starten, kann Russland das als direkten Zusammenstoß mit der NATO interpretieren. Zumindest hat das russische Verteidigungsministerium diese Warnung schon Anfang März 2022 ausgesprochen, als es um die Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine ging.

Wer nun über die Lieferung von Kampfflugzeugen an Kiew spricht, hat die russische Warnung entweder vergessen, oder nimmt sie nicht mehr ernst, was ein sehr gefährliches Spiel mit dem (atomaren)) Feuer wäre.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



