Zehn Jahre Maidan

Seit dem Beginn des Maidan sind zehn Jahre vergangen. Daher ist es an der Zeit, sich anzuschauen, was der Maidan-Putsch den Menschen in der Ukraine gebracht hat.

Der Maidan wurde 2014 als Wende nach Europa bezeichnet, der Ukraine wurde eine goldene Zukunft in der europäischen Familie versprochen, wenn sie sich von Russland abwendet. Passiert ist das Gegenteil: weniger als zwei Monate nach dem Maidan schickte Kiew mit freundlicher Unterstützung des CIA-Chefs sein Militär in den Donbass und begann seinen Krieg gegen die damals noch unbewaffneten Demonstranten in der Ostukraine.

Auch wirtschaftlich ging es für die Ukraine nach dem Maidan abwärts, denn die Hinwendung zum Westen konnte die bestehenden wirtschaftlichen Bindungen mit Russland, die von der nationalistischen Maidan-Regierung schnell gekappt wurden, nicht ersetzen. Die Folge waren Inflation, Arbeitslosigkeit, Verarmung und das Sterben des Reste der ukrainischen Industrie.

Der anti-russische Kurs, den die USA den bereitwilligen ukrainischen Nationalisten vorgaben, führte dann im Februar 2022 sogar zum Bruderkrieg mit Russland.

Ein Analyst der russischen Nachrichtenagentur TASS hat die Entwicklungen im Detail aufgezeigt und eine Bilanz der zehn Jahre seit dem Maidan gezogen, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Vom Euromaidan zum Maidan 3: Zehn Jahre Betrug

Andrej Nisamutdinow schätzt ein, wo die Ukraine zehn Jahre nach dem Euromaidan angelangt ist

Die Ereignisse von November 2013 bis Februar 2014, die unter dem Namen „Euromaidan“ in die moderne Geschichte der Ukraine eingingen, gaben Anlass zu vielen Slogans, Rufen und Internet-Memes. „Onizhedeti“ („SiesinddochKinder“), „Die Ukraine ist Europa“, „Kekse“ von Victoria Nuland (und ihr undruckbares „Fuck the EU“), „Wer nicht hüpft, der ist Moskal“, später die Beleidigung wie „Watniki“ und „Separi“ und Antworten der Gegenseite wie „Ukropy“ und „Banderlogi“. (Anm. d. Übers.: Das Hüpfen bei Demonstrationen ist keine Erfindung der Fridays for Future, sondern wurde schon Jahre zuvor von ukrainischen Nationalisten als Stilmittel zu der Parole „Wer nicht hüpft, ist ein Moskal!“ verwendet)

Aber am meisten erinnere ich mich an das selbstgemachte Plakat einer jungen Teilnehmerin der Ereignisse von vor zehn Jahren auf dem Maidan im Zentrum von Kiew: „Ich bin ein Mädchen! Ich will nicht in die Zollunion! Ich will Spitzenunterhöschen und die Europäische Union!“ Dieser „Schrei der Verzweiflung“ erklärt meiner Meinung nach am besten und anschaulichsten, wofür man auf dem Euromaidan stand, sprang, Molotowcocktails warf und schoss. Und gleichzeitig erlaubt er uns zu verstehen, warum die Ukraine, die nach dem Zusammenbruch der UdSSR als die wohl am weitesten entwickelte, satte, wohlhabende und vielversprechende Republik galt, zehn Jahre später am Rande des totalen Zusammenbruchs stand.

Wofür sie gehüpft sind

Über den Euromaidan (in der allgemein akzeptierten ukrainischen Version auch „Revolution der Würde“ genannt) sind in den letzten zehn Jahren Tonnen und Kilometer von Worten geschrieben worden, aber ich werde mir dennoch erlauben, kurz den Hintergrund in Erinnerung zu rufen. Auf der außenpolitischen Bühne versuchte Präsident Viktor Janukowitsch, anders als sein offen prowestlicher und gleichzeitig nationalistischer Vorgänger Viktor Juschtschenko, auf zwei Stühlen gleichzeitig zu sitzen, indem er Pläne erfand, die es der Ukraine ermöglichen sollten, weiter in Richtung Europäische Union zu driften und gleichzeitig volle Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu den Mitgliedern der Zollunion (damals Russland, Weißrussland und Kasachstan) zu bewahren. Doch diese Manöver passten weder den ausländischen Akteuren, die von Kiew eine Entscheidung verlangten, noch der Opposition, die sich eindeutig dem Westen zuwandte. Infolgedessen lehnte Janukowitsch 2013 zunächst eine Vollmitgliedschaft in der EU ab und verkündete dann die Aussetzung der Vorbereitungen für die Unterzeichnung eines Assoziierungsabkommens mit der EU. Offenbar erwartete die damalige ukrainische Regierung, dass die Pause es ihr ermöglichen würde, günstigere Bedingungen auszuhandeln, aber das klappte nicht: Am 21. November begann auf dem Maidan eine Kundgebung pro-europäischer Jugendlicher, die drei Monate später in dem Staatsstreich endete. Janukowitsch floh nach Russland und radikale Nationalisten übernahmen die Macht in der Ukraine.

Die ganze Vorgeschichte war in dem Plakat festgehalten, selbst die Unterwäsche war kein Zufall: Die Gegner der Annäherung an Russland verbreiteten unter anderem den Mythos, dass die Mitgliedschaft in der Zollunion ukrainische Frauen der Möglichkeit berauben würde, modische Unterwäsche zu kaufen. Man sollte meinen, das sei, aber es hat funktioniert! Die Initiatoren und Organisatoren des Euromaidan spielten geschickt mit dem politischen Infantilismus („Ich bin ein Mädchen“) der einfachen Leute, vor allem der jungen Leute, und verkauften ihnen geschickt sowohl die Idee des Bruchs mit Russland („Ich will nicht in die Zollunion“) als auch das Märchen von allen möglichen Vorteilen („Spitzenunterhöschen“), die das edle Europa der Ukraine großzügig schenken würde (daher „Ich will die Europäische Union“).

Gleichzeitig wurde Janukowitsch der Korruption und Veruntreuung – als wichtigstes Symbol: der berüchtigte „goldene Laib“ (ein Briefbeschwerer in Form eines Brotlaibs), der übrigens nie gefunden wurde -, der Umverteilung von Eigentum zugunsten von Menschen aus dem Donbass („Die Donezker nehmen uns das Geschäft weg“) beschuldigt. Ihm wurden Angriffe auf die Demokratie und Festigung der persönlichen Macht (er stellte die Präsidialrepublik wieder her und schränkte die Befugnisse des Parlaments ein), Verfolgung von politischen Gegnern (er schickte Julia Timoschenko ins Gefängnis) vorgeworfen. Doch die wichtigsten Parolen, unter denen die Führer des Euromaidan- an die Macht eilten, waren der Bruch mit Russland und ein schneller Marsch nach Europa, wo die Ukrainer „alles haben werden und nichts dafür tun müssen“.

In der Kasse ist Ebbe

Beginnen wir mit der Basis, dem Wirtschafts- und Finanzsystem, um zu sehen, was sich bewahrheitet hat. Zunächst einmal hat die Werchowna Rada vor kurzem den ukrainischen Staatshaushalt für 2024 verabschiedet, der ein Rekorddefizit von 1,57 Billionen Griwna (43,5 Milliarden Dollar) aufweist. Das Wirtschaftswachstum wird auf 4,6 Prozent, die Inflation auf 9,7 Prozent geschätzt. Nach Angaben von Premierminister Denis Schmygal werden „fast 50 Prozent der Ausgaben“ (1,69 Billionen Griwna bzw. 46,9 Milliarden Dollar) „für die Verteidigung und Sicherheit der Ukraine“ aufgewendet. Es ist geplant, das Defizit mit Krediten der USA, der EU, des IWF und der Weltbank zu decken. Dabei gab Finanzminister Sergej Martschenko offen zu, dass der Westen „immer weniger bereit ist, Geld zur Verfügung zu stellen“. Die jüngsten Auseinandersetzungen unter den US-Abgeordneten, die schließlich einen Haushaltsentwurf verabschiedeten, der keine Ausgaben für die Ukraine vorsieht, sind ein anschauliches Beispiel dafür. Ebenso wie die erfolglosen Versuche der EU-Kommission, sich auf ein mehrjähriges Hilfspaket für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro zu einigen.

Unterdessen hat die Staatsverschuldung der Ukraine bereits das Rekordhoch von 134 Milliarden Dollar erreicht, von denen mehr als 70 Prozent Auslandsschulden sind. Und das ist noch nicht alles: Nach Schätzungen des IWF wird sich die Staatsverschuldung im Jahr 2024 150 Prozent des BIP annähern, und im Jahr 2026 werden es bereits 150 Prozent sein.

Diese Zahlen spiegeln wider, was mit der ukrainischen Wirtschaft in den letzten zwei Jahrzehnten geschehen ist. Während sie in den 2000er und frühen 2010er Jahren durch ein stabiles Wachstum auf der Grundlage billiger russischer Energie gekennzeichnet war, kam es 2014/2015 zu einem Einbruch: Das BIP brach um 17 Prozent ein, die Griwna verlor Dreiviertel an Wert, Inflation und Arbeitslosigkeit erreichten dagegen Höchstwerte. Der Regierung gelang es, die Lage durch ausländische Kredite etwas zu stabilisieren, aber der Beginn der russischen Militäroperation führte zu einem erneuten Zusammenbruch: Nach Angaben der EU-Kommission ist die ukrainische Wirtschaft 2022 um 29 Prozent geschrumpft. Die diesjährige Prognose verspricht zwar ein Wachstum von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, was vor allem auf „eine gute Ernte und ausländische Hilfe“ zurückzuführen ist, doch wie bereits erwähnt, gibt es Probleme mit der Hilfe, und auch mit der Ernte läuft nicht alles rund. Oder besser gesagt, mit dem Verkauf: Polen und mehrere andere osteuropäische Länder setzten sich für ihre eigenen Erzeuger ein und weigern sich kategorisch, ukrainisches Getreide zu kaufen.

Nach allen Indikatoren ist die Ukraine heute das ärmste Land in Europa. Nach Angaben der Nationalbank des Landes hat sich die Zahl der Einwohner, die gezwungen sind, selbst bei Lebensmitteln zu sparen, seit 2021 on 12,2 auf 26,2 Prozent mehr als verdoppelt. Das Land hat praktisch seine eigene Ölraffinerie und den größten Teil der Maschinenbauindustrie verloren, die Metallurgie ist am Ende (in den letzten Wochen haben zwei große Unternehmen, die Ferrolegierungswerke in Nikopol und Saporoschje, die Einstellung der Arbeit angekündigt), der Verkehrssektor ist in einem beklagenswerten Zustand. Und der Grund dafür ist nicht so sehr der bewaffnete Konflikt im Osten des Landes (obwohl er sicherlich eine wichtige Rolle gespielt hat), sondern vielmehr der Kurs des Abbruchs der Beziehungen zu Russland und der Versuch, sich in die Wirtschaft der EU zu integrieren, die eigentlich keine Konkurrenten will.

Stehlen wie verrückt

Die Ergebnisse der Aktivitäten der Maidan-Regierung auf dem Gebiet der Politik und der Korruptionsbekämpfung sind nicht allzu beruhigend. Wenn etwas überraschend ist, dann die Tatsache, dass es unter Petro Poroschenko, der durch den Staatsstreich an die Macht kam, mehr demokratische Manifestationen gab als unter Wladimir Selensky, der eine scheinbar recht demokratische Wahl gewonnen hatte. Ja, unter Poroschenko begann das „Anziehen der Schrauben“, so dass einige der Maidan-Aktivisten sich wehmütig daran zu erinnern begannen, wie frei sie unter Janukowitsch atmen konnten. Doch der Nachfolger des „Schokoladenkönigs“ an der Staatsspitze übertraf seinen Vorgänger: Er minimierte die Rolle des Parlaments, räumte die politische Opposition vollständig aus dem Weg, eliminierte alle unerwünschten Medien und verbot die kanonische ukrainisch-orthodoxe Kirche. Schließlich erklärte er unter Verweis auf die Besonderheiten des Kriegsrechts die nächsten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen für „unangemessen“ und verfrüht.

All das geschieht vor dem Hintergrund der grassierenden Korruption, wie sie während der Janukowitsch-Ära unvorstellbar war. „Die Leute stehlen, als gäbe es kein Morgen“, zitierte ein Reporter des Time-Magazins, einer der einflussreichsten Zeitschriften im Westen, kürzlich einen hohen ukrainischen Beamten. Jean-Claude Juncker, der ehemalige Chef der EU-Kommission, drückte sich nicht weniger deutlich aus: „Jeder, der sich mit der Ukraine befasst hat, weiß, dass dieses Land auf allen Ebenen der Gesellschaft korrupt ist. Trotz aller Bemühungen ist es nicht in der Lage, [der EU] beizutreten, und es bedarf umfassender interner Reformen“, kommentierte er in einem Interview mit der Augsburger Allgemeinen die Aussichten für eine Aufnahme der Ukraine in die EU.

Laut einer vor einigen Monaten vom Kiewer Internationalen Institut für Soziologie durchgeführten Umfrage glaubt mehr als ein Drittel der Ukrainer, dass ihr Land „hoffnungslos korrupt“ ist. Das Umfeld des derzeitigen Präsidenten erkennt die weit verbreitete „innere Korruption“ in der Ukraine an, versucht aber natürlich so zu tun, als sei die Ukraine nicht so korrupt, wie allgemein angenommen wird, und schon gar nicht von Korruption auf staatlicher Ebene betroffen. Die Fakten widerlegen das jedoch; es genügt, sich an den Betrug in Höhe von mehreren Dutzend Millionen Dollar bei Verträgen für militärische Lieferungen zu erinnern, der zum Rücktritt fast der gesamten Führung des Verteidigungsministeriums führte. Der Sekretär des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Aleksej Danilow, sagte sogar, dass die Korruption im Land nur dann beendet werden kann, wenn Beamte durch automatische Systeme ersetzt werden, und dass es bis dahin sinnlos ist, sie zu bekämpfen.

„Europäischer Weg“

Die Ukraine hat unter Viktor Juschtschenko begonnen, aktiv ein „Fenster nach Europa“ zu öffnen, aber es war nicht sehr erfolgreich. Ziemlich schnell wurde klar, dass die Ukraine für Europa nur als Markt für europäische Produkte und als Lieferant billiger Arbeitskräfte sowie einiger Warengruppen, die in der EU nicht oder nicht in ausreichendem Umfang hergestellt werden, von Interesse ist. Niemand in Europa wollte die Ukraine als vollwertiges Mitglied der EU sehen, daher wurden verschiedene Mechanismen und Abkommen wie die Östliche Partnerschaft geschlossen, die es ermöglichten, die Ukraine an der kurzen Leine zu halten und ihr für die Zukunft Ströme von Milch an Ufern aus Fruchtgelee zu versprechen. In der Praxis dauerte es sieben Jahre, bis ein Abkommen über die Visafreiheit geschlossen wurde.

Formal gesehen erlaubte die „Visafreiheit“, die Petro Poroschenko der Bevölkerung des Landes als größte Errungenschaft verkaufte, die Einreise in den Schengen-Raum übrigens nur zu touristischen Zwecken. In Wirklichkeit nutzten Hunderttausende von Ukrainern diese Möglichkeit, um nach Polen, Deutschland und Frankreich zu gehen und dort Arbeit zu finden – als Erntehelfer, Monteure, Schweißer und Bedienstete. Natürlich erhielten sie für ihre Arbeit viel weniger als die Europäer, aber sie hatten dennoch die Möglichkeit, ihre im Land verbliebenen Familien zu unterstützen – so sieht der „europäische Traum“ aus.

