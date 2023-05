Was deutsche Medien über den Schuldspruch von Trump verschweigen

US-Wahlkampf

Ex-Präsident Trump wurde in einem Zivilprozess zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er vor etwa 30 Jahren angeblich eine Frau sexuell bedrängt und später verleumdet haben soll. Welche Details deutsche Medien darüber verschweigen, zeigen russische Medien.

Dass Trump in einem Zivilprozess verurteilt wurde, war praktisch, denn die Anforderungen an einen Schuldspruch sind in einem Zivilprozess weitaus geringer als in einem Strafprozess, in dem die Schuld erwiesen sein muss. In einem Zivilprozess ist das in den USA nicht nötig.

Aber die Medien haben ihre Geschichte und sie stellen Trump nun als regelrechten Vergewaltiger dar.

Trump hat sich danach ausgerechnet bei CNN, also aus seiner Sicht in der Höhle des Löwen, einer ihm gegenüber seit langen feindlich eingestellten Moderatorin gestellt. Live und vor Publikum. Die deutschen Medien haben ihren üblichen Trick angewendet und Trumps Antworten verschwiegen oder aus dem Zusammenhang gerissen, um ihn schlecht aussehen zu lassen. Allerdings war nicht er es, der in dem Gespräch in die Enge getrieben wurde, und sogar die CNN-Zuschauer im Studio haben Trump überraschenderweise applaudiert.

Darum ging es am Sonntag in einem Kommentar im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Geschichte mit der Umkleidekabine: Trumps Worte haben eine gewisse Logik

Eine unglaubliche Geschichte oder wie schmutzig die große Politik in den USA ist. Der offenkundig siechende Biden kündigt an, dass er für eine zweite Amtszeit im Weißen Haus bleiben will, aber auch Ex-Präsident Trump will eine zweite Amtszeit. Er ist sicherlich nicht unser lyrischer Held, aber wir sprechen jetzt nicht über Trump, sondern über die Methoden des Kampfes gegen ihn.

Am 9. Mai wurde der Schuldspruch der Geschworenen verkündet, wonach der ehemalige US-Präsident zwei Millionen Dollar Entschädigung für sexuelle Belästigung in der Umkleidekabine eines Kaufhauses und weitere drei Millionen als Strafe für die Verleumdung des Opfers zahlen muss. Elizabeth Jean Carroll, die dieses Jahr ihren 80. Geburtstag feiern wird, ist reich geworden.

Sie ist noch im letzten Jahrhundert für ihre heißen Texte in Hochglanzmagazinen über Sex bekannt geworden und hat eine Fernsehsendung mit Fragen und Antworten zum selben Thema moderiert. In den frühen 2000er Jahren gründete die hemmungslose Frau eine Internetseite, auf der sich Frauen gegenseitig ihre Ex-Freunde empfahlen, und vor etwa zehn Jahren gründete sie ein Unternehmen, das persönliche Assistenten für Dating- und Partnervermittlungsberatung vermittelt. Also etwas in der Art wie Zuhälterei.

Sie schreibt über sich selbst, dass sie ganze fünf Vergewaltigungsversuche hinter sich hat. Am lukrativsten war jedoch die Geschichte mit Donald Trump. Jean Carroll weiß allerdings nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, ob 1995 oder 1996, sie weiß nicht mehr genau, wo, in welchem Stockwerk des Kaufhauses Bergdorf Goodman in New York. Sie gibt zu, dass Trump im Moment der zufälligen Begegnung „attraktiver denn je“ aussah. Sie ist selbst schockiert, dass sie das Angebot angenommen hat, durchsichtige Spitzenunterwäsche anzuprobieren, die ein Mann, den sie nicht kannte, einer anderen Person schenken wollte. Sie gibt zu, dass sie zum Zeitpunkt des versuchten sexuellen Übergriffs keine Verkäufer um Hilfe gerufen hat. Sie räumt ein, dass das Personal im glamourösen Bergdorf Goodman zu 99 Prozent der Zeit vor Ort ist, dass aber in diesem Moment kein einziger Mensch sie und Trump zusammen gesehen hat, auch kein einziger Kunde, und damals gab es noch keine Überwachungskameras.

Das Ganze dauerte nicht länger als drei Minuten und dann kann sie sich nicht mehr daran erinnern, wohin sie gerannt ist, ob zum Aufzug oder zur Rolltreppe. Und sie hat es übrigens auch nicht bei der Polizei gemeldet, aber sie war so erschüttert, dass sie seitdem mit niemandem mehr Sex hatte. So geht die arme Frau ihrem 80. Geburtstag entgegen. Aber jetzt hat sie keine Lust mehr, Angst zu haben, also sollte Trump seine Strafe bekommen.

Trump nennt die ganze Sache eine Verleumdung – von Anfang bis Ende. Aber in der heutigen amerikanischen Kultur bedeuten seine Worte rechtlich gesehen wenig. Wenn eine Frau sich selbst als Opfer darstellt, sind keine Beweise mehr erforderlich.

Da Trump aber nicht nur oder nicht einmal so sehr auf dem juristischen Feld spielt, ist der Ausgang des Streits in seinem Fall nicht vorbestimmt. Er erklärte sich bereit, live auf CNN aufzutreten, und zwar mit Publikum im Studio. Und mit der Moderatorin Kaitlan Collins, der vielleicht unangenehmsten Person in Trumps Leben. Als er noch Präsident war, wurde sie als CNN-Reporterin im Weißen Haus sogar einmal nicht zu einer Pressekonferenz des Staatschefs im Rosengarten zugelassen. Kaitlan ist bekannt für ihre grenzwertigen Fragen, und sie hielt sich auch jetzt nicht zurück.

„Das Gericht in Manhattan hat entschieden, dass Sie die Schriftstellerin Jean Carroll belästigt und verleumdet haben. Sie streiten das ab. Aber was sagen Sie den Wählern, die glauben, dass Sie sich damit für die Präsidentschaftskandidatur disqualifiziert haben?“

„Davon gibt es nicht viele. Eine neue Umfrage hat gerade ergeben, dass meine Beliebtheitswerte sprunghaft angestiegen sind, haben Sie das gesehen? Ich bin wahrscheinlich der Einzige in der Geschichte, der jemals so verurteilt wurde. Sie erwarten, dass man sich entschuldigt, dass man sagt: ‚Tut mir leid, tut mir leid, ich gehe, ich trete ab, ich gehe zurück zu meiner Familie und meinen Kindern.‘ Aber meine Umfragewerte sind nur gestiegen, und das vor dem Hintergrund anderer falscher Anschuldigungen. Das ist eine Wahlbeeinflussung ihrerseits“, so Trump.

Er weist ausdrücklich auf die Technik hin, ihn politisch fertig zu machen, um die Wahl lange vor der Abstimmung auf schmutzige Art und Weise zu beeinflussen. Und man konnte sehen, dass sogar die Zuschauer im CNN-Studio Vertrauen zu ihm gefasst haben.

„Ich kenne diese Frau nicht, bin ihr nie begegnet und habe keine Ahnung, wer sie überhaupt ist. Es gibt ein lange zurückliegendes Foto mit ihr und ihrem Mann, einem gewissen John Johnson. Sie nannte ihn ‚Makake‘. Er ist Afro-Amerikaner. Und sie nannte ihn ‚Makake‘. Das in den Fall aufzunehmen, hat der Richter nicht erlaubt. Und ihren Hund oder ihre Katze hat sie ‚Vagina‘ genannt. Auch das ließ der Richter nicht zu. Nichts für uns, alles für sie. Zugang zu Hollywood und alles andere“, empörte sich Donald Trump.

„Aber ein Gericht mit neun Geschworenen hat Sie der sexuellen Belästigung für schuldig befunden. Danach werden keine Frauen mehr für Sie stimmen.“

„Das ist unwahrscheinlich. Noch einmal, damit Sie es verstehen: Ich habe diese Frau nie getroffen. Wir sind uns überhaupt nicht begegnet. Sie behauptet, wir seien uns vor dem Bergdorf Goodman begegnet, wohin ich bestenfalls für Wohltätigkeitsveranstaltungen gehe. Angeblich habe ich sie vor der Tür getroffen. Sie war etwa 60 Jahre alt. Das war vor 22 oder 23 Jahren. Wir haben uns vor dem Kaufhaus getroffen, ich war total scharf auf sie und sie auf mich. Zwischen hat es uns gefunkt. Wir sind in ein überfülltes Kaufhaus gegangen. Wir wollten einander regelrecht. Ein paar Minuten später sind wir in der Umkleidekabine. Dann bemerkt sie, dass sie abgeschlossen werden können. Aber sie findet eine freie. So wurde es vor Gericht dargestellt.“

Die Umkleidekabinen bei Bergdorf Goodman sind zugegebenermaßen recht geräumig und im Boudoir-Stil eingerichtet, sogar mit einem Sofa oder einer Causeuse. Aber darum geht es nicht. Trump sagte weiter: „Welche Art von Frau schleppt dich ein paar Minuten, nachdem sie dich kennengelernt hat, in eine Umkleidekabine? Ich weiß nicht einmal, ob sie verheiratet ist oder nicht. Wie auch immer, John Johnson, du tust mir leid.“

Das ist dieser John Johnson genau zu dieser Zeit im Jahr 1995. Er war Reporter und TV-Moderator. Der Ex-Mann von Jean Carroll, den sie selbst als „Makake“ bezeichnet hat.

„Nur damit Sie es verstehen, ich war damals schon berühmt. Mir gehörten das Plaza Hotel nebenan und andere Gebäude in der Nähe. Ich würde sie nicht in eine Umkleidekabine schleppen!“, betonte Trump.

Das hat durchaus eine gewisse Logik. Das Plaza Hotel in New York steht direkt neben dem Kaufhaus Bergdorf Goodman. Warum sollte man jemanden in die Umkleidekabine schleppen? Wer brauchte den Nervenkitzel? Jean Carroll zog in ihrem Buch jedenfalls die Umkleidekabine vor.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen