Was ein möglicher Zahlungsausfall der USA bedeuten würde

Technischer Default

Den USA droht die Zahlungsunfähigkeit, wenn sich den Republikaner und Demokraten nicht auf eine Erhöhung der Schuldengrenze einigen.

In den Medien ist derzeit viel von einem möglichen Zahlungsausfall der USA die Rede, der schon in wenigen Tagen eintreten könnte. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat in einem Artikel erklärt, worum es geht und welche Folgen möglich wären. Ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

„Wichtige Nebenwirkungen“: Wie sich der drohende Zahlungsausfall der USA auf die ganze Welt auswirkt

Vor dem Hintergrund der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA zeigt sich einmal mehr die Spaltung der amerikanischen politischen Eliten, da sich Demokraten und Republikaner nicht auf eine Anhebung der nationalen Schuldenobergrenze einigen können. Obwohl viele in dieser Situation einen günstigen Ausgang für die USA vorhersagen, schadet das nach Ansicht von Experten bereits dem Ansehen des Landes und des Dollars. Ein TASS-Artikel über die Frage, ob man den Zahlungsausfall abwarten soll und wie er sich auf die USA und die ganze Welt auswirken wird

Stehen die USA kurz vor der Zahlungsunfähigkeit?

Jeden Tag gibt es mehr und mehr Äußerungen über den drohenden Zahlungsausfall der US-Bundesschulden. Die meisten Prognosen gehen davon aus, dass dem Finanzministerium bereits in der ersten Junihälfte die Barmittel ausgehen werden, die es zur Finanzierung der Verpflichtungen der US-Regierung benötigt. Die Bank Goldman Sachs beispielsweise schätzt, dass das am 8. und 9. Juni der Fall sein wird.

US-Finanzministerin Janet Yellen selbst beschreibt ein pessimistisches Szenario, wonach dem Land bereits am 1. Juni ein Zahlungsausfall droht, wenn sich das Weiße Haus und der US-Kongress nicht rechtzeitig auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen können. Kurz zuvor sprach sie von den geringen Chancen, dass die USA bis zum 15. Juni in der Lage sein werden, alle Rechnungen zu bezahlen.

Die Diskussionen über diese Situation verschärften sich, je näher der schicksalhafte Moment rückte, aber tatsächlich wurde die gesetzliche Grenze von 31,4 Billionen Dollar am 19. Januar 2023 überschritten. Das US-Finanzministerium begann daraufhin, Notmaßnahmen zu ergreifen, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Dabei geht es um die Streichung bestimmter Kategorien von Haushaltsausgaben, die auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können.

Über die US-Staatsverschuldung

Der Kongress hat 1917 erstmals eine Obergrenze für die Staatsverschuldung der USA festgelegt. Wenn die Obergrenze erreicht ist, kann das Finanzministerium keine neuen Staatsanleihen mehr ausgeben, um die Aktivitäten der Regierung zu finanzieren. Das letzte Mal wurde die Obergrenze im Dezember 2021 angehoben – um 2,5 Billionen Dollar auf derzeit 31,4 Billionen Dollar. Wie die New York Times im Februar 2022 schrieb, wurde die 30-Billionen-Dollar-Marke einige Jahre früher erreicht als von den USA erwartet, weil Billionen von Dollar zur Bekämpfung der Pandemie eingesetzt wurden. In den USA kann es nur dann zu einem Zahlungsausfall kommen, wenn der Kongress der Regierung verbietet, die nationale Schuldengrenze anzuheben. Das Land befindet sich regelmäßig am Rande eines technischen Zahlungsausfalls. In allen bisherigen Fällen hat diese Bedrohung die Gesetzgeber dazu gezwungen, einen Kompromiss zu finden und die Obergrenze zu erweitern oder zu erhöhen.

Nach verschiedenen Schätzungen liegt die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls in den USA jedoch nicht einmal bei 50 Prozent. So schrieb MarketWatch unter Berufung auf die Ergebnisse einer Umfrage von Analysten der US-Bank JPMorgan, dass das mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent der Fall sein könnte.

Gleichzeitig hat die internationale Rating-Agentur Fitch das langfristige Fremdwährungs-Emittentenausfallrating der USA auf „AAA“ gesetzt und damit auf ihre Überprüfungsliste mit der Möglichkeit einer Herabstufung gesetzt.

„Fitch erwartet nach wie vor, dass das Problem vor Ablauf der Frist gelöst werden kann. Wir sehen jedoch zunehmende Risiken, dass die Schuldenobergrenze der Regierung nicht rechtzeitig angehoben wird und dass die USA infolgedessen mit der Erfüllung einiger ihrer Verpflichtungen in Verzug geraten könnten“, heißt es in einer Erklärung.

Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, ist jedoch überzeugt, dass die USA in der Lage sein werden, einen Zahlungsausfall zu vermeiden.

US-Präsident Joe Biden selbst machte darauf aufmerksam, dass das Land noch nie mit seinen Schulden in Verzug geraten sei, und versicherte, dass dies auch jetzt nicht der Fall sein werde.

Man werde eine Einigung erzielen, denn niemand könne den USA einen Zahlungsausfall erlauben, sagte Victor Supyan, stellvertretender Direktor des Instituts für USA und Kanada der Russischen Akademie der Wissenschaften. Allerdings, so Supyan, könne die Situation auch noch in ein ungünstiges Szenario umschlagen.

„Es könnte zu einer Verzögerung bei der Erreichung dieser Vereinbarung kommen – und dann kommt der Shutdown. Das bedeutet, dass einige nicht lebenswichtige Verpflichtungen nicht finanziert werden. In der Praxis bedeutet das, dass einige Behörden vorübergehend geschlossen werden. Die Mitarbeiter dieser Behörden gehen in unbezahlten Urlaub. In den USA hat es bereits 20 solcher Situationen gegeben. Die letzte war unter Trump; sie dauerte 35 Tage. Diese Situation ist unangenehm, aber alle wichtigen Verpflichtungen gegenüber den Vertragspartnern werden erfüllt“, so der Experte gegenüber TASS.

Die Spaltung der politischen Eliten hat sich verschärft

Das Hauptproblem, das die USA erneut an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hat, ist die Schwierigkeit, sich im Kongress auf eine Anhebung der nationalen Schuldenobergrenze zu einigen. Die US-Regierung hat die Gesetzgeber in den letzten Monaten dazu gedrängt, die Schuldenobergrenze anzuheben.



Die Republikaner, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, haben einer Anhebung der Schuldenobergrenze zugestimmt, allerdings unter der Bedingung, dass die Haushaltsausgaben erheblich gekürzt werden. Das Weiße Haus wies diese Forderungen zurück und erklärte, die Gesetzgeber sollten die Schuldenobergrenze ohne Bedingungen anheben. Bereits im Januar hatte Biden erklärt, er habe nicht die Absicht, mit den Gesetzgebern über eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu verhandeln. „Unsere Position dazu hat sich nicht geändert. Es wird keine Verhandlungen über die Schuldenobergrenze geben“, sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Olivia Dalton, damals.



Es ist nun klar, dass die Republikaner Biden keine Wahl gelassen haben – die Verhandlungen befinden sich nun in einer aktiven Phase. Laut Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses, wird er täglich mit Biden sprechen, bis die Situation geklärt ist. Wie er am 22. Mai feststellte, war der „Ton“ seines letzten Gesprächs mit dem US-Präsidenten „der beste, den es je gab“.

Kurz vor diesen optimistischen Äußerungen wurde jedoch berichtet, dass die Gespräche wegen mangelnder Produktivität unterbrochen worden seien und dass es „ernsthafte Meinungsverschiedenheiten“ zwischen den Parteien gebe.

Während der Pressekonferenz auf dem G7-Gipfel gab Biden sogar zu, dass er nicht garantieren könne, dass die USA nicht zahlungsunfähig würden. Er wies darauf hin, dass er den 14. Zusatzartikel der US-Verfassung studiere, um herauszufinden, welche Befugnisse der Präsident habe, um den Kongress zu umgehen und die nationale Schuldenobergrenze selbst anzuheben.

Gleichzeitig stellte Biden klar, dass der Zusatzartikel kein Zauberstab sei, da er nicht sicher sein könne, dass er ihn anwenden könne, bevor der Regierung das Geld ausgeht. „Wir haben keine einseitige Maßnahme gefunden, die innerhalb von zwei oder drei Wochen zum Erfolg führen könnte. Das ist das Problem. Es liegt also an den Gesetzgebern“, sagte er.



Die Verhandlungen sind noch immer im Gange, wobei McCarthy versicherte, dass die Republikaner nicht in Verzug geraten werden, sondern versuchen, eine Lösung zu finden, die die Haushaltsausgaben reduziert.



Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karin Jean-Pierre, sagte ebenfalls, dass die Verhandlungen zur Anhebung der Schuldenobergrenze produktiv verlaufen und eine parteiübergreifende Einigung möglich ist.

Was würde im Falle eines Zahlungsausfalls der USA mit anderen Ländern geschehen?

Obwohl Beamte während des G7-Gipfels scherzten, dass sie an die politische Instabilität in den USA bereits gewöhnt seien, kann die Situation die Inhaber von US-Staatsschulden in Billionenhöhe nur beunruhigen. Besonders besorgniserregend ist die Situation für Japan, das 1,104 Billionen Dollar an US-Schatzpapieren hält. Ein ziemlich großer Teil der Investitionen kommt aus der Europäischen Union (1,487 Billionen Dollar), und auch China (858 Milliarden Dollar) gehört zu den großen Inhabern von Staatsanleihen, obwohl das Land in den letzten Jahren den Bestand an US-Staatsanleihen kontinuierlich reduziert hat.