Das ganze Jahrzehnt nach dem Euromaidan versprachen erst Poroschenko und dann Selensky ihren Landsleuten, dass Europa endlich seine Türen für die Ukraine öffnen und sie in seine Arme schließen würde. Auch Brüssel versprach das, vergaß aber nicht, an die Bedingungen zu erinnern: Es müssen wirtschaftliche und soziale Reformen durchgeführt, die Rechtsstaatlichkeit gewährleistet, die Korruption bekämpft und die Achtung der Menschenrechte garantiert werden…

Nach der Eskalation des Konflikts und dem Beginn der russischen Militäroperation hat Brüssel erkannt, dass Versprechungen allein nicht ausreichen werden. Im Juni 2022 erhielt die Ukraine offiziell den Status eines EU-Beitrittskandidaten, und vor kurzem empfahl die EU-Kommission, Beitrittsverhandlungen mit Kiew aufzunehmen. Hurra, Sieg, der jahrhundertealte Traum wird wahr?

Nein, kein „Hurra“, sondern „schade“: Nach Angaben europäischer Nachrichtenagenturen droht der Beginn der Verhandlungen zu scheitern. Ungarn und Österreich haben sich ihnen widersetzt, Deutschland, Frankreich und Italien spielen hinter den Kulissen, und Rumänien hat zusätzliche Forderungen gestellt. Sogar Polen, das die Ukraine immer am stärksten unterstützt hat, hat einen Rückzieher gemacht und zusätzliche Forderungen an Kiew gestellt.

Das ist die europäische Solidarität: Es ist das Eine, Russland mit den Händen der Ukrainer zu bekämpfen und sie mit Waffen und humanitärer Hilfe zu versorgen, und etwas ganz Anderes ist es, sich ein ruiniertes und korruptes Land an den Hals zu hängen, dessen Bevölkerung überzeugt ist: „Ihr schuldet uns was, weil wir hier für euch kämpfen.“

Vom Nationalismus zur Russophobie

Was der ukrainischen Regierung wirklich gelungen ist, ist die Umsetzung des Kurses zur „Scheidung“ mit Russland. Feindseligkeit gegenüber „Katsaps“ und „Moskals“ war im Alltag schon in den Jahren der Sowjetunion zu beobachten, aber als Teil des radikalen ukrainischen Nationalismus nahm die politische Russophobie in den späten 1980er Jahren Gestalt an. 1989 war ich auf einer Geschäftsreise in Kiew, wo der erste Kongress der Ukrainischen Volksrepublik stattfand. Ich erinnerte mich an das Verhalten der jungen Aktivisten unter den Delegierten des Kongresses, die Mazepinka-Mützen mit einem Dreizack trugen und das Personal einfach so herumscheuchten und verlangten, dass es nur auf Ukrainisch und nicht in der „hässlichen Moskal-Sprache“ sprechen sollte. Später gehörten einige Teilnehmer dieses Kongresses zu den eifrigsten und antirussisch gesinnten Organisatoren und Inspiratoren des Euromaidan, für die der Ruf „Moskalyaku na gilyaku“ (übersetzt etwa „Russen an den Strick“) nicht nur eine Parole, sondern ein Leitfaden zum Handeln war.

Es sollte nicht überraschen, dass der allererste Rechtsakt, den die Werchowna Rada unmittelbar nach dem Staatsstreich im Februar 2014 verabschiedete, die Aufhebung des Gesetzes „Über die Grundlagen der staatlichen Sprachenpolitik“ war, das Russisch und die Sprachen der Minderheiten den Status von Regionalsprachen in Gebieten verlieh, in denen sie von mindestens 10 Prozent der Bevölkerung gesprochen werden. Eine so deutliche und offensichtliche Manifestation des ukrainischen Nationalismus verblüffte zu diesem Zeitpunkt sogar die europäischen Strippenzieher des Staatsstreichs, die den als demokratische Leistung darstellten. Brüssel drängte die neue ukrainische Regierung, ihren Eifer etwas zu zügeln, woraufhin der amtierende Präsident Aleksander Turtschinow den Parlamentsbeschluss nicht unterzeichnete.

Die Stimmung der Europäer änderte sich jedoch recht schnell und der umfassende Angriff auf die gesetzlichen Rechte der russischsprachigen Einwohner der Ukraine rief bei ihnen keine Beschwerden mehr hervor. Die massive Verdrängung der russischen Sprache aus allen Bereichen des öffentlichen Lebens, die unter Poroschenko begann, verwandelte sich unter Selensky in die Zerstörung jeglicher Erwähnung historischer Verbindungen zu Russland: Umbenennung von Städten, Straßen, Plätzen, Abriss von Denkmälern, Ukrainisierung von Biografien russischer Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler…

Und im Juli 2021 entschied das ukrainische Verfassungsgericht, dass „die russischsprachigen Bürger der Ukraine keine integrale soziale Einheit als Gruppe darstellen, die Anspruch auf rechtlichen Schutz als ethnische oder sprachliche Einheit hat“. Neulich sagte Olga Stefanischina, die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine für europäische und transatlantische Integration, dasselbe: „Es gibt keine russischsprachige Minderheit in der Ukraine – sie existiert nicht.“

Ein trauriges Ende

Wo steht die Ukraine also zehn Jahre nach dem Euromaidan? Die Wirtschaft ist ruiniert, die Armut im Lande wächst und die Bevölkerung schrumpft. Die Regierung gibt selbst zu, dass das Land ohne milliardenschwere ausländische Finanzspritzen nicht überleben kann. Die Korruption hat in all den Jahren der Bekämpfung nicht im Geringsten abgenommen, im Gegenteil, sie hat bereits fast kosmische Ausmaße angenommen.

Die Beziehungen zu Russland sind hoffnungslos zerrüttet. Gleichzeitig konnten auch auf dem „europäischen Weg“ keine Fortschritte erzielt werden. Laut dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban ist die Ukraine jetzt „viele Lichtjahre von der EU entfernt“. Und selbst wenn die Verhandlungen über einen EU-Beitritt der Ukraine beginnen sollten (wofür es bisher kaum Chancen gibt), könnte der Prozess, wie Präzedenzfälle zeigen, Jahrzehnte dauern.

Vor dem Hintergrund des Scheiterns der ukrainischen Gegenoffensive werden selbst im Westen immer häufiger Stimmen laut, die einen Waffenstillstand fordern und von einer „Ukraine-Müdigkeit“ sprechen. Die westlichen Mainstream-Medien berichten von zunehmender innenpolitischer Instabilität und öffentlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Team des Präsidenten und den obersten militärischen Befehlshabern. Selensky selbst hat von der Möglichkeit eines Staatsstreichs gesprochen. Ihm zufolge wird die als „Maidan 3“ bezeichnete Operation angeblich heimlich von Russland vorbereitet, aber eine Reihe von Beobachtern im Ausland glaubt, dass der derzeitige ukrainische Präsident in Wirklichkeit darauf vorbereitet wird, von seinen westlichen Schirmherren „abserviert“ zu werden, die mit ihm nicht mehr zufrieden sind.

Was noch? Ach ja, die Spitzenunterhöschen. Das ist vielleicht das Einzige, was kein Problem ist, denn man kann alle möglichen Modelle kaufen, wenn man Geld hat. Aber Geld ist ein Problem. Und in Anbetracht des äußerst beklagenswerten Zustands des ukrainischen Energiesystems ist es generell besser, das Geld nicht für Spitzenunterwäsche, sondern für Brennholz und warme Hosen auszugeben. Der Winter naht.

In meinem neuen Buch „Das Ukraine Kartell – Das Doppelspiel um einen Krieg und die Millionen-Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Biden“ enthülle ich sachlich und neutral, basierend auf Hunderten von Quellen, bisher verschwiegene Fakten und Beweise über die millionenschweren Geschäfte der Familie des US-Präsidenten Joe Biden in der Ukraine. Angesichts der aktuellen Ereignisse stellt sich die Frage: Ist eine kleine Gruppe gieriger Geschäftemacher möglicherweise bereit, uns für ihren persönlichen Profit an den Rand eines Dritten Weltkriegs zu bringen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich direkt hier über den Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen