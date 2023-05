Was über den Drohnenangriff auf Moskau bekannt ist

Staatsterrorismus

In der Nacht zu Dienstag wurden Wohnhäuser in Moskau und im Moskauer Umland mit Drohnen angegriffen.

Als ich am Morgen von dem Angriff auf Moskau gehört und die betroffenen Adressen erfahren habe, habe ich Freunde angerufen, die in der Nähe eines der getroffenen Häuser leben. Die erzählten mir, sie selbst hätten nichts mitbekommen, aber eine Drohne sei in das Nachbarhaus ihrer Eltern eingeschlagen, weshalb sie dorthin gefahren sind, um nach dem Rechten zu sehen. Die Eltern sind im Urlaub und nicht zu Hause.

Der Bericht meiner Freunde deckt sich mit dem, was die russischen Medien berichten. Es gab Absperrungen, leichte Schäden an den Häusern, aber keine Verletzten. Teile der Drohne hätten vor dem Haus gelegen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat zusammengefasst, was bisher über die Angriffe bekannt ist und ich habe die TASS-Meldung übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Was über den Drohnenangriff auf Moskau und das Moskauer Gebiet bekannt ist

Moskau und das Moskauer Gebiet sind am frühen Dienstagmorgen mit Drohnen angegriffen worden. Dabei wurden mehrere Gebäude leicht beschädigt, wie der Bürgermeister der Hauptstadt, Sergej Sobjanin, mitteilte. Nach Angaben der Behörden wurde niemand in ein Krankenhaus eingeliefert, die Bewohner mehrerer Häuser, die von den Drohnen getroffen wurden, wurden evakuiert, während die Rettungsdienste arbeiteten. Das Verteidigungsministerium erklärte, das Kiewer Regime stecke hinter dem Angriff.

Die TASS hat die wichtigsten Informationen über den Vorfall zusammengetragen.

Erste Meldungen

Am frühen Dienstagmorgen erfuhr die TASS vom Pressedienst des Katastrophenschutzes in der Hauptstadt, dass Beamte die Umstände eines Vorfalls in Neu-Moskau in der Atlasova-Straße 11 untersuchten, bei dem Fenster eines Hochhauses herausgesprengt wurden. Feuerwehr und Rettungskräfte trafen am Tatort ein. Es wurden keine Anzeichen eines Brandes festgestellt. Augenzeugen zufolge war zum Zeitpunkt des Vorfalls das Geräusch einer Explosion zu hören.

Die Rettungsdienste teilten der TASS mit, dass um das Haus herum drohnenähnliche Fragmente gefunden wurden. In den Wohnungen auf drei Etagen sei Glas zersplittert.

Später wurde bekannt, dass die Strafverfolgungsbehörden Informationen über die Explosionen in zwei weiteren Hochhäusern im Westen und Südwesten Moskaus prüften, die sich in der Leninskij-Allee 92k1 und der Profsojusnaja-Straße 98k6 befinden. Auch dort ging in einigen Wohnungen Glas zu Bruch.

Reaktionen der Behörden

Sobjanin bestätigte den Drohnenangriff. Infolgedessen seien mehrere Gebäude leicht beschädigt worden, sagte er. Der Bürgermeister der Hauptstadt hat die zuständigen Spezialisten angewiesen, die Schäden so schnell wie möglich zu beheben. Alle Notdienste der Stadt sind vor Ort im Einsatz.

Mehrere Drohnen wurden abgeschossen, als sie sich der Hauptstadt näherten, sagte der Gouverneur der Region Moskau, Andrej Worobjow.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, Kiew stecke hinter dem Angriff auf Moskau. Nach Angaben des Ministeriums wurde die Hauptstadt von acht Drohnen angegriffen, die alle abgeschossen wurden: drei durch Mittel der elektronischen Kriegsführung und fünf durch das Flugabwehrsystem Pantsir-S in der Region Moskau.

Das Untersuchungskomitee untersucht „Fakten über Drohnenabstürze auf Gebäude in Moskau“. Wegen des Terroraktes wurde ein Strafverfahren nach Artikel 205 des russischen Strafgesetzbuches eingeleitet.

Der russische Generalstaatsanwalt Igor Krasnow hat die Staatsanwälte angewiesen, die Kontrolle über die Untersuchung der Umstände des Vorfalls zu übernehmen.

Die Moskauer Staatsanwaltschaft erklärte, sie habe Fkes über den Anschlag entdeckt.

Folgen der Angriffe

Die Bewohner mehrerer Eingänge von zwei Gebäuden, die von Drohnen getroffen wurden, wurden evakuiert, während die Rettungsdienste arbeiteten. Gegen Mittag konnten die evakuierten Bewohner in ihre Häuser zurückkehren.

Zwei Personen suchten ärztliche Hilfe, niemand musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In Moskau war die Udalzow-Straße von der Leninskij-Allee bis zur Michail-Pewzow-Straße etwa eine Stunde lang gesperrt; inzwischen ist der Verkehr wieder freigegeben.

Die Flughäfen Domodedowo, Wnukowo, Schukowski und Scheremetjewo sind „ohne Besonderheiten“ in Betrieb.

Das Gebiet in der Nähe des Dorfes Pawlowo-1 im Stadtbezirk Istra in der Nähe von Moskau sei auf herabfallende kleine Drohnenfragmente untersucht worden, sagte die Gemeindevorsteherin Tatjana Wituschewa. Sie forderte die Bewohner auf, keine Aufnahmen der Flugabwehrsysteme zu veröffentlichen oder zu kommentieren.

Die Straßen in der Region Moskau sei nicht beschädigt worden, teilte der Pressedienst der Straßenmeistereien mit.

Russische Reaktionen

Russland zielt in der Militäroperation auf militärische Einrichtungen und Infrastruktur. Kiew hingegen hat sich für einen anderen Weg entschieden, nämlich für den Versuch, „russische Bürger einzuschüchtern und Wohnhäuser anzugreifen“, so der russische Präsident Wladimir Putin. Ihm zufolge ist das „ein klares Zeichen für terroristische Aktivitäten“. Das Ziel des Angriffs sei es, „eine Reaktion Russlands zu provozieren“. Gleichzeitig betonte Putin, dass das Moskauer Luftabwehrsystem während des Drohnenangriffs reibungslos und zufriedenstellend funktioniert habe, „auch wenn es noch einiges zu tun gibt“.

Es habe keine Gefahr für die Bewohner Moskaus und der Region bestanden, kommentierte der Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow den Vorfall. Ihm zufolge bestätigen diese Aktionen Kiews die Notwendigkeit, die Militäroperation fortzusetzen und ihre Ziele zu erreichen. Peskow bezeichnete den Angriff auf Moskau als Versuch Kiews, sich an dem Entscheidungszentrum zu rächen.

Die Drohnenangriffe richteten sich gegen die Zivilbevölkerung, um Panik zu schüren. Alle Beteiligten werden gefunden und hart bestraft werden, so das russische Außenministerium. Das Ministerium betonte, dass „die Angriffe von dem neonazistischen Regime in Kiew geplant und durchgeführt wurden“. Und die Unterstützung des Westens für die Ukraine treibt Kiew zu immer rücksichtsloseren kriminellen Handlungen.

Kommentare der Ukraine und der EU

Die Ukraine habe „keinen direkten Bezug“ zu den Drohnenangriffen auf Moskau, sagte Michail Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes des Landes.

Die EU ihrerseits nimmt, wie der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano, betonte, die Berichte über den Angriff zur Kenntnis, kennt aber weder dessen Ursprung noch irgendwelche Details.

Ende der Übersetzung

Dem bleibt noch hinzuzufügen, dass der britische Außenminister eben gerade erklärt hat, die Ukraine habe das Recht, auch russisches Gebiet anzugreifen.

In meinem neuen Buch „„Putins Plan – Mit Europa und den USA endet die Welt nicht – Wie das westliche System gerade selbst zerstört ““ gehe ich der der Frage, worum es in dem Endkampf der Systeme - den wir gerade erleben - wirklich geht. Wir erleben nichts weniger als den Kampf zweier Systeme, in dem Vladimir Putin der Welt eine Alternative zum neoliberalen Globalismus anbietet. Wurden die Bürger im Westen gefragt, ob sie all das wollen, ob sie zu Gunsten des neoliberalen Globalismus auf ihren Wohlstand und ihre Freiheiten verzichten wollen?