„Die Situation macht viele Inhaber von US-Staatsanleihen nervös – Japan, EU-Länder, Großbritannien und die Golfmonarchien. Wenn es zu einem Zahlungsausfall kommt, werden sie die ersten sein, die es trifft, abgesehen von den USA selbst“, sagte der Amerikanist und Politikwissenschaftler Malek Dudakov gegenüber TASS.



Ihm zufolge wird der Zahlungsausfall nicht nur die USA, sondern wahrscheinlich auch den Rest der Welt in eine Rezession stürzen. In diesem Fall könnte die Situation sogar Russland betreffen, obwohl es durch Sanktionen vom westlichen Finanzsystem isoliert ist. Wenn der Rest der Welt in eine Rezession gerät, wird sich das auf die Energiepreise und damit auch auf die russischen Haushaltseinnahmen auswirken, erklärte der Experte. Ihm zufolge ist im Falle eines Zahlungsausfalls mittelfristig, d.h. eher in der zweiten Jahreshälfte, damit zu rechnen.



Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, sagte, sie hoffe, dass die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ihre finanziellen Risiken nicht auf die internationale Gemeinschaft abwälzen würden.



„Die Schuldenfrage ist eine interne Angelegenheit der USA, aber da sie die größte Volkswirtschaft der Welt sind, haben ihre eigene Situation und ihre politischen Entscheidungen wichtige Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Es bleibt zu hoffen, dass die USA eine verantwortungsvolle Finanz- und Geldpolitik verfolgen und die Risiken nicht auf die Welt abwälzen“, sagte sie.

Zahlungsausfall und Reputation: Werden die USA über Wasser bleiben

Wenn sich die Gesetzgeber nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen, werden amerikanische Familien in ernste Schwierigkeiten geraten, der Status der USA als Weltmarktführer wird erschüttert und die Fähigkeit der USA, die nationalen Sicherheitsinteressen zu verteidigen, wird in Frage gestellt, sagte Janet Yellen.

„Wie wir aus früheren Patt-Situationen in Bezug auf die Schuldenobergrenze gelernt haben, könnten Verzögerungen in letzter Minute das Vertrauen von Unternehmen und Verbrauchern ernsthaft schädigen, die Kosten für kurzfristige Kredite für die Steuerzahler erhöhen und die Kreditwürdigkeit der USA negativ beeinflussen“, warnte sie.

Die Sprecherin des Weißen Hauses wies ihrerseits darauf hin, dass ein möglicher Zahlungsausfall in den USA die von der Regierung Biden erzielten wirtschaftlichen Gewinne zunichtemachen würde.

„Wir sprechen von 12,7 Millionen [neuen] Arbeitsplätzen, einer Arbeitslosenquote von 3,4 Prozent, die so niedrig ist wie nie zuvor, und all den Fortschritten, die wir gemacht haben, um die Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Ja, wir können sehen, wie all das verschwindet“, sagte Karin Jean-Pierre.

Sie sagte, Republikaner und Demokraten seien sich darüber im Klaren, dass ein möglicher Zahlungsausfall „schwerwiegende Folgen für das amerikanische Volk und die amerikanische Wirtschaft“ haben würde. „Er würde bis zu 8 Millionen Arbeitsplätze vernichten, eine Rezession auslösen, die Rentenkonten verwüsten, die Ausgaben erhöhen und unserem internationalen Ruf schaden“, fügte sie hinzu.

Victor Supyan zufolge haben die USA in der gegenwärtigen Situation bereits einige Reputationsverluste erlitten.

„Aber es wird keine katastrophalen Folgen für das amerikanische Finanzsystem haben. Denn die Rolle der USA im globalen Finanzsystem, im internationalen Zahlungsverkehr und bei den internationalen Reserven ist dominant: Der Anteil des Dollars an den Reserven beträgt etwa 60 Prozent, an den Berechnungen – etwa 40 Prozent“, so der Experte.

Die derzeitige Situation könnte jedoch den Prozess der Entdollarisierung beschleunigen, so Malek Dudakov.

„Immer mehr Länder werden verstehen, dass man den USA mit ihrer politischen Instabilität nicht trauen kann. Der Anteil des Dollars am Welthandel und an den Weltreserven wird sinken, die Nachfrage nach US-Schatzpapieren wird weltweit zurückgehen, die USA werden Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zu finanzieren und die Sozial- und Verteidigungsausgaben zu erhöhen“, so der Experte.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen