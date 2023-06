Was im EU-Migrationspakt vereinbart wurde

Flüchtlinge

Der EU-Migrationspakt, der vor allem von den deutschen Grünen abgelehnt wird, macht Schlagzeilen. Aber was wurde darin eigentlich vereinbart?

Die deutschen Medien berichten über den EU-Migrationspakt vor allem, dass die Grünen dagegen sind, weil er Abschiebungen erleichtern soll. Das gilt jedoch nur für wenige Fälle und wie das in der Praxis umgesetzt werden soll, ist ohnehin fraglich.

Das Kernstück des Migrationspaktes ist ohnehin ein anderes, weshalb vor allem Polen und Ungarn gegen den Pakt sind. Er soll nämlich verbindliche Regeln enthalten, welches EU-Land wie viele Flüchtlinge aufnehmen muss. Wenn ein Land das ablehnt, soll es 20.000 Euro pro Flüchtling an einen EU-Fonds zahlen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Analyse des EU-Migrationspaktes veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

20.000 Euro pro Migrant: Was der neue Plan der EU Flüchtlingen verspricht

Ivan Lebedev, Chef des TASS-Büros Ungarn, über die Gründe, warum Ungarn und Polen den „EU-Migrationspakt“, den Viktor Orban mit einem Staatsstreich verglich, ablehnen.

Eine Nacht an der ungarisch-serbischen Grenze. Aufnahmen einer Überwachungskamera. Ein hart aussehender Mann in Jeans und schwarzem Kapuzenpulli rennt auf den drei Meter hohen Stacheldrahtzaun zu, bringt eine Leiter an, erreicht schnell die Sicherheitslinie, überquert dann die zweite Zaunlinie und flüchtet, sobald er ungarisches Gebiet erreicht hat, in Richtung Wald. Sein zurückgebliebener Begleiter versucht, diesen Erfolg zu wiederholen, doch hinter einer Kurve kommt ein Jeep mit ungarischen Grenzsoldaten hervor. Der erfolglose Überläufer beschimpft die Wachen, wirft mit Steinen nach ihnen und fährt in die Nacht davon. Er wird wahrscheinlich wiederkommen und erneut versuchen, in die EU zu gelangen.

Andere Aufnahmen, die an der Grenze zu Serbien gemacht wurden, zeigen, wie illegale Migranten aus Ländern des Nahen Ostens und Afrikas in Scharen aufmarschieren, um die „Festung Europa“ zu stürmen, und wenn sie auf Grenzbeamte treffen, bewerfen sie diese mit Steinen, schießen mit Steinschleudern und setzen sogar ernstere Waffen ein. „Brüssel schlägt eine Quote für die Verteilung von Migranten vor, während viele von ihnen versuchen, unsere Südgrenze mit Schusswaffen und Messern in der Hand zu überqueren. Sollen wir die auch aufnehmen?“, fragt die ungarische Regierung in einem Video, das in sozialen Medien kursiert.

Auf Betreiben Budapests stand dieses Thema (wieder) ganz oben in den Nachrichten der nationalen Fernsehsender. Der Grund dafür ist der neue Plan zur Aufnahme von Migranten in der EU, der in Brüssel entwickelt wurde. Er wird von Frankreich und Deutschland unterstützt, stößt aber auf starken Widerstand in Ungarn und Polen und hat in einer Reihe anderer EU-Länder gemischte Reaktionen hervorgerufen.

Ungarn hat seit der letzten Migrationskrise (2015-2016) die radikalste Position in dieser Frage in der EU eingenommen und sich strikt geweigert, „Fremde“ aus dem Nahen Osten und Nordafrika aufzunehmen. Offiziellen Angaben zufolge verhinderten die ungarischen Behörden im vergangenen Jahr 270.000 Versuche, die Grenze illegal zu überqueren. Victor Marsai, Direktor des Budapester Instituts für Migrationsstudien, ist überzeugt, dass es viel mehr waren, nur werden nicht alle Fälle in der Statistik erfasst.

Ihm zufolge erreicht die irreguläre Migration in der EU jetzt wieder das Niveau der Krise von vor acht Jahren. „Wenn wir die immer noch sehr unsichere Lage in Libyen, die Situation in Syrien und den Bürgerkrieg im Sudan betrachten, ist klar, dass es noch mehr Migranten geben wird“, glaubt der Experte. Gleichzeitig weisen sowohl das von Marsai geleitete ungarische Institut als auch das in den USA ansässige Migration Policy Institute, das ein Büro in Brüssel unterhält, darauf hin, dass es sich bei den meisten potenziellen Umsiedlern nicht um Flüchtlinge handelt, die vor militärischen Konflikten fliehen, sondern um so genannte Wirtschaftsmigranten, die auf der Suche nach einem besseren Leben nach Europa gelangen wollen.

Nicht jedem hat das Projekt gefallen

Es überrascht nicht, dass sich in den letzten Tagen fast alle Mitglieder der ungarischen Regierung, einschließlich des Landwirtschaftsministers István Nagy, der mit dem Problem gar nichts zu tun hat, zu der neuen EU-Initiative geäußert haben. Den Ton gab, wie es sich gehört, Ministerpräsident Viktor Orban an, der den Brüsseler Plan als inakzeptabel bezeichnete und ihn mit einem Staatsstreich verglich. Diese „der Mehrheit der Europäer aufgezwungene Lösung“ sei zu schnell und unerwartet, erklärte er in der Radiosendung Kossuth.

In Wirklichkeit war die Entscheidung in den Eingeweiden der EU-Kommission schon lange ausgearbeitet worden und wurde bereits am 28. März von der Arbeitsgruppe für Migration im Europäischen Parlament gebilligt. Ihr Leiter, der Schwede Thomas Thobe, argumentierte, dass die Initiative, die als Migrationspakt bezeichnet wird, „ein Gleichgewicht zwischen Solidarität und Verantwortung“ unter den EU-Mitgliedern herstellen würde. Er sagte, der Pakt würde „die Kontrolle der Außengrenzen wiederherstellen, faire Verfahren gewährleisten, um schnell zwischen Flüchtlingen und Wirtschaftsmigranten zu unterscheiden, die Zusammenarbeit mit Drittländern verstärken, um illegale Ausreisen zu verhindern, diejenigen unterstützen, die internationalen Schutz benötigen, und diejenigen zurückbringen, die nicht berechtigt sind, in der EU zu bleiben.“

Natürlich kann der neue Plan Tragödien wie die letzte Woche im Ionischen Meer vor der Küste der griechischen Halbinsel Peloponnes, wo ein Schiff mit Hunderten von Migranten aus Libyen sank, nicht verhindern. Die Verfasser des Plans erwarten jedoch, dass die Initiative erhebliche Anpassungen am verbesserungsbedürftigen EU-Migrationssystem aus der Zeit von 2015-2016 vornehmen wird.

Am 8. Juni wurde der Planentwurf bei einem Treffen der EU-Innenminister in Luxemburg mehrheitlich angenommen.

Schweden, das den Ratsvorsitz der Union innehat, bezeichnete ihn als historisch, aber Ungarn und Polen waren dagegen, während sich Bulgarien, Litauen, Malta und die Slowakei der Stimme enthielten. Dabei erklärten die Ungarn und Polen, dass eine solche Frage im Konsens und nicht durch eine reguläre Abstimmung entschieden werden sollte, und schlugen vor, sie auf dem nächsten EU-Gipfel Ende Juni zu diskutieren. Es wird erwartet, dass der Migrationspakt auch bei dem Treffen der EU-Außenminister drei Tage vorher diskutiert wird.

Der Plan besteht aus zwei Hauptdokumenten – der Verordnung über die Migrations- und Asylverwaltung und der Verordnung über das Asylverfahren. Sie sind nun an das Europäische Parlament zurückgegangen, wo sie wahrscheinlich den Status eines Gesetzesentwurfs erhalten werden. Laut der in Brüssel erscheinenden Zeitung Politico könnte dieser Plan, wenn er den abschließenden Verhandlungsprozess übersteht, „das Gesicht der europäischen Migration verändern“. Allerdings sind Auseinandersetzungen darüber unvermeidlich und nichts ist sicher.

