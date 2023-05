Warum berichtet der Anti-Spiegel nicht über die Beschwerden von Prigozhin?

Leserfragen

Der Chef der privaten Militärfirma Wagner hat in letzter Zeit heftig gegen das russische Verteidigungsministerium ausgeteilt und sich beschwert, seine Leute bekämen fast keine Munition. Warum hat der Anti-Spiegel nicht berichtet?

Die Schimpftiraden des Wagner-Chefs Prigozhin haben in den letzten Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Er hat den russischen Verteidigungsminister Schoigu persönlich heftig angegriffen, Tote Soldaten gefilmt, sich beschwert, seine Einheiten bekämen vom Verteidigungsministerium zu wenig Munition und er hat sogar mit dem Abzug seiner Soldaten aus Artjomowsk (ukrainisch Bachmut) gedroht, dass Wagner schon fast vollständig erobert hat.

Ich hatte in den letzten Tagen sehr viel zu tun und bin erst jetzt zum Lesen der 498 (!) Mails gekommen, die ich im Lauf der letzten Woche bekommen habe. Dabei habe ich gesehen, dass viele Leser gefragt haben, warum ich über Progozhins Beschwerden nicht berichtet habe. Also will ich das kurz erklären.

Der Anti-Spiegel veröffentlicht in erster Linie Analysen. Zu einer Analyse gehört, dass ich das Thema, über das ich schreibe, kenne und verstehe und erklären kann. Das ist in diesem Fall aber nicht gegeben.

Es ist kein Geheimnis, dass das russische Verteidigungsministerium in Russland in der Kritik steht. Und es ist offensichtlich, dass die beiden „Alfa-Tiere“ Schoigu und Prigozhin keine Freunde sind. Es geht bei dem Streit der beiden natürlich auch um Macht und politischen Einfluss. Daher ist es für mich als Außenstehenden unmöglich, sicher zu wissen, was politische Manöver sind und was einen ernsthaften Hintergrund hat.

Ich war zwar oft im Donbass, aber ich war nicht in oder bei Artjomowsk und kann daher nicht beurteilen, wie die Lage dort ist. Daher gibt es drei Möglichkeiten, die Schimpftiraden von Prigozhin zu verstehen. Welche davon der Wahrheit entspricht, weiß ich nicht.

Möglichkeit 1: Zu wenig Munition

Es ist möglich, dass Schoigu den Wagner-Truppen den Erfolg neidet und ihnen deshalb zu wenig Munition zukommen lässt. Die Wagner-Truppen sind sehr erfolgreich und in Artjomowsk haben sie geschafft, was die Soldaten des Verteidigungsministeriums nicht geschafft haben: Sie haben Artjomowsk fast vollständig unter ihre Kontrolle gebracht.

Wagner ist auch in Russland sehr beliebt, denn die Wagner-Soldaten gelten als gut ausgerüstet und Prigozhin ist oft in den vordersten Linien dabei, was man von Schoigu und seinen Generälen nicht sagen kann. Prigozhin ist daher bei seinen Leuten sehr beliebt.

Das geht so weit, dass es Russen gibt, die, wenn sie einberufen werden, sich schnell bei Wagner als Freiwillige melden, womit sie nicht zur regulären Armee müssen, sondern ihren Fronteinsatz bei Wagner ableisten können.

Auch im Donbass sind die Wagner-Leute sehr beliebt. Sie werden – inzwischen sogar in ganz Russland – einfach „das Orchester“ oder „unsere Musikanten“ genannt und oft wird in Donezker Telegram-Kanälen, wenn lauter Beschuss zu hören ist, geschrieben: „Keine Panik, das ist kein Beschuss, das ist ein Konzert unserer Musikanten!“

Wagner ist extrem erfolgreich, was man auch in Afrika beobachten kann, wo immer mehr Staaten ihre bisherige militärische Zusammenarbeit mit westlichen Staaten beenden und sich Wagner zuwenden, weil Wagner bei der Ausbildung afrikanischer Streitkräfte und bei der Bekämpfung von Terrorgruppen die besseren Ergebnisse erzielt.

Das ist auch der Grund, warum die westlichen Staaten Wagner sanktioniert haben und warum die westlichen Medien so sehr über Wagner schimpfen und der Gruppe alle möglichen angeblichen Verbrechen andichten, für die es jedoch keine Belege gibt. Der Grund dafür ist nicht, dass Wagner Verbrechen begeht, sondern dass Wagner erfolgreich ist und dem Westen vor allem in Afrika „die Butter vom Brot nimmt“.

Möglichkeit 2: Politisches Manöver

Es ist aber genausogut möglich, dass Prigozhin aus seinen medienwirksamen Ausfällen politisches Kapital in Russland schlagen will. Er hat mit seinen Ausfällen gegen Schoigu viel erreicht, denn in Russland hat er dadurch zusätzliche Aufmerksamkeit auf seine militärischen Erfolge gelenkt.

Es ist also möglich, dass Prigozhin mit seinen Schimpftiraden nur politisches Kapital schlagen wollte.

Ich habe von Anfang an nicht geglaubt, dass Prigozhin, wie angedroht, seine Soldaten zum 10. Mai aus Artjomowsk abzieht. Und wie wir inzwischen wissen, tut er das auch nicht. Das kann entweder bedeuten, dass es ihm nur um ein politisches Manöver ging, oder dass Schoigu eingeknickt ist und mehr Munition liefert. Ich weiß nicht, was die Wahrheit ist.

Allerdings schütteln in Russland viele die Köpfe, wenn sie sehen, dass Schoigu und Prigozhin – zumindest macht es den Eindruck – teilweise mehr Energie darauf verwenden, sich gegenseitig zu bekämpfen, als gegen die ukrainische vorzugehen.

Möglichkeit 3: Täuschungsmanöver

Ebenfalls nicht ausschießen kann man die Möglichkeit, dass die beiden eine Show abziehen, deren Sinn es ist, die ukrainische Armee zu täuschen.

Das würde deshalb Sinn machen, weil ich im Donbass von nicht wenigen gehört habe, dass man derzeit gar nicht vorhabe, Artjomowsk zu erobern. Der Grund ist, dass die Stadt fast vollkommen unter russischer Kontrolle und fast eingeschlossen ist. Trotzdem schickt die Ukraine über den letzten noch passierbaren Weg, der unter russischem Artilleriefeuer liegt, immer mehr Soldaten und Waffen nach Artjomowsk.

Im Donbass wurde mir gesagt, dass es dumm wäre, die Stadt einzunehmen, solange die Ukraine massenhaft Soldaten und Waffen dahin schickt, wo sie ein leichtes Ziel für die russische Artillerie sind. In Artjomowsk verliert die Ukraine viel von dem, was sie eigentlich für die angekündigte Offensive bräuchte. Und solange das so ist – so wurde mir gesagt -, hat man es auf russischer Seite nicht eilig, diesen „Präsentierteller“ aus dem Spiel zu nehmen.

Es ist also auch möglich, dass der offen ausgetragene Streit Kiew dazu bewegen sollte, noch mehr Soldaten und Waffen nach Artjomowsk zu schicken, in der Hoffnung, die Stadt wieder zurückerobern zu können.

Aus diesem Grund habe ich über den Streit zwischen Prigozhin und Schoigu nicht geschrieben: Worum es dabei wirklich geht und wie die Lage in Artjomowsk im Detail ist, weiß ich schlicht nicht.