Quoten, Zahlungen und Vorauswahl

Politico ist der Ansicht, dass der Entwurf des Abkommens „ein Gleichgewicht zwischen zwei großen Lagern herstellt: „den Ländern, die an den Außengrenzen der EU liegen und mehr Hilfe bei der Bewältigung der Flüchtlingsprobleme wünschen, und den Ländern, die sich innerhalb des Kontinents befinden und argumentieren, dass sich zu viele Migranten unerlaubt auf EU-Gebiet bewegen“. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Grenzstaaten strengere Asylverfahren einführen und einen „größeren Ermessensspielraum bei der Rückführung abgelehnter Bewerber“ erhalten. Die anderen EU-Mitglieder werden unterdessen vor die Wahl gestellt: Entweder müssen sie jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Migranten aufnehmen, oder sie müssen etwa 20.000 Euro für jede abgelehnte Person in einen gemeinsamen EU-Fonds einzahlen.

Das neue EU-Asylsystem sieht zwei Arten der Bearbeitung von Anträgen an der Grenze vor: ein strengeres Verfahren für bis zu 12 Wochen mit der Möglichkeit der Inhaftierung und ein milderes, schnelleres Verfahren für diejenigen, die keinen Verdacht erregen und mehr Gründe für die Einreise haben. Nach welchem der beiden Verfahren ein Antrag bearbeitet wird und wohin die Person geschickt wird, entscheiden die Beamten während des „Pre-Screening“-Verfahrens.

Die EU will zunächst bis zu 30.000 Migranten pro Jahr aufnehmen (wobei diese nach Quoten auf die einzelnen Länder verteilt werden) und die Zahl schrittweise auf 120.000 erhöhen. Wenn die Höchstzahl in einem bestimmten Land erreicht ist, wird die Prüfung der Anträge ausgesetzt. Italien und Griechenland, über die die meisten Migranten nach Europa strömen, haben auf dieser Regelung beharrt.

Laut Politico war ein weiteres Zugeständnis an die Grenzstaaten, auch vom wichtigsten „Migrationsbefürworters“ Deutschland, ein größerer Ermessensspielraum bei der Rückführung von Personen, denen die Einreise in die EU verweigert wurde. Ein erfolgloser Migrant kann nun relativ schnell abgeschoben werden, und zwar nicht in sein Heimatland, sondern an einen anderen Ort nach Wahl der europäischen Behörden. Berlin war dagegen und argumentierte beispielsweise, dass Menschen nicht dorthin abgeschoben werden sollten, wo die Menschenrechte nicht in vollem Umfang geachtet werden, aber Italien, das von einem Dutzend anderer Länder unterstützt wurde, kämpfte bis zum Sieg.

Die EU-Mitglieder mussten all diese Fragen nicht nur untereinander, sondern auch mit Drittländern erörtern, darunter auch Tunesien, das eine wichtige Zwischenstation auf der Route der Migranten nach Europa (und zurück nach Nordafrika) ist. So besuchten die Leiterin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, und die Ministerpräsidenten Italiens und der Niederlande, Giorgia Meloni und Mark Rutte, am 11. Juni Tunesien, wo sie der tunesischen Regierung unter anderem ein europäisches Wirtschaftshilfeprogramm im Wert von rund einer Milliarde Euro zusagten.

Kritik von rechts und links

Die Verfasser des neuen Plans halten ihn für einen „vernünftigen Kompromiss“ und eine „goldene Mitte“, aber wie ich bereits erwähnt habe, stößt er sowohl bei Befürwortern als auch bei Gegnern der Migration auf ernsthafte Einwände. So befürchten Menschenrechtsaktivisten, dass strengere Kontrollen dazu führen werden, dass Menschen monatelang unter prekären Bedingungen in Auffanglagern bleiben und dass die Regeln für ihre Rückführung nicht eingehalten werden.

Ungarn und Polen, die jeweils eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben, erklärten ihrerseits, sie könnten die zusätzlichen Kosten für die Migranten einfach nicht tragen, ganz zu schweigen von der moralischen Dimension des neuen EU-Plans. „Ein Mensch ist keine Ware, für die man so und so viel bezahlen kann, wenn man sich weigert, sie aufzunehmen“, sagte der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki. Er sagte, Warschau sei „mit dieser Politik nicht einverstanden“ und bilde eine Koalition von Staaten, die gegen den „Migrationspakt“ protestieren werde.

„Ungarn schließt sich an!“, bemerkte Balazs Orban, der Namensvetter und politische Berater des ungarischen Ministerpräsidenten. Er erinnerte daran, dass die EU-Migrationsinitiativen – sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart – der ungarischen Verfassung sowie dem Ergebnis des Referendums von 2016 widersprechen. Die 2018 verabschiedeten Verfassungsänderungen verbieten die „Ansiedlung fremder Nationalitäten“ auf dem Staatsgebiet und fordern den Schutz der nationalen Identität Ungarns. Die Regierung ist der Ansicht, dass die Migration eine Bedrohung für diese Identität darstellt.

Im Zuge dieser Migrationskrise wurde in Ungarn bereits ein Referendum organisiert, das jedoch für ungültig erklärt wurde, da weniger als die Hälfte der wahlberechtigten ungarischen Bürger an der Abstimmung teilnahmen. Allerdings sprachen sich 98 Prozent der Teilnehmer dagegen aus, dass die EU Ungarn ohne die Zustimmung des Parlaments Migranten aufzwingt. Die Regierung Orban wertet das Ergebnis dieser Abstimmung als Ausdruck des Volkswillens. „Brüssel missbraucht seine Macht. Sie will Ungarn in ein Land der Migranten verwandeln. Das werden wir nicht zulassen“, sagte der Premierminister.

Der Vorschlag, in den gemeinsamen EU-Fonds einzuzahlen, missfällt auch der Regierung, die bereits erhebliche Kosten für ukrainische Flüchtlinge trägt. „Für jeden abgewiesenen Migranten 20.000 Euro zu zahlen, ist Unsinn“, sagte Justizministerin Judit Varga.

Die ungarische Regierung schlägt vor, dieses Problem „nicht durch die Verteilung von Migranten, sondern durch den Schutz der europäischen Außengrenzen“ zu lösen. Das heißt, weiterhin „niemanden hereinzulassen“. Obwohl Ungarn vor etwa fünf Jahren den Prozess wegen Migration vor dem Europäischen Gerichtshof verloren hat, hat es viele Länder aufgerüttelt und die EU gezwungen, diesen Weg einzuschlagen. Jetzt will Brüssel diese Politik neu überdenken.

Es ist nicht klar, ob Ungarn und Polen in der Lage sein werden, Bulgarien, Litauen, Malta und die Slowakei einzubinden, die nicht dagegen stimmen, sondern sich aufgrund der so genannten gesamteuropäischen Solidarität der Stimme enthalten. In jedem Fall aber besteht kein Zweifel, dass der „Migrationspakt“ in der EU auf höchster Ebene heftig diskutiert werden wird.

Es wird erwartet, dass er fertiggestellt und bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, die vom 6. bis 9. Juni 2024 stattfinden sollen, zu einem wichtigen politischen Thema wird. Die Befürworter würden es begrüßen, wenn er bis dahin vom derzeitigen Europäischen Parlament angenommen würde. Dann könnte er ab 2026 in der EU in Kraft treten. Aber auch das sind bisher auch nur Pläne.

Ende der Übersetzung

Dem bleibt noch hinzuzufügen, dass Tunesien ganz aktuell erklärt hat, mit den Plänen der EU nicht einverstanden zu sein. Der tunesische Präsident sagte am Montag, als er die französischen und deutschen Innenminister im Karthago-Palast empfing:

„Tunesien akzeptiert die Ansiedlung von Migranten auf seinem Boden nicht.“

Da hat die EU die Rechnung anscheinend ohne den Wirt gemacht. Ob der EU-Migrationspakt Realität wird, steht also aus sehr vielen Gründen noch in den Sternen.

